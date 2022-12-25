普京表示俄罗斯愿意和谈 乌克兰：别推卸责任

（德国之声中文网）在俄罗斯国家电视台周日播放的电视访谈节目中，普京声称，莫斯科愿意与乌克兰冲突的参与各方进行谈判，然而乌克兰政府及其西方支持者却不愿意与之对话。“拒绝谈判的不是我们，而是他们”，这位俄罗斯总统在采访中说。

路透社指出，俄罗斯入侵乌克兰的战争已经持续10个月有余，这是自二战结束以来欧洲发生的最严重武装冲突，同时也是1962年古巴导弹危机之后，俄罗斯（前苏联）和西方之间最严重的一次对峙。

乌克兰政府很快就普京的这一表态做出了反驳。总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mychailo Podoljak）在推特上发文表示，俄罗斯侵略乌克兰、杀戮民众，莫斯科“要的不是谈判，而是企图推卸责任”。他还敦促普京“回归现实”。

美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）不久前也对俄罗斯所谓“愿意和谈”的态度表示怀疑。他认为，尽管大多数武装冲突都是通过谈判解决的，但是中情局的判断是，俄罗斯并没有真正想要就就结束战争进行对话的诚意。

普京：美国想要“撕裂”俄罗斯

在周日播出的这段采访中，普京再次重申了对于自己路线的信心。“我相信，我们的行动方向是正确的。”他指责以美国为首的西方国家想要撕裂俄罗斯，“而我们除了保护自己的公民之外，别无选择”。

普京坚称，99.9%的俄罗斯民众都愿意付出一切代价，保卫自己的祖国。

此前有报道称，在圣诞前夕，美国总统拜登宣布了有史以来对乌克兰的最大规模军援，其中包括爱国者防御导弹系统。对此普京也做出回应称，他“百分之百”相信俄军会摧毁美国提供给乌克兰的爱国者导弹系统。

在采访中，普京还回应了关于2014年吞并克里米亚半岛的问题。他表示，莫斯科原本致力于和平解决克里米亚问题，但是当时西方势力为推翻乌克兰前总统亚努科维奇的行动提供了支持。亚努科维奇被视为亲俄罗斯的总统。



（路透社、德新社等）

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