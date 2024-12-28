普京致歉 阿官员称失事客机遭“武器”击中

阿塞拜疆和乌克兰认为，坠毁于哈萨克斯坦的阿塞拜疆客机是遭到俄罗斯防空导弹击中。普京周六发布声明向坠机“悲剧”致歉并表达哀悼之意。

（德国之声中文网）一架从阿塞拜疆飞往俄罗斯的阿塞拜疆航空客机周三（12月25日）坠毁于哈萨克斯坦阿克套，造成38人死亡，另有29人幸运生还。

尽管哈萨克斯坦方面仍在进行调查，但外界认为就目前线索看来，最有可能造成坠机的原因是遭到俄罗斯防空导弹误击。

普京为坠机“悲剧”致歉、表达哀悼

克里姆林宫周六发布一份声明，提到普京致电阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev），对这一“悲剧事件”发生在“俄罗斯领空”表示歉意。同时也向受害者家属“表示深切而诚挚的哀悼”。

声明未明确指出飞机是被俄罗斯导弹击落的，但提到在飞机试图降落当时，俄罗斯正与乌克兰作战。普京称，当时格罗兹尼等地遭到乌克兰战斗无人机的袭击，俄罗斯出动防空部队应战。

普京（右）致电阿塞拜疆总统阿利耶夫慰问（资料照） 图像来源: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

航空公司称飞机受到“外部干扰”

阿塞拜疆航空公司周五称，坠机事件的初步调查结果指向“物理和技术方面的外部干扰”。

目前阿塞拜疆航空已暂停多个目的地为俄罗斯城市的航班，仅持续运营飞往莫斯科和圣彼得堡等主要城市的航班。

阿塞拜疆官员：飞机被武器击中

阿塞拜疆交通部长纳比耶夫（Rashan Nabiyev）称，据幸存乘客的证词表明，在飞机“被什么东西击中”之前，“外面传来爆炸声”。他补充说：接下来的调查将确认“撞击的武器类型”。

坠机现场视频显示机身上布满了小孔。包括DW采访的专家在内的一些专家说，这些小孔可能是俄罗斯防空系统袭击造成的。

阿塞拜疆政府内部人士向媒体透露了初步调查结果。据欧洲新闻台（Euronews）和路透社援引消息人士的话说，飞机可能是被俄罗斯的铠甲-S1防空系统误击中的，在接近格罗兹尼时飞机被电子战系统 “瘫痪”了通讯。消息人士补充：“没有人说这是故意的。然而，考虑到既定事实，巴库希望俄罗斯方面承认击落了阿塞拜疆飞机。”

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乘客听到巨响

一些坠机幸存者告诉路透社，当飞机接近原定目的地俄罗斯南部的格罗兹尼（Grozny）时，他们至少听到了一声巨响。

在医院接受治疗的拉希莫夫（Subhonkul Rakhimov）说：“很明显，飞机受到了某种破坏。飞机就像喝醉似的——仿佛不再是同一架飞机。”另一名乘客沙巴诺娃（Vafa Shabanov）也听到了一声巨响。

俄官方称等待调查结果

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五对记者说：“调查正在进行中，在调查得出结论之前，我们认为我们无权、也不会发表任何评论。”

另一方面，俄罗斯民航局局长亚德罗夫（Dmitry Yadrov）在Telegram指出，航班的预定目的地格罗兹尼机场上空有雾。他还声称，乌克兰无人机在事发前后袭击了该市。亚德罗夫说：“有人建议飞行员飞往其他机场，所以他决定前往阿克套机场。”

乌克兰指责俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基指责莫斯科应对这场悲剧负责。他将这起坠机事件与10多年前击落马航MH17航班的事件相提并论。乌克兰和西方国家认为该航班是被俄罗斯支持的国防军发射的导弹击中的；莫斯科则将该起造成近300人死亡的悲剧归咎于乌克兰军方。

在与阿塞拜疆总统交谈后，泽连斯基进一步表示：“俄罗斯必须提供明确解释，停止散布虚假信息。照片和视频清楚地显示了飞机机身的损坏情况，包括穿孔和凹痕，这明显是遭到防空导弹袭击。 ”

（综合报导）

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