普京签署条约正式并吞乌克兰4区

（德国之声中文网）本周五，俄罗斯总统普京与乌克兰4个俄罗斯占领区领导人在克里姆林宫圣乔治大厅签署了加入俄罗斯的条约，正式将乌克兰东部及南部的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热纳入俄罗斯版图。签署条约后，普京与4名由莫斯科指派的地区领导人牵手，并高呼“俄罗斯”。

普京在签约仪式上对在场官员表示：“卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热纳将永远成为我们的同胞。”

“我们将用所有的力量来保卫我们的土地。”普京呼吁“基辅政权立即停止敌对行动，重返谈判桌”。

普京随后发表电视讲话，宣布乌克兰4个俄罗斯占领区成为俄罗斯领土。

本月23日至27日，乌克兰的4个俄罗斯占领区举行所谓的“入俄公投”。武装部队及选举官员挨家挨户收集选票。据俄罗斯占领当局公布的公投结果，乌东和乌南的卢甘斯克、顿涅斯克、赫尔松州以及扎波罗热均显示，当地人民进入俄罗斯联邦的支持率分别为98% 、99%、87%和93%。以上四州的面积加起来为乌克兰领土的15%。

“普京将自己置于没有好退路的处境”

乌克兰和西方国家谴责俄罗斯所谓的公投是一场骗局，并表示永远不会承认上述乌克兰地区是俄罗斯的一部分。

德国外交部长贝尔博克周四也谴责这场公投：“遭到威胁甚至是被枪口对准，当地人民被带出家门或工作地点，将选票投入玻璃投票箱中。”

“这与自由和公正的选举背道而驰。也与和平背道而驰。这是遭到驱使的和平。只要俄罗斯的规定在乌克兰被占领地区持续，就没有公民是安全的。没有公民是自由的。”

因反对侵略乌克兰而辞职的俄罗斯前外交官员邦达列夫（Boris Bondarev）在接受德国之声节目“冲突地带”（Conflict Zone）采访时表示，乌克兰俄占区的公投“只是为了给俄罗斯国内看”，一些俄罗斯人开始理解战争比想象的更靠近。“普京的动员令是他衰败的另一个表征。”

他认为，俄罗斯侵略乌克兰是基于普京所得到的错误信息的巨大误判，普京打响这场战争的目的是为了继续掌权“保住自己的宝座”，但他不认为俄罗斯最终能获得真正的胜利。邦达列夫还表示，不能排除普京可能下令展开核打击，因为“核讹诈从2月24日就一直持续至今”。

邦达列夫指出：“普京将自己置于没有好退路的处境。我认为，这些讹诈和威胁都是他可用来试图使自己摆脱这种情况的唯一工具。”

芬兰将对俄罗斯游客关闭边境

芬兰对俄罗斯游客关闭边境

周四，芬兰政府宣布该国自当地时间晚间9时开始，向俄罗斯游客关闭边境。这一决定预计将使边境的车潮大幅减少。

芬兰外交部长哈维斯托在记者会上表示，俄罗斯人的涌入被视为可能危害芬兰的国际关系。他补充说明称，将会继续允许俄罗斯人入境探亲、工作和学习。

自俄罗斯宣布部分动员预备役后，通往芬兰边境的车潮不断增加。据芬兰政府统计，上周末有近1.7万俄罗斯人通过边境，与前一周相比暴增80%。

对于可能成为俄罗斯人前往欧洲申根区国家的过境国，芬兰政府持谨慎态度。该国计划停止向俄罗斯人发放旅游签，未来几日内可能会就此作出决定。

（美联社、路透社等）

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

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