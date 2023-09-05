普京要求未满足 黑海粮食协议仍无解

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周一（9月4日）在会晤土耳其总统埃尔多安后表示，如果西方不满足俄罗斯的条件，黑海粮食协议就不可能重启。

此前，乌克兰及其西方盟国将克里姆林宫的要求斥之为谋求自身利益的伎俩。黑海粮食协议旨在保障乌克兰出口的谷物安全通过黑海运往世界各地。

今年7月，俄罗斯拒绝延长这一在土耳其和联合国斡旋下达成、已执行了一年的协议，抱怨另一项同期达成的承诺未得到落实，即取消对俄罗斯粮食和化肥出口的管制。俄罗斯称，支付、物流和保险方面的限制阻碍了俄罗斯农产品出口贸易。但事实上，去年以来，俄罗斯小麦出口量创下了历史新高。

普京周一再度重复了上述指责，表示如果有关承诺兑现，俄罗斯可以"在几天内"重返粮食协议。

专程前往索契与普京会面的埃尔多安也表示，希望能尽快取得突破，他说土耳其和联合国已提出了新的建议方案：“我们相信，我们不久将达成符合（双方）期待的解决方案。”

谁在控制黑海？

向非洲穷国无偿供粮

当天早些时候，德国外交部长贝尔博克批评说，普京 “玩弄粮食协议是玩世不恭的”。她在柏林对媒体表示，因为普京的阻挠，运粮船不能安全通过黑海航行。

设在伊斯坦布尔的联合协调中心的数据显示，乌克兰 57% 的谷物运往发展中国家，其中最大的目的地是中国。俄罗斯退出协议后，谷物价格飙升，但随后又有所回落，这表明市场上暂时还没有出现大的短缺。

不过伦敦智库皇家国际事务研究所（Chatham House）的研究员达雷（Galip Dalay）指出，粮食协议得不到延长，对索马里和埃及这样十分依赖黑海粮食进口的国家会有“严重的后果”。

或许是为了回应这一担忧，普京周一表示，俄罗斯即将敲定向六个非洲国家免费提供粮食的协议，包括布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、厄立特里亚和中非共和国。普京还补充说，俄罗斯计划将110万吨廉价谷物运往土耳其进行加工，然后运往贫穷国家。

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

自7月退出协议以来，俄罗斯对乌克兰的谷物仓库和港口基础设施发动了一系列袭击，目标包括黑海沿岸的敖德萨地区。就在普京与埃尔多安会谈前夜，俄罗斯对多瑙河内陆港口伊兹梅尔进行了空袭。

俄罗斯有可能希望将控制黑海贸易通道作为筹码要求西方取消一些经济制裁。尽管西方盟国保障俄罗斯的粮食和化肥出口不受制裁影响，但莫斯科显然还不满意。

乌克兰外长库列巴周一敦促莫斯科重返黑海粮食协议，称俄罗斯退出该协议“没有法律和政治理由”。

（美联社、路透社）

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