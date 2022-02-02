普京访华将和习近平谈些什么？

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京在访问北京参加冬奥开幕式前夕，周四（2月3日）通过中国官媒《新华社》发表署名文章《俄罗斯和中国：着眼于未来的战略伙伴》称双边将重点讨论发展经贸合作，以及谈论有关基础建设、农业、能源、科技等合作。

另外，国际热点问题也将是普京与习近平讨论的重要内容，外界分析应该是指目前乌克兰的紧张局势。该文中称「对解决全球和地区问题拥有近似和一致的立场是俄罗斯和中国协调外交政策的基础」。

文中强调，俄罗斯与中国「在当今复杂的国际局势中发挥着重要的稳定作用，不断推动国际关系体系的民主化进程，以使这一体系更加公平和包容」。

克里姆林宫日前也表示，普京出席北京冬奥会开幕式时，中国将会对莫斯科的主要顾虑表示支持。俄罗斯最高外交政策顾问尤里·乌沙科夫(Yury Ushakov)说，普京和习近平在全球安全问题上持有共同立场。

乌沙科夫告诉记者：「已为会谈准备了一份关于国际关系进入新时代的联合声明」。他称，该声明将反映莫斯科和北京在安全等问题上的「共同看法」。

俄中同阵线

俄国与中国政府都称这次峰会是两国伙伴关系中的一个里程碑。在这种伙伴关系中，俄罗斯和中国在越来越多的事项上进行合作，其中包括贸易、能源、反间谍以及外交和国防安全等。

新加坡南洋理工大学助理教授、中国安全政策专家李明江向媒体表示：「两国所做的很多事情是对美国政治、意识形态和安全压力的回应。中国和俄罗斯有一个共同的看法，即美国对它们各自的国家安全构成了严重和真正的威胁。」

作为世界第二大经济体和巨大石油和天然气进口国，中国已经是俄罗斯能源的主要买家和俄罗斯经济的投资国。据俄罗斯和中国的国际事务专家称，北京可以选择加强与俄国合作，通过购买更多的能源资源，在美国实施出口管制的情况下继续产出半导体和其他商品，并在俄罗斯面对美国的潜在制裁时，向俄方提供更庞大的贷款额来支持莫斯科。

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莫斯科高等经济学院国际关系系的政治学家亚历山大·卢金（Alexander Lukin）说：「俄罗斯的朋友很少。因此，有中国这样一个强大的朋友，世界第二大经济体，站在它一边，在政治上和经济上都很重要。」

批评体育政治化

因认为中国在新疆侵犯人权，以美国为首的西方国家的领导人对北京冬奥进行外交抵制，使得普京成为少数出席奥运会的国际政要。中国一再拒绝西方的指控，并谴责体育的政治化，这样的说法也得到了普京的认同。

普京在《新华社》的文章中表示：「遗憾的是，近来，一些国家为了一己私利将体育问题政治化的企图越来越明显。这从根本上就是错误的，违背了《奥林匹克宪章》的精神和原则。」

对于普京来访，中国官媒也大肆宣传，并称这是「中俄元首『冬奥之约』开启两国关系新篇章」。新华社指出，此次北京冬奥会，「俄罗斯将派出460多人组成的庞大代表团。坚定反对体育政治化，一贯恪守『团结友爱、公平竞争、相互理解』的奥林匹克精神」。

不过，虽然普京访华被中国视为是两国关系更为紧密，但美媒报导，安全专家认为，习近平很可能不希望被认为赞同俄罗斯对乌克兰的攻击，并解释习近平正努力稳定中国经济，并为今年秋季将举行的二十次党代会做准备，该会议将批准他获得第三个领导人任期。

报道指出，习近平与普京在过去三十多次会晤中，在公开场合对直接挑战美国的言论一直很谨慎。

（新华社、纽约时报、华尔街日报等）

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