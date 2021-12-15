普京：西方抵制北京冬奥是一个错误

（德国之声中文网）在周四（12月23日）的年度记者会上，俄罗斯总统普京在回答记者提问时表示，华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起。他说，美国及其盟国对北京冬季奥运会的外交抵制是一个错误。普京已经接受中方邀请，将出席冬奥会开幕式。

华盛顿于12月初宣布对北京冬奥会进行外交抵制，加拿大、英国等国也随后做出了类似的表态。北京谴责此举是违背奥林匹克原则。

在围绕乌克兰危机、俄罗斯要求安全保障的问题上，普京则对于美国的谈判意愿做出了积极评价。他表示，“我们的美国伙伴已经告诉我们，他们已经准备好明年初在日内瓦开始讨论、谈判”。

与此同时，普京重申，北约的任何扩张对俄罗斯来说都是“不可接受的”。

一段时间以来，莫斯科和西方国家在乌克兰冲突问题上的紧张关系明显加剧。鉴于俄罗斯在与乌克兰的边境上大规模部署军队，人们担心俄罗斯可能会攻击这个邻国。克里姆林宫则否认这种说法，并指责乌克兰挑衅。

此外，普京也就反对派纳瓦尔尼的中毒事件表态，再次否认下毒。

纳瓦尔尼的中毒事件以及他随后的被捕也使俄罗斯和欧洲之间原已紧张的关系进一步恶化。西方国家曾因此对俄罗斯实施制裁。纳瓦尔尼认为普京个人应该对针对他的毒杀企图负责。克里姆林宫则驳回这种说法。

普京表示，到目前为止，西方没有提出任何证据证明“所谓的化学制剂诺维乔克中毒”。“没有，零”，他对现场500多名记者说。

（法新社，路透社，德新社）

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