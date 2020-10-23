普京要卸任？莫斯科回应：无稽之谈

(德国之声中文网)俄罗斯星期五驳斥了一家英国媒体有关该国总统普京因健康原因将辞职的报道，称其为“无稽之谈”。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，英国《太阳报》（The Sun）的报道失实。该媒体发表的一篇文章称，普京在表现出疑似帕金森症症状之后，将于明年卸任。

俄罗斯官方通讯社塔斯社（Tass）援引佩斯科夫表示：“这简直是无稽之谈。总统一切都很好，他身体很好。”

《太阳报》报道，观察人士指出，在最近时间视频中普京的腿似乎一直在抖动，而他貌似痛苦地抓着椅子的扶手。并且，他在拿起一个可能放了止痛片的杯子时，手指似乎也在抽搐。

普京在位20年 脱颖而出 2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。

普京在位20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京在位20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京在位20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京在位20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京在位20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京在位20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

普京在位20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京在位20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？ 作者: 乐然



终生免受刑事起诉

相关报道出现之前，俄罗斯国家杜马提出一项法案，赋予俄罗斯前任总统将获得任期外的豁免权。

一个政府网站上公布了法案，这是该国继宪法改革后提出的几项法案之一，这些改革包括允许普京在2024年任期届满时再次参选。

根据法案提议，“俄罗斯总统在终止其任期时保留豁免权，他不会被追究刑事或行政责任，也不会被拘留、逮捕、搜查或审问。”

法案将使取消前总统的豁免权变得更为困难。当俄罗斯国家杜马指责总统犯有叛国罪或其他严重罪行时，根据法案，需要俄罗斯联邦委员会在投票表决中取得压倒性多数，才能取消总统的豁免权。该法案在俄罗斯国家杜马三读通过，得到俄罗斯联邦委员会支持，普京签署后才会成为法律。普京于2000年首次当选俄罗斯总统。他是自20世纪50年代初以来，任职时间最长的俄罗斯或苏联政治家。

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文木 /任琛 (美联社，德新社)



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