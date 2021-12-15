 普京自曝苏联解体后曾开出租车谋生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2021

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新闻广角

普京自曝苏联解体后曾开出租车谋生

根据一部纪录片，俄罗斯总统普京表示，苏联解体曾对他个人和千百万人带来毁灭性影响。他承认，为了养家糊口，他曾不得不开出租车，今天说起来还让他“很不愉快”。

Russland Habarovsk | Vladimir Putin fährt Lada Kalina

驶向顶峰：如今普京早已“驶入”克里姆林宫 

（德国之声中文网）俄罗斯官媒俄新社12月12日报道说，苏联解体后，普京曾一度开出租车以增加收入。

在一部纪录片中，这位俄罗斯领导人透露：“有时，我不得不另外赚钱。……我的意思是，当出租车司机，赚外快。说起来叫人挺不愉快，但不幸，情况确实如此。” 

苏联解体是“一场悲剧”

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苏联解体后，俄罗斯选择了怎样的一条道路？俄罗斯究竟是变得更好了，还是变得更坏？在这篇客席评论中，俄罗斯作家叶罗菲耶夫进行了仔细的分析。

臭名昭彰的东德秘密警察组织史塔西曾给普京签发过身份卡，这是德国历史研究者的最新发现。但是，这并不足以证明普京曾经给史塔西工作过。

就在2018年总统选举前，俄罗斯或将出现一个"国家安全部"。曾经在斯大林时期最有权势的苏联情报机关"克格勃"（KGB）可能复活。

普京在纪念二战结束75周年的文章里为前苏联辩护，淡化了其在战争爆发中的责任。在历史学家和俄罗斯问题专家们看来，这并非新伎俩。

普京表示，苏联解体意味着“历史性的俄罗斯”的终结。他称，30年前，苏联解体，他深感遗憾。

这位俄罗斯总统表示，直到现在，对“大多数公民”来说，苏联解体仍是“一场悲剧”。 

伴随苏联解体，新独立的俄罗斯在从共产主义到资本主义的演变过程中，出现严重的经济不稳定期，导致千百万人陷入贫困。 

作为前苏联的忠实信徒，普京对其解体感到沮丧，称之为“二十世纪的最大地缘政治灾难”。 

普京发表此番言论之际，正值批评人士指责他计划入侵乌克兰，以重建苏联。克里姆林宫则否认有此计划，反控西方无端散布恐惧情绪，并称，莫斯科只会在受到基辅或其他国家挑衅时才会攻击这个邻国。 

（路透社，法新社） 

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  • Boris Yeltsin and Vladimir Putin

    普京在位20年

    脱颖而出

    2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。

  • Russland - Putins Amtsantritt 2000 und Boris Yelzin (Imago/ITAR-TASS)

    普京在位20年

    豪情万丈

    2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

  • Vladimir Putin in a KGB uniform

    普京在位20年

    克格勃出身

    普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

  • Gerhard Schröder Wladimir Putin Gazprom Chef Alexei Miller 2011 (AP)

    普京在位20年

    强国梦碎

    有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

  • Krise auf der Krim Symbolbild (picture-alliance/dpa)

    普京在位20年

    吞并克里米亚招致国际制裁

    2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

  • Russland Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd (A. Druzhinin/AFP/Getty Images)

    普京在位20年

    施展魅力秀肌肉

    在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

  • Vladimir Putin and Dmitry Medvedev

    普京在位20年

    “双套车”式民主

    很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

  • Bildergalerie Putin wird 65 mit Ex-Ehefrau Ludmila in Taj Mahal (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

    普京在位20年

    劳燕分飞

    在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Pitalev)

    普京在位20年

    今非昔比

    两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？

    作者: 乐然


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