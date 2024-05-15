普京访中考验中俄关系 普习谁能得到想要的？

刚刚开始第五个任期的俄罗斯总统普京5月16日至16日访问中国。在一些分析人士看来，俄罗斯已经成为北京的负资产，中国要在俄罗斯和西方之间继续”走钢丝“越来越困难。而俄罗斯是否会响应习近平和马克龙的呼吁，同意在巴黎奥运会期间停火也是他此行的一个重要看点。

（德国之声中文网）5月14日，中国外交部发言人华春莹宣布，应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。

就普京此次访华之行的具体内容，中国外交部发言人汪文斌5月14日在例行记者会上仅表示，"访问期间，习近平主席将同普京总统就中俄建交75周年背景下双边关系各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。"

俄罗斯方面则高调发布更多细节。克里姆林宫新闻局发布消息称，普京访华期间，两国元首计划签署联合声明，还将签署多份双边文件。两国领导人将详细讨论全面战略协作伙伴关系的所有问题，确定进一步发展俄中务实合作的主要方向，并就最紧迫的国际和地区问题深入交换意见。消息还称，普京和习近平还将参加俄中建交75周年暨俄中文化年开幕晚会；普京将与中国总理李强会面，讨论两国经济和人文领域的合作；除北京外，普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会和第四届俄中地方合作论坛开幕式，会见哈尔滨工业大学师生。

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京访中想要什么？

中国是普京5月7日开启第五个总统任期后的首访国家。这也是普京7个月来第二次访中。奥地利国际关系学院博士后研究员戴昕昊(Thomas Eder)认为，俄乌战争以来，随着俄罗斯与欧洲的经济往来全面中断，中国已成为俄罗斯最重要的伙伴和生命线，普京肯定希望通过这次访问之机扩大对中国的出口，推动输气管建设；同时希望中国对俄罗斯军工业予以支持，扩大军民两用产品对俄罗斯的出口，比如计算机芯片、可用于军工制造的重型机械、零部件等等。此外，普京还想通过此次访问巩固与中国的外交合作关系，并藉此向外界展示他不是孤立的，可以带领一个包括新成员在内的大团队去访问一个大国。

德国波恩大学政治学与国际关系学教授辜学武强调，普京选择在刚刚连任总统，实现了权力的巩固，并且完成了政府改组之际访问中国，是因为他现在非常需要中方的合作："俄方目前在布局下一步（对乌）军事行动时遇到很大的困难，这一困难在他解释任命新的国防部长时不经意地显现出来，也就是俄军在进行全方位的战线突破时，需要强有力的战时经济和后勤补给的援助。所以他换了新的国防部长。现在俄军最大的困难就是军工（生产）转型至战时经济体制之后不一定跟得上武器消耗的速度。他需要中方的支持。军事援助，普京不可能奢望，但他可能希望中方在比如无人机部件的提供、军工产品元素的提供上网开一面。但这一点习近平不见得会答应他。"

《纽约时报》援引卡内基国际和平研究院研究员沈宁天(Nathaniel Sher)对海关数据的分析报道说，去年，俄罗斯武器生产所需的"高优先级"进口产品中约89%来自中国。这些产品包括从用于制造军事装备的机床到光学设备、电子传感器和电信设备。

北京艰难地"走钢丝”

随着北京寻求改善在西方的形象，同时在国内经济疲软的背景下保住对欧洲这个关键的贸易伙伴的出口，中国试图"走钢丝"，在与俄罗斯结盟的同时稳定与西方的关系，保持平衡。辜学武教授指出，"普京极力在世界上推出中俄是全天候战略伙伴、关系牢不可破的印象，试图让西方关于中俄是轴心的概念得到验证，但北京是在做另外一个动作，也就是强调中俄是伙伴关系，但不是军事同盟的关系......从北京的一些战略学者的表态和观感来看，俄罗斯已经慢慢成为北京的负资产，也就是强化与俄罗斯的关系会让中国与其他国家的关系急剧恶化。中国的经济利益已经与全球各国，尤其是西方国家紧密联系在一起。如果继续对俄罗斯加大支持力度的话，其实是自毁长城。"

目前，北京如履薄冰的平衡术刚刚初见成效。中国企业的营商环境和中国大力招商引资、稳定外资的努力虽然都受到了俄乌战争的拖累，但中美仍在继续"管控冲突"，欧洲主要国家的领导人继续与习近平接触。德国总理肖尔茨上个月带着企业高管访问了北京。习近平最近也成为法国总统马克龙的座上宾，并与法方签署多项合作协议。中方还表示，"愿同法方一道，以巴黎奥运会为契机，倡议运动会期间全球停火止战。"

习近平开始访问欧洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京会在奥运期间停火吗？

辜学武教授认为，此次习普会的一大看点就是普京是否同意巴黎奥运会期间停火。他说："普京这次来了之后，习近平肯定会向其提出一个要求，就是奥运期间必须停火。马克龙和习近平在中法宣言里面已经提到这一点。这个条件普京必须答应习近平，否则对习近平将是很大一个耳光，让他无法在全世界面前交代。巴黎和北京呼吁奥运期间停火，如果普京偏偏不停火的话，所谓中俄友谊肯定会面临很严峻的考验。中国没有办法在顾虑重重的情况下全面加入对俄罗斯制裁，但至少可以做一些小的、象征性的和平动作来表达诚意。如果这样俄罗斯都不答应的话，未来就很难说了。"

辜学武分析普京可能因为有求于中方而给习近平这个面子，答应奥运期间停火。他说，"中俄联合公报如果不提到这一点，就是习近平失败了。如果提这一点，就是普京向习近平屈服了。"

奥地利国际关系学院博士后研究员戴昕昊(Thomas Eder)对俄罗斯同意在奥运期间停火的前景并不感到乐观。他认为，中国无论如何想要保住俄罗斯这个在对抗美国、与美竞争中的重要伙伴，一旦与美发生冲突，能够依赖俄罗斯的资源。因此，中国不想用这样的要求来损害与俄罗斯的关系，而是想继续对外展示与俄罗斯的和谐关系。而俄罗斯也只会在前线战事出现对乌克兰有利的情况下，才会同意奥运期间暂时停火。戴昕昊认为，习近平更为关切的是普京的核武威胁，因为如果更多无核国家出于对俄罗斯的担忧而进行核武化，将不符合中国的利益。

俄中的共同目标与分歧

辜学武教授认为，俄罗斯想彻底终结西方在全球的霸主地位，包括全球的经济纽带，而这一点，中国在政治上同意，经济上绝对不肯接受。因为终结自由贸易体系和全球供应链，中方肯定会吃大亏。但是，"只要中美之间的急剧竞争是全球地缘竞争中的主要矛盾的话，中方就不会放弃任何一个反美的、对中国有利的国家和势力，不会放弃所谓的国际统一战线。"

戴昕昊(Thomas Eder)认为，迄今中国做到了在俄罗斯和欧洲之间取得平衡，但是，"中国对俄罗斯的支持越多，乌克兰战争时间拖得越长，欧洲就会越来越强烈地感到安全受到威胁，那么中国继续维持与欧洲的良好关系就越困难。"而维持与欧洲的关系现在对中国比以往任何时候都更重要。随着中国对失去美国这一重要出口市场的担心加剧，中国更为需要欧盟这一中国最大的贸易伙伴，以达到在经济和科技上继续发展，在与美国的竞争中取得成功的目标。

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