普京警告西方：不要孤立 不要牵制

（德国之声中文网）普京于2月24日下令在乌克兰开展他所谓的 "特别军事行动 "，在美国及其盟国为惩罚俄罗斯当局而对其实施破坏性制裁之后，俄罗斯表示，它将永远不会再依赖西方。

在苏联的尤里-加加林成为第一个进入太空的人类而被载入史册61年后，普京前往位于莫斯科以东3450英里（5550公里）的俄罗斯远东地区的沃斯托克尼发射场，做出了上述表态。与普京一同前往的还有白俄罗斯总统卢卡申科。

与普京一同前往俄罗斯远东地区的沃斯托克尼发射场的还有白俄罗斯总统卢卡申科

据俄罗斯国家电视台报道，普京表示：“当时（针对苏联）的制裁是全面的，孤立是彻底的，但苏联仍然是太空中的第一。”

“我们不想被孤立”，普京表态称。“在现代世界，不可能严重孤立任何人--尤其是像俄罗斯这样的一个大国。”普京认为，即使西方对俄罗斯开战作出反应的制裁也不能孤立俄罗斯。他说，莫斯科将继续扩大其技术和科技潜力——特别是在太空方面。

普京：俄罗斯会在乌克兰实现其所有目标

俄罗斯在冷战时期的太空成就，如加加林的飞行和1957年发射的第一颗人造卫星斯普特尼克1号，对俄罗斯来说具有特殊的针对性：这两个事件都震惊了美国。斯普特尼克1号的发射促使美国创建了美国国家航空航天局，以追赶莫斯科的步伐。

如今普京说，在乌克兰的“特别军事行动”是必要的，因为美国--包括通过北约军事联盟--正在利用乌克兰威胁俄罗斯，而且莫斯科必须保卫乌克兰说俄语的人民免受迫害。

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普京在周二表示，他毫不怀疑俄罗斯会在乌克兰实现其所有目标。同时他认为这场冲突是不可避免的，也是长期保卫俄罗斯所必需的。

普京说：“它的目标是绝对清晰和崇高的。很明显，我们没有选择。这是一个正确的决定。”

乌克兰军队进行了顽强的抵抗，西方对俄罗斯实施了全面的制裁，以迫使其撤军。

俄罗斯前财政部长库德林周二表示，俄罗斯的经济有可能在2022年收缩10%以上，这是自1991年苏联解体后的数年以来，该国国内生产总值的最大跌幅。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 普京揮軍入侵 2022年2月24日，莫斯科時間清晨5點50分，俄羅斯總統普京發表全國電視演說，宣告以「去軍事化」及「去納粹化」為名對烏克蘭採取「特別軍事行動」。不久後，烏克蘭首都基輔、哈爾科夫、敖德薩和頓巴斯相繼傳出炮火聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即在國内宣佈戒嚴，同日與俄羅斯斷交。這是二戰後歐洲最大軍事衝突。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 難民逃亡潮 2022年2月25日基輔時間凌晨12點，烏克蘭內政部宣布將禁止所有18至60歲男性公民離開國境，很多家庭被迫分離，大批女性帶著小孩撤離到鄰國。據聯合國統計，截至3月24日已有超過360萬名難民逃離烏克蘭，當中每10人就有6人前往波蘭，至於留在國內流離失所的人估計有648萬。联合国儿童基金会在一份声明中说，乌克兰约750万未成年人中，有430万被迫逃离家园，其中180多万逃到国外。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 平民死傷慘重 普京聲言只針對烏克蘭軍事設施，但烏國多個城市都有平民或民用設施遭空襲或重型大砲襲擊。在南部港口城市馬立波，九成基礎建設被破壞，醫院、學校、教堂成為目標，一家收容上千平民的劇院在地面寫上「兒童」字樣也照樣受襲。联合国人权办公室3月24日发表声明说，俄罗斯入侵乌克兰一个月来，至少有1035名平民丧生，1650人受伤。死者中包括有90名儿童。真实的数字据信要高得多。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 拿起武器的女性 烏克蘭國防部呼籲國民自製汽油彈，街頭出現婦女就地製作武器的畫面，軍方又發放數以萬計突擊步槍及大量彈藥，全民皆兵迎戰。一些選擇留下來的女性拿起槍，學習扣扳機，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik），她說：「這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。」

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 澤連斯基聲望高漲 2022年2月25日晚，俄軍入侵烏克蘭的第二天，烏克蘭總統澤連斯基發佈自拍影片，他與其內閣成員站在中央政府大樓區域前表示會堅定保衛國家。此後，他經常穿著軍裝運動衫上鏡，對國民及國際社會發聲。這位44歲的領袖是喜劇演員出身，本身是猶太人，帶領著烏克蘭抵抗俄羅斯聲稱的「去納粹化」侵略，一舉躍身歐陸新英雄。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 盧布狂貶 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，盧布兌美元匯率曾暴跌近三成，俄羅斯民眾紛紛前往櫃員機提款。2022年3月9日，俄羅斯銀行對外幣現金交易實施管制，在俄羅斯購買任何外幣都將是非法的。普京也揚言將要求「不友善」國家包括美國、英國及歐盟，需以盧布支付購買俄羅斯天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 核威脅 2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭當天，就佔領了曾於1986年發生核災的切爾諾貝爾核電站，3月4日又向烏克蘭東南部的歐洲最大核電站札波羅熱（Zaporizhzhia NPP）施襲，引起外界憂慮核洩漏危機。3月22日，克里姆林宮表示俄羅斯尚未實現任何軍事目標，不排除動用核武。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 國際金融制裁 2022年2月26日，歐盟、美國與其盟友祭出「核彈級」金融制裁，把俄羅斯7家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，隨後Visa、萬事達卡和美國運通宣佈暫停在俄服務。另據統計，俄羅斯目前約有6300億美元的外匯存底，估計約一半將被西方凍結。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 一夜回到蘇聯時代 2022年3月14日，俄羅斯人最後一次吃麥當勞。除了這家象徵西方資本主義的快餐店之外，蘋果、微軟、波音、豐田、星巴克、可口可樂、迪士尼、Netflix、宜家、優衣庫、任天堂等國際知名企業都相繼宣布暫停俄國業務，讓俄羅斯一夜之間回到30年前的蘇聯時代。俄羅斯政府威脅對撤出企業「反制裁」，把這些公司在俄資產收歸國有、強行拍賣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 假新聞 網上充斥戰事的假新聞，俄羅斯的官方宣傳也引起該國新聞界反彈，當地多家媒體湧現辭職潮。2022年3月14日，俄羅斯最大國營電視台《第一頻道》女編輯奧夫相尼科夫（Marina Ovsyannikova）闖入直播室，高舉反戰海報指「不要相信這些宣傳，他們在這裡說的都是謊言，俄羅人反對戰爭」，她事後遭罰款3萬盧布，还将面临司法追究。



（路透社等）

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