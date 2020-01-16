普京：继续连任总统“原则上是可能的”

（德国之声中文网）现年67岁的普京周二（3月10日）在一场针对修宪的议会辩论中表示，如果"包括总统在内的所有人任期归零、以便参与未来的选举"的提议得到宪法法院采纳，那么他再次参选"在原则上是可能的"。普京表示，前提是俄罗斯公民支持修宪，并且宪法法院裁决认为"任期归零"不违宪。

"任期归零"的建议是由俄罗斯议员、前宇航员捷列什科娃（Valentina Tereshkova） 提出的。捷列什科娃是首位进入太空的女性宇航员，也是支持普京的"统一俄罗斯党"的副主席。

在普京周二发言后不久，俄罗斯国家杜马表决支持将普京目前任期（迄今共4届）归零。这将为普京2024年再次竞选总统铺平道路。

在周二的辩论会期间，普京发言表示反对笼统取消两个任期的决定。执政党"统一俄罗斯党"最近一段时间以来呼吁普京终身连任声音有升高的趋势。

俄罗斯现行宪法只允许普京最晚执政到2024年，因此计划在此之后继续执政，首先需要修改宪法。

如果不出意外，支持普京政党占多数的俄罗斯议会将轻松通过修宪草案，接下来，俄罗斯将于今年4月22日就修宪举行全民公投。普京在发言中说，届时让人民对此做出决定。

据悉，按照新宪法，俄罗斯总统的权力得到进一步扩大。德新社的报道称，在莫斯科越来越多的人认为，普京有权竞争这一"超级总统"的位置。上周，普京曾说过，看来总统的位置是他的"命运"。

李鱼/叶宣（德新社等）