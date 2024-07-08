普京能否依靠印度推动俄罗斯的战争经济？

莫斯科的坦克开进乌克兰之后，俄罗斯对印度的石油出口激增。莫迪下周将与普京举行会谈，而印度希望保持中立并促进与俄罗斯的贸易。

（德国之声中文网）面对莫斯科对乌克兰的全面入侵，印度增加了对俄罗斯化石燃料的进口，这遭到西方国家的猛烈抨击。作为世界第三大石油进口国，印度从俄罗斯进口的石油数量在2022年激增十倍，去年又翻了一番，主要原因是大幅度的价格折扣。同期，印度从俄罗斯进口的煤炭增加了三倍。

尽管被指责资助普京的战争机器，新德里仍以印度与莫斯科传统的“稳定和友好”关系以及印度严重依赖进口石油为由，为增加这些进口辩解。

印度总理莫迪本周在莫斯科会见俄罗斯总统普京，克里姆林宫将寻求进一步促进与这个南亚大国的贸易，以支撑俄罗斯依赖大宗商品的经济，并减轻西方对乌克兰战争制裁的影响。

克里姆林宫发言佩斯科夫（Dmitry Peskov）在宣布这次会谈时说，除了在全球和地区安全问题上合作外，双方还有促进贸易和经济合作的“共同政治意愿”。

另一方面，印度必须进行微妙的平衡，因为它既要与西方保持紧密联系，又要寻求与莫斯科建立新的贸易联系，还要在冲突问题上保持中立立场。

德国之声观察和分析了印俄贸易关系的现状以及两国领导人下一步可能达成的协议。

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印度与俄罗斯的关系有多铁？

冷战期间，苏联和印度建立了国防和贸易战略伙伴关系，这种关系在共产主义结束后得以延续。2000年，时任俄罗斯总理的普京与新德里签署了新的合作宣言。

印度是俄罗斯国防工业的主要市场，直到最近还是其最大的市场。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据显示，在过去二十年里，莫斯科为印度提供了65%的武器采购，总额超过600亿美。

俄罗斯军队入侵乌克兰后，莫斯科寻求深化与印度和中国的关系以抗衡西方。克里姆林宫向新德里提供了石油、煤炭和化肥运输的巨额折扣，以补充其战争资金。

因此，在西方制裁之后，印度成为俄罗斯化石燃料主要出口市场。例如，据金融分析公司标准普尔（S&P Global）称，4月份，俄罗斯向印度交付的原油激增至210万桶/天的新纪录。

印度商务部的数据显示，去年两国双边贸易额达到近657亿美元，创历史新高。这些贸易却对俄罗斯大为有利，印度进口了价值614亿美元的商品，包括石油、化肥、宝石和金属。

“长期以来，我们一直从政治或安全的角度看待俄罗斯。”印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在今年5月的一次工业会议上说。“随着俄罗斯转向东方，新的经济机遇正在出现......我们的贸易激增和新的合作领域不应被视为暂时现象。”

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新德里对与莫斯科关系高枕无忧吗？

虽然西方对印度与俄罗斯廉价石油交易的批评有所克制，但新德里在武器方面对莫斯科的依赖却是美国和欧洲的长期担忧。

法国国际关系研究所（Ifri）的印度外交政策研究员扎哈罗夫（Aleksei Zakharov）在上个月的一篇论文中写道：“新德里在处理俄乌冲突时表现出了细腻的态度，同时与莫斯科和西方保持着良好的关系。”

扎哈罗夫在文章中提到了“结构性挑战”，他说：“这些挑战似乎仍然阻碍着双方重振经济联系。”他还补充说，俄罗斯和印度之间的防务合作目前“处于停滞状态”，部分原因是乌克兰战争和西方制裁使俄罗斯的军火工业遭到重创。

印度在早期与俄罗斯军火工业的交易中曾有过几次不良经历。2004年，印度与俄罗斯达成了购买苏联时期航母的协议，俄罗斯对该航母进行了升级和改装，而该协议因长期拖延和成本翻倍而饱受批评。

2013年，一艘俄罗斯建造的潜艇发生爆炸并沉没，造成18名船员死亡，这让印度领导人在与莫斯科的防务合作问题上承受了更大压力。

据当地媒体4月报道，作为2018年交易的一部分，俄罗斯同意提供五套S-400防空系统和俄制护卫舰，印度军方目前仍在等待其中的两套到位。

SIPRI的数据显示，2017年至2022年间，印度仍是莫斯科武器交易的主要目的地，但同期俄罗斯对这个南亚国家的防务出口份额从65%降至36%。

在印度决策者不愿违逆西方对莫斯科的制裁，与克里姆林宫签署新协议之际，法国和德国的武器供应商趁机从新德里坐收渔利。

印度同俄罗斯联合研发高超音速巡航导弹 图像来源: Gurinder Osan/AP/picture alliance

印度和俄罗斯之间贸易往来还会更加密切？

莫迪对莫斯科的访问是他6月连任后的第二次出境行程，表明印度仍然重视与克里姆林宫的关系。作为一个成长中的世界大国，新德里渴望在平衡与西方、俄罗斯和中国关系的同时，优先考虑自身的战略利益。

虽然新德里呼吁通过“对话和外交”来结束乌克兰战争，但在最近于瑞士举行的乌克兰和平峰会上，印度代表并未签署联合公报以呼吁在任何和平协议中尊重乌克兰的领土完整。

“表面上看，印度（在乌克兰战争中）的中立似乎使印度与莫斯科的双边关系得到了加强。” 扎哈罗夫在最近的论文中说，“然而，仔细观察会发现，印度在与俄罗斯的互动中变得更加谨慎......因此，对双方来说，保持对话和对冲赌注可能比达成新的交易更为重要。”

尽管购买俄罗斯武器的新协议可能有限，但莫迪提出的旨在促进印度成为制造业中心的“印度制造”倡议可能会让俄罗斯为印度国内的武器生产提供更多原材料和零部件。

俄罗斯还热衷于扩大国际南北运输走廊（INSTC），这是一个通过伊朗连接俄罗斯和印度的公路、海运和铁路项目。上个月，俄罗斯通过INSTC运输了第一批煤炭。

该项目已经酝酿了二十多年，由于俄罗斯面临西方制裁的限制，INSTC现在已成为克里姆林宫的一个重要的贸易优先事项。

另一个具有最新紧迫性的项目是钦奈-符拉迪沃斯托克海上走廊。该海上通道于2019年首次提出，从俄罗斯最东部地区出发，全长10,300公里（5,600海里），有助于确保俄罗斯能源和其他原材料流向印度。

与通过苏伊士运河的现有路线相比，拟议中的该走廊有望将运输时间从40天缩短至24天。



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