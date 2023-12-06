普京罕见出访阿联酋谈石油议题、加沙局势

（德国之声中文网）俄罗斯总统专机周三（12月6日）降落在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比国际机场。俄罗斯电视台的画面显示，普京在停机坪上受到阿联酋官员的欢迎，随后在骑兵护送下前往总统宫殿。

普京因乌克兰战争受到西方孤立，他正在中东寻求盟友，并将与中东国家讨论石油、贸易和以哈冲突等议题。普京预计周三访问阿联酋和沙特阿拉伯，周四在莫斯科接待伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）。

普京在抵达时对阿联酋总统谢赫-穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）表示：“由于你们的立场，我们的关系达到了前所未有的水平。”

普京上一次访问阿联酋是在2019年，当时受到了时任阿布扎比王储谢赫-穆罕默德的热烈欢迎。此次访问则是俄罗斯入侵乌克兰以来，普京继访问伊朗和中国之后，第三次出访前苏联以外的国家。

今年3月，普京因战争罪遭到国际刑事法院通缉，他被指控绑架乌克兰儿童。为了避免被逮捕，普京缺席了8月在南非举行的金砖国家峰会，也未出席9月在印度新德里举办的20国集团（G20）峰会。

沙特阿拉伯和阿联酋都没有签署国际刑事法院的成立条约，这意味着它们没有任何义务在普京踏上其土地时对其实施逮捕令。

豁免权能让普京在国外不被逮捕吗？

英国智库国际战略研究所（IISS）俄罗斯与欧亚高级研究员古尔德-戴维斯（Nigel Gould-Davies）指出，“俄乌战争开打以来，普京现在讲话比过去任何时候都要自信。”

俄罗斯的防线在很大程度上抵挡住乌克兰利用西方国家价值数十亿美元的武器所发起的反攻，而西方国家正对是否继续军援乌克兰进行辩论。

另一方面，随着石油收入的反弹，莫斯科已开始适应西方制裁。

克里姆林宫在一份声明中称，阿联酋是“俄罗斯在阿拉伯世界的主要经济伙伴”，2022年双边贸易额达到创纪录的90亿美元。。

此次双边会谈还将重点讨论能源领域的合作，俄罗斯作为欧佩克（OPEC）10个伙伴国之一，此前已表示将额外自愿减产。克里姆林宫表示：“几乎所有主要领域都正在发展有前景广阔的项目。”

阿拉伯联合酋长国正主办联合国气候变化大会COP28，但克里姆林宫并没有说明普京是否会参加任何相关活动。

深化与中东国家关系

在普京到访之后，阿联酋将于周五和周六迎来俄罗斯外交部长拉夫罗夫。莫斯科正推进与能源丰富和有具影响力的中东国家的外交关系，包括与沙特阿拉伯。

普京预计周三晚些时候前往沙特，与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）就贸易和石油等一系列问题举行会谈。

克里姆林宫在会谈前表示，俄罗斯和沙特阿拉伯之间的合作是“维持全球石油市场稳定和可预测局势的可靠保证”。两国领导人还将讨论以哈战争等国际局势议题。

克里姆林宫称赞 “与沙特王国保持对话对于维护中东和北非的和平与安全具有重要意义”，两国领导人还将“考虑如何推动冲突降级”。

克里姆林宫表示，普京返回莫斯科后，将于周四与伊朗总统莱希举行会谈；面对西方制裁，两国将加强经济和军事联系。

阿拉伯联合酋长国正主办联合国气候变化大会COP28

普京是否出席COP28？

普京访问阿联酋之际，美国副总统哈里斯、法国总统马克龙、英国首相苏纳克等支持乌克兰的西方国家领导人刚在COP28大会上发表讲话。长期以来一直是普京盟友的白俄罗斯总统卢卡申科也在会上发言。

俄罗斯官媒塔斯社周三在报道中并未提及普京是否可能前往COP28会议举办地点，只援引俄罗斯总统外交政策顾问乌沙科夫(Yuri Ushakov)称，普京抵达阿联酋并与谢赫-穆罕默德举行“宫殿会晤”和一对一会谈。尽管如此，仍有一些报道称普京可能会在气候对话中露面。

《联合国气候变化框架公约》发言人赛尔（Alexander Saier）在新闻发布会上表示，他“不清楚普京先生是否会来参加会议，但我还需要向东道国外交部核实”。他拒绝就联合国警方是否有义务实施逮捕的问题作出回答。

阿联酋COP28组织委员会将相关问题提交给阿联酋外交部，但后者没有立即作出回应。

（美联社、法新社）

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