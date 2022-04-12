 普京警告西方：不要孤立 不要牵制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2022

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时政风云

普京警告西方：不要孤立 不要牵制

俄罗斯总统普京在参观该国远东地区的航天设施时向西方发出警告：孤立莫斯科的企图将会失败，并以苏联太空计划的成功为例，证明俄罗斯可以在艰难的条件下实现惊人的飞跃。

普京：俄罗斯会在乌克兰实现其所有目标

普京：俄罗斯会在乌克兰实现其所有目标

（德国之声中文网）普京于2月24日下令在乌克兰开展他所谓的 "特别军事行动 "，在美国及其盟国为惩罚俄罗斯当局而对其实施破坏性制裁之后，俄罗斯表示，它将永远不会再依赖西方。

在苏联的尤里-加加林成为第一个进入太空的人类而被载入史册61年后，普京前往位于莫斯科以东3450英里（5550公里）的俄罗斯远东地区的沃斯托克尼发射场，做出了上述表态。与普京一同前往的还有白俄罗斯总统卢卡申科。

与普京一同前往俄罗斯远东地区的沃斯托克尼发射场的还有白俄罗斯总统卢卡申科

与普京一同前往俄罗斯远东地区的沃斯托克尼发射场的还有白俄罗斯总统卢卡申科

据俄罗斯国家电视台报道，普京表示：“当时（针对苏联）的制裁是全面的，孤立是彻底的，但苏联仍然是太空中的第一。”

“我们不想被孤立”，普京表态称。“在现代世界，不可能严重孤立任何人--尤其是像俄罗斯这样的一个大国。”普京认为，即使西方对俄罗斯开战作出反应的制裁也不能孤立俄罗斯。他说，莫斯科将继续扩大其技术和科技潜力——特别是在太空方面。

普京：俄罗斯会在乌克兰实现其所有目标

俄罗斯在冷战时期的太空成就，如加加林的飞行和1957年发射的第一颗人造卫星斯普特尼克1号，对俄罗斯来说具有特殊的针对性：这两个事件都震惊了美国。斯普特尼克1号的发射促使美国创建了美国国家航空航天局，以追赶莫斯科的步伐。

如今普京说，在乌克兰的“特别军事行动”是必要的，因为美国--包括通过北约军事联盟--正在利用乌克兰威胁俄罗斯，而且莫斯科必须保卫乌克兰说俄语的人民免受迫害。

延伸阅读：DW事实核查：俄罗斯攻打乌克兰的理由可信吗？

普京在周二表示，他毫不怀疑俄罗斯会在乌克兰实现其所有目标。同时他认为这场冲突是不可避免的，也是长期保卫俄罗斯所必需的。

普京说：“它的目标是绝对清晰和崇高的。很明显，我们没有选择。这是一个正确的决定。”

乌克兰军队进行了顽强的抵抗，西方对俄罗斯实施了全面的制裁，以迫使其撤军。

俄罗斯前财政部长库德林周二表示，俄罗斯的经济有可能在2022年收缩10%以上，这是自1991年苏联解体后的数年以来，该国国内生产总值的最大跌幅。

  • Russland TV Ansprache Putin Militäroperation Ukraine

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  • Ukraine zerstörte Geburtsklinik in Mariupol

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  • Bildergalerie Ukraine-Krieg, Momentaufnahmen zwei Wochen | Molotowcocktails, Raum Kiew

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

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  • BG | Wolodymyr Selenskyj

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

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    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

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  • Ukraine | Krieg | Tschernobyl

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

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  • Spanien | Ukraine Proteste in Barcelona

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    國際金融制裁

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  • Russland | McDonald's in Moskau

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

    一夜回到蘇聯時代

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  • Russland Anti-Kriegs Protest in den Nachrichten auf Channel One

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

    假新聞

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（路透社等）

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