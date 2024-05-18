普京结束访华 美台如此评价

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周五（5月17日）结束了对中国为期两天的访问，他强调了两国蓬勃发展的战略伙伴关系，以及他本人与中国领导人习近平的个人关系，俄中双方正努力提出一个替代美国全球影响力的方案。

普京在黑龙江省省会哈尔滨参观中俄博览会时对双边贸易的增长表示赞赏。他会见了哈尔滨工业大学的学生，该校以国防研究和与中国人民解放军的合作而闻名。哈尔滨曾经是许多俄罗斯侨民的家园，其不少建筑中都保留了一些俄罗斯的历史痕迹，例如圣索菲亚教堂就曾经是一座俄罗斯东正教教堂。普京介绍，哈尔滨工业大学和他的母校圣彼得堡国立大学将联合开办一所学校，招收1500名学生。他相信，这将成为“俄中在科学和教育领域合作的旗舰项目”。

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

信息明确

普京向媒体表示，他与习近平进行了“实质的”对话，并指出，他前一天在北京与中国领导人和其他官员“几乎待了一整天”。离开北京时，普京与习近平拥抱。普京强调，中俄之间的伙伴关系“不针对任何人”，“它的目的只有一个：为我们两国的发展创造更好的条件，为中俄两国人民带来更多福祉”。但他还是借机反击了美国和其他反对俄中伙伴关系的国家，称“一个新兴的多极世界……正在我们眼前形成”。他说：“重要的是，那些试图继续垄断国际事务决策权的各方……要尽力确保这一进程自然进行。”

俄罗斯和中国经常谈及“新兴多极世界”，以应对他们眼中的美国霸权。斯坦福大学胡佛研究所研究员唐志学（Joseph Torigian）向美联社分析道，中俄两国发出的信息很明确：“此时此刻，他们在提醒西方，只要他们愿意，他们就能对抗。”

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美方不以为然

美国白宫国家安全事务发言人柯比（John Kirby）则淡化了此次俄中元首会晤的重要性，他说，虽然中俄的行为有悖于美国利益，但两国相互信任的历史并不长。

柯比指出，美国上月公布的一份情报评估显示，中国向俄罗斯出售的机床、微电子和其他技术大幅增加，莫斯科则利用这些技术生产导弹、坦克、飞机和其他武器，用于对乌克兰的战争。柯比表示：“他们的共同点是希望挑战基于国际规则的秩序，并挑战有美国参与的联盟和伙伴关系。”但是，柯比同时强调：“两国领导人的合作历史并不悠久，两国政府的官员也不一定完全信任对方。”

台湾外长：中俄相互支持扩张主义

台湾外长吴钊燮在接受美联社采访时谈及普京访华，称西方国家应继续支持乌克兰，以此传递民主国家将互相保卫的信息。吴钊燮说：“如果乌克兰最终战败，我认为中国会受到鼓舞，他们可能会采取更具野心的措施在印太地区扩张势力，这对国际社会将是灾难性的。”

台湾外长吴钊燮在接受美联社采访时谈及普京访华（资料图片） 图像来源: DW

普京本月开始了他的第五个任期，习近平去年开始了他的第三个任期。台湾当选总统赖清德将于下周一举行就职典礼，而吴钊燮将在新政府中担任国家安全会议秘书长。吴钊燮认为：俄罗斯领导人此次访华“是两个威权大国相互支持、相互合作、支持各自扩张主义的一个例子”。2022年入侵乌克兰后，俄罗斯在全球范围内变得孤立无援。中国与美国关系紧张，美国将中国视为竞争对手，中国也因继续向俄罗斯供应武器生产所需的关键零部件而面临压力。

俄方积极评价中方立场

2022年，就在莫斯科入侵乌克兰的几天前，中俄领导人宣布建立“无上限”的伙伴关系，此次两国元首会晤再次确认了这一关系。针对俄乌战争，本周发表的中俄联合声明称“俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场”，欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥建设性作用。

尽管俄罗斯刚刚在乌克兰东北部边境地区发动攻击，开辟了一条新战线，但中俄双方都表示正寻求结束乌克兰战争。联合声明写道，双方指出，必须停止一切促使战事延宕、冲突进一步升级的举动，呼吁避免危机失控。双方强调，对话是解决乌克兰危机的良好途径。声明还指出，双方认为，为稳步解决乌克兰危机，必须消除危机根源，恪守安全不可分割原则，兼顾各国合理安全利益和关切。

“作出妥协的动机微乎其微”

中国去年提出了一个广泛的和平计划，但由于没有要求俄罗斯撤出乌克兰被占领地区而遭到乌克兰和西方国家的拒绝。自俄罗斯入侵乌克兰和西方随后对莫斯科实施制裁以来，俄罗斯在出口廉价能源的同时，越来越依赖中国的技术和一些消费品进口。去年，两国贸易额增至2400亿美元。

美国和欧洲国家领导人纷纷向中国施压，要求中国利用其影响力劝说俄罗斯结束对乌克兰的入侵，但收效甚微。新加坡南洋理工大学研究中国外交政策的符祥文（Hoo Tiang Boon）向美联社表示：“即使中国在一系列问题上做出妥协，包括减少对俄罗斯的支持，美国或西方也不太可能急剧改变把中国视为竞争对手的态度。”符祥文补充道，在中国看来，作出妥协的动机微乎其微。

乌总统促中国出席瑞士和平峰会

乌克兰总统泽连斯基周五在接受法新社采访时呼吁中国和“全球南方”国家参加下月在瑞士举行的和平峰会。泽连斯基表示：“我希望看到中国参与和平峰会”，他补充说，北京和其他全球参与者对俄罗斯有影响力。“站在我们一边的这类国家越多……俄罗斯就越需要处理这个问题。”

据主办国瑞士方面表示，已为此会议发出了约160份邀请，目前已有来自50多个国家的代表团确定参加。俄罗斯没有受到邀请。中方则尚未就邀请作出回应。上个月，中国外交部发言人林剑在回答相关问题时表示，中方鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力，支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会。

（美联社，法新社）

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