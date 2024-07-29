普京警告：美在德部署导弹或引发新冷战危机

俄罗斯总统普京警告，美国计划在德国部署新型远程武器将导致俄方采取“镜像措施”予以回应，可能引发类似冷战时期的导弹危机。普京呼吁停止这一计划以避免紧张局势升级。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京警告，如果美国按计划于2026年在德国部署新型远程武器，俄罗斯将采取“镜像措施”予以回应。德国方面认为，普京提及的回应措施的中程导弹能够打击德国城市。

美国计划在德国部署的武器包括可携带核弹头的战斧巡航导弹、SM-6防空导弹和新型超高音速导弹。

普京在圣彼得堡海军节上表示，这些导弹可在10分钟内打击俄罗斯目标，可能引发冷战式危机。普京强调，俄罗斯将重新生产中短程导弹，并考虑其部署地点。

美国计划部署新武器

美国与德国在北约峰会上宣布这一计划，旨在展示对欧洲防御的承诺。计划中包括部署战斧巡航导弹、SM-6防空导弹和仍在测试中的“暗鹰”超高音速导弹，后者比目前欧洲拥有的陆基系统具有更远的射程。战斧巡航导弹的射程超过2000公里，与德国现有的金牛座巡航导弹一样，它可以长距离向敌方区域低空飞行，摧毁包括指挥部、防空地堡和雷达设施等在内的重要目标。战斧巡航导弹可以由舰船和潜艇搭载，而金牛座巡航导弹则只能由飞机发射。

目前，美国在德国和其他欧洲国家已有多处军事基地。这些基地的存在旨在确保北约的快速反应能力，并加强对俄罗斯的威慑。新的导弹部署将进一步提升美军在欧洲的防御能力。

美方希望通过这些部署，增强对俄罗斯的威慑力，并表明对北约盟友的支持。德国为该计划进行了辩护，称俄罗斯已经在位于波兰、立陶宛两个北约国家之间的俄罗斯飞地加里宁格勒部署了伊斯坎德尔导弹，这些导弹可以携带核弹头。

最新一代美国战斧导弹拥有更加精准的制导系统 图像来源: Everett Collection/picture alliance

德国政府的回应

德国总理朔尔茨表示，停止乌克兰战争是避免导弹部署的前提，但目前俄罗斯尚无此意愿。朔尔茨强调，德国在面对当前的安全威胁时，必须采取必要的防御措施。

德国外长贝尔博克在接受采访时表示，如果不部署美军导弹，“就太过天真。”她指出，普京治下的俄罗斯是当前对欧洲和平的最大安全威胁，需要加强威慑和防御。

同属德国执政联盟的社民党联邦议会党团主席穆策尼奇(Rolf Mützenich)表达了对美军导弹部署的担忧。穆策尼奇指出，新型导弹的预警时间非常短，因此无意间引发军事升级的风险非常大。这名长年呼吁全球裁军的资深议员认为，即便不部署这些新型武器，北约同样也能拥有全面、分阶段的吓阻能力。

俄罗斯的反应

普京将美方的导弹部署计划与1979年北约在西欧部署潘兴II导弹的决定相比较。他重申，俄罗斯将重新生产核武器，并考虑其部署地点。普京指出，俄罗斯将采取“镜像措施”应对美方的计划，以保障国家安全。上周，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）表示，莫斯科不排除在回应美国行动时部署核导弹的可能性。

历史背景

1987年，美苏签署《中导条约》，禁止部署中程和短程导弹。然而，2019年特朗普政府宣布退出该条约，指责俄罗斯违反协议。这一举动导致美俄之间的军备竞赛重新抬头。

俄罗斯军舰抵达古巴参加军演 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄罗斯在古巴的军事存在也在增加。三艘俄罗斯军舰近日停靠古巴哈瓦那港，进一步展示了俄方的军事存在。美国对此回应，在古巴的关塔那摩基地部署了一艘攻击型核潜艇。此举显示出美俄之间的紧张局势不断升级。

俄罗斯驻古巴大使馆表示，此次访问展示了俄古两国人民之间的紧密关系。此前，俄罗斯核潜艇“喀山”号也曾停靠哈瓦那，目的皆在彰显俄方在加勒比地区的军事活动。

美国在古巴的关塔那摩基地也增加了军事部署，以回应俄罗斯的行动。这一系列举措显示出美俄之间的紧张关系不断升级。

（路透社、德新社、美联社、法新社）



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