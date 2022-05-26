普京警告德法不要向乌克兰提供重型武器

（德国之声中文网）德国总理府办公室发表声明称，德国总理肖尔茨、法国总统马克宏周六（5月28日）与俄罗斯总统普京进行长达80分钟的通话，“坚持要求俄罗斯军队立即停火并撤军”，同时呼吁普京与乌克兰总统泽连斯基“直接认真谈判”。

普京则在电话中警告德法不要向乌克兰提供重型武器。据克里姆林宫在三方通话后发布的新闻稿，普京对肖尔茨和马克宏表示，输送更强大的武器可能进一步破坏局势稳定，加剧人道主义危机。

普京还强调，俄罗斯愿意重启和平谈判，并将目前的谈判僵局归咎于基辅。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podoliak）周六则在推特上写道“如果西方真的希望乌克兰胜利，或许是时候提供我们远程多管火箭系统（MLRS）？当你遭到来自70公里外的攻击却没有反击手段时，真的很难战斗。乌克兰可以将俄罗斯带回铁幕后，但我们需要有效的武器。”

克里姆林宫批评者、俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）在接受《图片报》采访时也谈到重型武器。他表示：“如果不向乌克兰提供他们所要求的武器，基辅周围很快就会再次发生战斗。”

乌克兰总统泽连斯基周六表示，战争的结果将取决于盟国是否“准备好向乌克兰提供捍卫自由所需的一切”。他也呼吁国际社会将俄罗斯列为“支持恐怖主义的国家”。

泽连斯基在一则发自基辅的视频中指责俄罗斯推行恐怖政策：“我将不断提醒世界，必须正式将俄罗斯确定为一个恐怖主义国家，一个恐怖主义的支持者。”他表示，这反映了俄罗斯通过对乌克兰的侵略战争所造成的日常现实，而且俄罗斯希望将其进一步带入欧洲。“这必须在法律层面上得到体现。”

观看视频 01:10 肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

乌东铁路重镇莱曼被占领

有关重型武器的辩论加剧之际，俄罗斯军方周六声称已经完全控制乌东顿巴斯地区具有重要战略意义的小镇莱曼（Lyman）。

支持莫斯科的乌克兰分离主义分子在周五就通报莱曼已被占领。本周六，乌克兰武装部队参谋总部也证实莱曼沦陷。

俄罗斯国防部发言人表示：“通过顿涅茨克人民共和国与俄罗斯武装部队的联合行动，红利曼（Krasny Liman，莱曼镇在苏联时期的旧称）已经从乌克兰民族主义分子手中被全面解放。”

本周六，乌克兰参谋总部表示，俄罗斯正在炮击莱曼南边的两个村庄Ozerne和Dibrova，显示前线正从北面扩大。

乌克兰：俄罗斯封锁港口导致全球粮食短缺

与此同时，乌克兰反驳了俄罗斯有关西方制裁俄罗斯是导致当前全球粮食危机的说法。乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）表示：“针对俄罗斯的制裁与正出现的全球粮食危机无关。”

“造成粮食短缺、价格上涨以及饥饿威胁的唯一原因是，俄罗斯军队在我们的港口阻挡了2200万吨乌克兰粮食出口。”他指出，西方国家必须向俄罗斯施压以结束封锁。

由于港口被封锁以及内陆的战斗，乌克兰境内收成的粮食无法运输。尤其是乌克兰东部的战斗仍在持续。有关当局表示，发生在该地区的新一波袭击导致多名平民丧生或受伤。

北顿涅茨克（Sjewjerodonezk）仍是战斗最激烈的地区。卢甘斯克州长哈伊达伊（Serhij Hajdaj ）在Telegram上写道：“俄罗斯正部署一切手段来占领北顿涅茨克，或阻止该地区及乌克兰境内的通讯。” 他还表示，虽然城市仍在乌克兰的控制下，但未来一周将非常艰难。

哈伊达伊驳斥了北顿涅茨克已被俄罗斯全面占领的报道。

在被俄罗斯占领的港口城市马里乌波尔，市长博伊琴科（Wadym Bojtschenko）警告可能爆发瘟疫。他指出，当地的下水道及垃圾处理系统已不再运作，气温也再上升，医生警告夏天可能爆发痢疾等传染病。

（德新社、法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。