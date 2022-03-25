普京背后的意识形态杂烩

20世纪初，欧亚主义观念兴起，并已然成为克里姆林宫地缘政治指南。然而，西方社会几乎未予重视。
（德国之声中文网）一年零五个月又近三周--这是彼得大帝1697年到 1698 年穿越西欧之旅所用的时间。一方面，他的目标是向欧洲开放自己的国家，另一方面，要赢得盟友，对抗不断向西推进的奥斯曼帝国。他要使俄罗斯成为一个伟大的欧洲国家。
这位沙皇让地理学家们重绘地图：乌拉尔将成为欧洲和亚洲间边界的标志--据此，俄罗斯西部被确定为"旧大陆"的永久部分。以罗马和凡尔赛为原型建造圣彼得堡，并经由波罗的海相接，彼得大帝打开了"通往西方的窗户"。而从那时起，便出现了"俄罗斯是否属于欧洲"这一问题，并像一条贯穿该国历史的红线。随着对乌克兰发动侵略战争，它再度成为让人喘不过气来的现实问题。
沙皇帝国垮台、共产主义制度建立后，1920年代，欧亚主义（Ewratsiistwo）理念在俄罗斯流亡者中出现，最著名的两名代表是尼古拉·特鲁贝茨科伊（ Nikolai Trubetskoj ）和彼得· 萨维茨基（Pyotr Savitskij ）。他们渴望俄罗斯在未来广阔的欧亚大陆上扮演领导角色，并为此创造了一个新词--，位于欧亚之间的新大陆 " Eurasien" 一 欧亚大陆。
在欧亚主义者看来，新起的布尔什维主义乃西方货色，而彼得大帝的现代化尝试则为沙皇俄国崩溃之因。他们要抵制俄罗斯被边缘化，要求建立起一个基于东正教、以强大的蒙古帝国为模式的欧亚帝国，抗衡罗马-日耳曼文化。
斯拉夫学者、瑞士圣加仑大学文化与俄罗斯社会教授施密德（ Ulrich Schmid ）指出，"第一批欧亚主义者对蒙古枷锁（编注：这是指 13 至 15 世纪蒙古帝国的征伐和统治）评价积极，称它促使俄罗斯文化对亚洲影响做出有效反应。由此，欧亚主义者认为，过去和现在，俄罗斯注定要向亚洲扩展，与之建立经济和政治关系。当然，原则上，此举也针对西方伟大的文明项目。"
不过，欧亚主义理念未能形成强势，且随着时间流逝，逐渐消隐于幕后。然而，一百年后，欧亚大陆神话走出封尘状态，在乐向外界展现一个易于同中亚民族及伊斯兰教相融的俄罗斯的政治讨论中，东山再起。
随着苏联解体，俄罗斯一度出现意识形态真空。尽管犹豫、暧昧，它却再次与西方"调情"。例如，戈尔巴乔夫重拾前任勃列日涅夫和赫鲁晓夫在 1970 年代和 1980 年代的"欧洲共同大厦"隐喻；叶利钦预期"回归欧洲文明"；普京也称俄罗斯是欧洲一强。人们最初得到这样的印象：克里姆林宫的世代更替正在逐渐淡化苏联关于东西方的分离不可逾越这一旧观点。
然而，与西方的这一和解进程未能持续多久。
世纪之交前后，旧意识形态复兴，并渐进发展成许多俄罗斯人的政治定见：新欧亚主义理念。施密德教授指出："俄罗斯欧亚理念的一个不变之处是地缘政治观，它认为，俄罗斯不是西方的一部分。"
虽然，在2000年至2008年第一任期内，普京对西方显得友好得多，但在2012年当选蝉联后，则日益转变。施密德解释说， "普京的庞大意识形态项目之一是创造一个新的俄罗斯民族--以俄罗斯文化为核心，体现于俄罗斯语言、俄罗斯文学、以及俄罗斯东正教。而这一俄罗斯文化核心要像磁铁一样把属于俄罗斯帝国的所有一切都凝聚在一起。" 他指出，按照新欧亚主义逻辑，俄罗斯必须伟大，换言之：不进一步扩张就会危及俄罗斯民族的生存；欧亚大陆各族群都应在俄罗斯统领下联合起来。
该理论的支持者之一是作者、政治学家、现在遭禁的俄罗斯国家布尔什维克党的联合主席杜金（ Alexander Dugin ）。在著作《第四政治理论》和《地缘政治学基础》中，他发展了"水文化"和"旱文化"理论。水文化代表大西洋的、美国式全球化的、自由主义的和个人主义的文化；旱文化--全然相反--代表一种强烈的、保守的、反自由的、威权主义的文化区域，拒绝普世人道主义。由于其激进言论，杜金在世界上许多新右翼阵营，例如，美国国内的另类右翼运动或德国国内的认同运动那里，颇受欢迎，它们把俄罗斯视为反对在本国占主导地位的现代主义和自由主义的强大盟友。.
施密特教授指出，"克里姆林宫的计划和杜金的欧亚主义之间当然有许多接触点，但普京和克里姆林宫与杜金审慎拉开距离，而因未取杜金的极端立场，在俄公众眼里，总统普京是两人中的温和人士"。
在普京的政治取向中扮演重要角色的另一人是《古拉格群岛》的作者索尔仁尼琴（ Alexander Solschenizyn ）。斯拉夫学者施密特指出，" 2000 年代，索尔仁尼琴曾多次会晤普京，俩人一致认为，必须恢复白俄罗斯、乌克兰和俄罗斯的东斯拉夫统一；俩人都确信，西方民主制作为一种国家政体对俄罗斯有害无益。"
多数专家认为，欧亚主义不是主导普京国内外政策的唯一理论，这位俄罗斯总统原无定格，只从各种意识形态中提取某些要素。在《灵魂众技术》（ Technologien der Seele ）一书中，施密德教授描述了新欧亚主义及另两种特别影响普京决定的意识形态。
其一是对本国历史的帝国意识，"经常重复的论点是，所谓的俄罗斯千年立国史可溯源至基辅罗斯（ Kiewer Rus ），然后，延伸到莫斯科公国、沙皇帝国、苏联，直到今日之俄罗斯联邦"。另一组成部分便是俄罗斯东正教会。
施密德教授解释说，从其所涵各种成分看，"普京正搭构一个旨在恢复他所称的历史性俄罗斯的爱国主义计划。历史性俄罗斯便该是这个拥有 1000 年历史的俄罗斯，在其中，白俄罗斯、乌克兰和俄罗斯相属相依。"
这位俄罗斯联邦总统将讨自己喜欢并适合他总体理论的理论要点融于一体。他从历史中找寻合法性。普京称他的国家和人民是反民族主义和法西斯主义的斗士，但同时，他却公开支持西欧和美国的右翼政党和运动。
按照普京的世界观和官方媒体宣传，俄罗斯人是好人、帮手，是斯拉夫人以至全体人类的救世主。然而，俄罗斯军队正代表着普京对另一个斯拉夫民族发动侵略战争。不过，在普京的讲话中，俄罗斯从来都不是侵略者。
强大而团结的俄罗斯形象重又在国家宣传机器中扮演重要角色。但是，一个迫害反对人士并大量逮捕本国和平示威公民的俄罗斯，能有多团结？
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
俄罗斯入侵乌克兰后，网上就流传着多个俄罗斯总统普京讲话的视频，或是乌克兰总统泽连斯基发出呼吁的影片。其中也不乏假消息，因为使用了复杂的高科技合成技术，人们越来越难以辨别一段视频的真伪，但假的真不了，德国之声找到这些流传广泛的视频，但它们都不是真的。