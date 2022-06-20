普京签署新法令成立新俄企 全面接管萨哈林2号油气项目

（德国之声中文网）目前，萨哈林能源投资公司(Sakhalin Energy Investment Company)的股份为4家公司共同拥有。这4家公司分别为掌握50%股权的俄罗斯国有天然气工业股份公司(Gazprom)、壳牌公司（27.5%）、日本三井公司（12.5%）和日本三菱公司（10%）。

俄罗斯总统普京周四（6月30日）签署的这份5页长的法令指出，克里姆林宫方面现在将决定外国股东是否继续留在萨哈林能源投资公司。

新公司将以俄罗斯国有天然气工业股份公司为主体，接手萨哈林2号项目主体萨哈林能源的所有业务及员工。同意俄方条件的外企在一个月内向莫斯科申请获得新股份，而决定撤出的可能不会得到补偿。不过具体条件尚未公布。

萨哈林能源是俄罗斯远东地区萨哈林2号石油和天然气项目背后的财团。该项目的液化天然气年产量约为1000万吨，在当前的全球液化天然气市场约占4%的份额，主要客户是日本、韩国和中国，其中面向日本出口约600万吨，占到日本液化天然气进口量的约1成。

路透社指出，普京签署的新法令有可能使本已紧张的全球液化天然气市场变得更为动荡不安，同时增加了目前仍在俄罗斯经营的西方企业的风险。

商业情报咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）首席分析师加林（Lucy Cullen）说：“俄罗斯的做法实际上是剥夺了外国企业在萨哈林能源投资公司的股权，标志着持续的紧张局势进一步升级。”

不少西方企业已经退出俄罗斯市场，还有一些表示将会离开。现在俄罗斯的新法令让寻求退出俄罗斯市场的西方企业面临的过程变得更为复杂。莫斯科方面预计将很快会通过执行一项新法律，允许俄罗斯政府扣押决定退出的西方企业的资产。

今年4月，壳牌公司已经宣布，退出在俄罗斯的所有业务，这其中也包括萨哈林油气项目。最近几个月壳牌一直在与潜在的买家印度能源企业进行谈判。本周五（7月1日），在回答路透社问询时壳牌公司表示，目前正在对普京签署的新法令进行评估。

俄罗斯政府发言人佩斯科夫周五表示，俄罗斯认为没有理由停止萨哈林2号的液化天然气输送。他还说，对于其它项目或投资的未来前景，需要视具体情况而定。他说：“这没有一个通用的规则。”

俄罗斯国有天然气工业股份公司、萨哈林能源投资公司和俄罗斯能源部都没有回应路透社的问询。

据日本经济新闻报道，三井物产7月1日上午表示“只能说正在确认事实关系”。萨哈林2号项目截至6月30日仍在生产液化天然气，也在继续向日本出口。日本的电力公司及城市燃气公司与萨哈林能源签订了为期10年的采购协议，但前景越来越不明确。

日本共同社援引政府相关人士的回应表示：“必须确认俄方的主张，以前所未有的紧张感加以应对。如果今后供应变得不稳定，电力供求或更加紧张。”

今年4月1日，日本经济产业相萩生田光一针就远东的萨哈林1号和萨哈林2号表示“（日本）拥有权益，确保了长期的供应来源。在目前的能源价格上涨局面下，相比市场价格能低价采购。在能源安全保障方面极为重要”。因此，日本不打算撤出俄罗斯石油和液化天然气的资源开发项目。

日本国内液化天然气的库存量仅够使用2至3周，主要用于供应日本的电力公司和城市燃气供应商。日本经济产业相萩生田光一已经向美国和澳大利亚询问替代供应的可能性。

今年2月24日俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，日本已经对俄罗斯实施了多项制裁，其中包括冻结俄罗斯农业银行、莫斯科信贷银行和白俄罗斯发展复兴银行的在日资产；禁止向俄罗斯出口“有助于强化工业基础设施”的商品；禁止俄罗斯机构在日本发行和流通新的主权债券等等。

俄罗斯也已经采取了一系列报复手段，包括暂停执行俄日1998年缔结的允许日本渔船在北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）周边水域进行捕捞等的安全作业协定；中断包括北方四岛问题在内的俄日间和平条约缔结谈判；停止北方四岛的免签证交流和原岛民的自由访问，撤出共同经济活动以及永久禁止包括日本首相岸田文雄、外相林芳正和防卫相岸信夫等7名阁僚在内的总计63人进入俄罗斯等等。

（综合报道）

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