 普京：西方抵制北京冬奥是一个错误 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2021

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普京：西方抵制北京冬奥是一个错误

普京12月23日举行了年度记者会。他在会上表示，美国及其盟国对北京冬奥会的外交抵制是一个错误，其动机是为了遏制中国发展。这位俄罗斯总统还谈到乌克兰冲突、北约东扩等问题。

俄罗斯总统普京在年度记者会上

俄罗斯总统普京在年度记者会上

（德国之声中文网）在周四（12月23日）的年度记者会上，俄罗斯总统普京在回答记者提问时表示，华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起。他说，美国及其盟国对北京冬季奥运会的外交抵制是一个错误。普京已经接受中方邀请，将出席冬奥会开幕式。

华盛顿于12月初宣布对北京冬奥会进行外交抵制，加拿大、英国等国也随后做出了类似的表态。北京谴责此举是违背奥林匹克原则。

普京：美国遏制不了中国发展

普京：美国遏制不了中国发展

在围绕乌克兰危机、俄罗斯要求安全保障的问题上，普京则对于美国的谈判意愿做出了积极评价。他表示，“我们的美国伙伴已经告诉我们，他们已经准备好明年初在日内瓦开始讨论、谈判”。

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中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京12月15日举行视讯会谈。普京表示，期待明年2月参加北京冬奥会开幕式时与习近平会面，并强调对中方的支持。习近平也称，期待与普京进行面对面会谈。两人的线上会晤据称持续了约一个半小时。

根据一部纪录片，俄罗斯总统普京表示，苏联解体曾对他个人和千百万人带来毁灭性影响。他承认，为了养家糊口，他曾不得不开出租车，今天说起来还让他“很不愉快”。

欧盟外长们在周一就对俄罗斯私营军事企业瓦格纳进行制裁达成一致。该集团被指控破坏乌克兰等地稳定。

据德媒报道，鉴于俄罗斯在与乌克兰接壤边境地区大规模部署军队，北约已采取首批军事措施。俄罗斯总统普京威胁，会对“西方的侵略立场”作出“军事技术性”回应。

与此同时，普京重申，北约的任何扩张对俄罗斯来说都是“不可接受的”。

一段时间以来，莫斯科和西方国家在乌克兰冲突问题上的紧张关系明显加剧。鉴于俄罗斯在与乌克兰的边境上大规模部署军队，人们担心俄罗斯可能会攻击这个邻国。克里姆林宫则否认这种说法，并指责乌克兰挑衅。

此外，普京也就反对派纳瓦尔尼的中毒事件表态，再次否认下毒。

纳瓦尔尼的中毒事件以及他随后的被捕也使俄罗斯和欧洲之间原已紧张的关系进一步恶化。西方国家曾因此对俄罗斯实施制裁。纳瓦尔尼认为普京个人应该对针对他的毒杀企图负责。克里姆林宫则驳回这种说法。

普京表示，到目前为止，西方没有提出任何证据证明“所谓的化学制剂诺维乔克中毒”。“没有，零”，他对现场500多名记者说。

（法新社，路透社，德新社）

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