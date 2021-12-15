普京自曝苏联解体后曾开出租车谋生

（德国之声中文网）俄罗斯官媒俄新社12月12日报道说，苏联解体后，普京曾一度开出租车以增加收入。

在一部纪录片中，这位俄罗斯领导人透露：“有时，我不得不另外赚钱。……我的意思是，当出租车司机，赚外快。说起来叫人挺不愉快，但不幸，情况确实如此。”

苏联解体是“一场悲剧”

普京表示，苏联解体意味着“历史性的俄罗斯”的终结。他称，30年前，苏联解体，他深感遗憾。

这位俄罗斯总统表示，直到现在，对“大多数公民”来说，苏联解体仍是“一场悲剧”。

伴随苏联解体，新独立的俄罗斯在从共产主义到资本主义的演变过程中，出现严重的经济不稳定期，导致千百万人陷入贫困。

作为前苏联的忠实信徒，普京对其解体感到沮丧，称之为“二十世纪的最大地缘政治灾难”。

普京发表此番言论之际，正值批评人士指责他计划入侵乌克兰，以重建苏联。克里姆林宫则否认有此计划，反控西方无端散布恐惧情绪，并称，莫斯科只会在受到基辅或其他国家挑衅时才会攻击这个邻国。

（路透社，法新社）

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