普京访印　军事与能源合作为重点

（德国之声中文网）为应对崛起的中国，华盛顿与印度、日本和澳大利亚近期建立四方安全对话机制，引起北京和莫斯科的担忧。

冷战期间，印度与苏联关系密切。这一关系始终存在，新德里称其是一种"特殊的和享有特权的战略伙伴关系"。印度总理莫迪在今年 9 月的一次视频峰会上对普京表示， "印俄友谊经受住了时间的考验。……您始终是印度的一位伟大朋友。"

外界注意到，此行是普京总统自新冠大瘟疫爆发以来的第二次境外访问。今年 6 月，在日内瓦与美国总统拜登举行峰会后，他未出席 G20 和 COP26 峰会。新德里智库--观察家研究基金会的乌尼克里希南（Nandan Unnikrishnan ）认为，"此行大有象征意义"。他称，"围绕印俄关系性质，以及此一关系是否因俄中之间、印美之间的亲密关系而出现裂痕，猜测多多，此次访问给所有这些猜测划了句号。"

不过，尽管如此，普京仍须应对复杂的地区局势。在有争议的喜马拉雅地区发生流血冲突后，新德里和北京之间的关系趋于紧张，而北京是莫斯科的传统盟友。

哈里亚纳邦欧姆·普拉喀什·金达尔（Om Prakash Jindal） 全球大学的贝洛索娃 (Tatiana Belousova)表示，"俄罗斯在该地区的影响力非常有限。主要是因它同中国关系密切，不愿有背离中国地区利益的行为。"

2021年9月金砖五国视频峰会

国防和能源

克里姆林宫上周表示，此次俄印峰会将以国防和能源问题为主。由于谈判涉及"多个重要能源协议"，俄能源巨头 Rosneft 老板谢钦 (Igor Sechin) 也参加峰会。

俄罗斯长期以来一直是印度的主要武器供应商。印度正致力于实现本国武装部队现代化，目前最引人注目的印俄军火合同之一是 S-400 远程地对空导弹防御系统。

这笔总值超 50 亿美元的交易于 2018 年签署。据报道，该武器系统已开始交付。不过，该笔军火交易有可能颠覆近年来迅速发展的新德里和华盛顿之间的双边关系。

美方威胁，会根据旨在遏制俄罗斯的《经由制裁打击美国对手法案》（CAATSA）实施制裁。美国国务院上周称，未就给予印度豁免做出任何决定。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周一告知记者，印度朋友对俄方明确表示过，印度是主权国家，自主决定购买谁的武器、谁能成为印度的伙伴。

长期以来，新德里一直寻求使其军事进口多样化。不过，分析人士指出，及至摆脱俄罗斯，该国尚需一段时间。乌尼克里希南称，鉴于同巴基斯坦的紧张关系"有增无减"，军事装备之于印度"至关重要"，"为能确保这一点，它将尽力获得所需的一切。"

印度亦注重扩建本国军火制造能力。新近，该国已与俄罗斯建立合资企业，生产 AK-203 突击步枪。

双边年度峰会曾是印、俄惯例。不过，两国领导人上一次面晤是在 2019 年巴西金砖国家峰会期间。

在上个月的一份声明中，印外交部称，本周峰会上，两国"领导人将评估双边关系的现状和前景，并讨论进一步加强两国战略伙伴关系途径。"

在普京周一抵达前，两国外交部长和国防部长已先期会谈。

印度国防部长辛格（Rajnath Singh）推文透露，双方已签署若干涉及小型武器和军事合作的协议及合同。

俄外长拉夫罗夫称，在最重要的全球问题和安全问题上，莫斯科和新德里持有"一致或几乎一致的立场"。

（法新社）

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