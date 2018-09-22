普京访印 为何会惹美、中、巴忧心？

（德国之声中文网）普京总统以及随行的多位部长启程前，克里姆林宫称，此行最重要的议程是签署价格50亿美元的S-400型空中防御系统合同，不过，此举将引发美国对购买俄罗斯武器的国家实施制裁。

普京于周四晚些时候抵达印度。此前，美国向印度泼冷水，警告其放弃购买俄制武器，以免落得依据"通过制裁对抗美国对手法"（CAATSA）被制裁的地步。

印度报业托拉斯援引美国国务院一名发言人的话报道，包括S-400在内的空中和导弹防御系统的升级版是美国尤其瞄准的制裁对象。

上月，美国政府对中国军方购买俄式苏-35战机以及S-400型空中防御系统下达了制裁令。

不过，在事关印度时，美国则感到有些棘手。美国需要印度制衡咄咄逼人的中国，这也符合新德里的利益，因此美印关系在升温。上月，两国宣布2019年将举行联合军演，并互通敏感的军事情报。目前，美国是印度第二大军火供应商。

但印度的头号军火供应商仍旧是俄罗斯。因此，达成新一轮军购协议将是莫斯科的一大胜利，华盛顿的一次挫败。

看上去，普京同印度总理莫迪的个人关系不错，他们很可能讨论购买价值20亿美元的"风暴海燕"型护卫舰事宜以及价值10亿美元的200架轻型Ka-226直升机生意。

新德里战略分析家苏博拉曼尼安（R.R. Subramanian）对法新社表示，"现在到了我们不必对华盛顿言听计从的时候。"

有专家说，着眼于中国的崛起以及来自巴基斯坦的危险，印度急需高品质的S-400型防御系统填补国防漏洞。

印度空军参谋长B·S·达诺亚（Birender Singh Dhanoa）周三表示，S-400空中防御系统以及36架法制飙风战机将起着增添国防力量的作用。去年，印度同中国在喜玛拉雅山地一处中国和不丹均声称享有主权的地段发生军事对峙，而中国向斯里兰卡等国发放高额贷款的做法，也让印度忐忑不安。印度对不丹和斯里兰卡有着传统的影响力。

65岁的普京与68岁的莫迪也将就俄罗斯在印度修建第二座核电站事宜展开讨论，目前，俄罗斯正在帮助印度扩建第一座核电站。此外，俄罗斯帮助印度训练宇航员，新德里计划2022年启动首次载人外空使命。

印度唯一进入外空飞行的宇航员沙尔曼（Rakesh Sharma）于1984年搭乘了苏制飞船。

观看视频 01:12 直播 01:12 分钟 从太空遥望印度

不过，普京本次印度之行的重点仍然是军事。

印度是目前世界上最大的武器进口国，目前武器装备急需更新换代，预计价值高达1000亿美元。一些老旧的苏制武器，包括米格战机已多次在乡村地区发生事故。

1953年斯大林时代结束后，俄罗斯同印度曾有过一段很好的关系。但2014年以来，两国的贸易额降到100亿美元以下，与此同时，莫迪改善了同美国的外交和经济关系，俄罗斯则同巴基斯坦和中国则越走越近。

不过去年莫迪同普京举行了成功的年度双边峰会，之后两人又在其他国际会议期间会晤多次，今年他们在索契举行了会谈，俄罗斯帮助印度成为上海合作组织的正式会员。在联合国，俄罗斯支持印度成为安理会常任理事国的申请。

此外，俄罗斯积极推动印度加入核供应国集团的努力，该机构控制着通向核技术的渠道。

李鱼/苗子（法新社）