普京：美俄关系处于近年来最低点 

(德国之声中文网）俄罗斯总统普京在与美国总统拜登首次会面前接受美国全国广播公司（NBC）采访。根据NBC对周五播出的采访翻译，普京表示：“我们的双边关系已经恶化到了近几年来的最低点。”

两位领导人将于下周三在瑞士日内瓦会面，届时拜登也将结束他就任总统以来的首次出国访问。

普京眼中的特朗普

普京在采访中表示，希望拜登不会像其前任特朗普那样冲动。他说：“我非常希望，是的，（冲动）有好也有坏，但作为现任总统，他不会有任何冲动行为。”

普京还将拜登描述为一个政坛“职业人士”，他的一生几乎都在政治里度过，与人生“丰富多彩”的特朗普完全不同。普京补充道：“我相信，美国前总统特朗普是一个非凡的人，有才华的人……。他是一个丰富多彩的人。不管人们喜欢与否，他并非出身美国建制派。”

在2016年美国大选期间，普京曾公开承认支持特朗普，而特朗普也表达了对这位俄罗斯领导人的钦佩。

普京评论拜登的“杀手”言论

自就任总统以来，拜登一致对普京采取较为强硬的态度。今年3月，在接受ABC新闻采访时，当被问及是否相信普京是“杀人犯”、是他下令暗杀其政治对手时，拜登给予了肯定的回答。

现在，普京在接受NBC访问时被问及如何看待此番言论。他笑着说，这种指责是美国“大男子主义行为”的一部分。普京指出：“我已经习惯了来自各种角度、各种领域，拿各种借口、理由，以不同口径和不同激烈程度针对我的攻击，这些都已经不再令我都感到吃惊。”他认为，此番话语“是美国政治文化的一部分，在那里被认为是正常的。顺便说一句，在这里不是，人们不会认为（这种话）是正常的。”

拜登如何看即将举行的会谈？

白宫此前表示，拜登计划在美俄领导人峰会上提出美国的一系列不满，包括来自俄罗斯的勒索软件攻击、莫斯科对乌克兰的威胁以及异见人士遭监禁。

拜登本周开始对欧洲进行为期八天的访问。在其开始访欧之行时，拜登坦言“我们不寻求与俄罗斯发生冲突。”他还介绍：“我们想要一个稳定和可预测的关系……但我一直明确表示：如果俄罗斯政府从事有害的活动，美国将以强有力和意义深远的方式做出回应。”

普京对美国的指控有何回应？

据NBC新闻报道，对于美国最近追踪到一些勒索软件攻击来自俄罗斯，普京否认对这些黑客攻击知情，并呼吁拜登与他就网络问题达成协议。

采访中还提到有数位俄罗斯异见人士的死亡被归咎于莫斯科，包括2006年被毒死的前俄罗斯情报干员利特维年科(Alexander Litvinenko)。普京将这个问题斥为“言语消化不良”。他说，一些对这些死亡事件负有责任的人已经入狱。

普京还驳斥了《华盛顿邮报》本周的一篇报导。报导称，俄罗斯正准备向伊朗提供一颗先进的卫星，使其能够追踪整个中东地区的潜在军事目标。“这纯属假新闻。至少，我对这种事情一无所知，”普京批评：“这纯粹是无稽之谈。”

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