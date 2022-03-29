普京签政令 俄天然气周五开始只收卢布？

（德国之声中文网）按照普京的说法，从4月1日开始，俄罗斯出口天然气只接受卢布作为支付货币。这位俄罗斯国家元首表示，他已经签署了一份相关行政命令。外国客户要从俄罗斯购买天然气，就必须在一家俄罗斯银行开设卢布账户。

普京表示，"如果无法以这种方式进行支付，我们将视为买家拖延货款，他们将承受所有因此而造成的后果……没人会卖东西不收钱，我们也不是在做慈善。也就是说，现有合同将终止。"

迄今为止，西方国家拒绝以卢布购买俄罗斯天然气。

观看视频 01:40 普京出招让卢布起死回生？

在克里姆林宫公布这一消息后，德国总理肖尔茨发表声明称，与俄罗斯签署的供气合同中写明以欧元支付。他已经对普京说明，将继续照此执行。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）本周三也曾强调，普京在与肖尔茨电话通话时保证，"对于欧洲合同伙伴来说，一切都不会改变。"

据称，普京对德方表示，4月1日开始生效的"卢布买天然气"法案不会对欧洲合同方造成影响：欧洲人依然可以用欧元支付，并按照惯例直接将款项汇给俄罗斯天然气工业银行（Gazprom Bank）--后者并未受到西方对俄制裁。然后由该银行将欧元转成卢布。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 普京揮軍入侵 2022年2月24日，莫斯科時間清晨5點50分，俄羅斯總統普京發表全國電視演說，宣告以「去軍事化」及「去納粹化」為名對烏克蘭採取「特別軍事行動」。不久後，烏克蘭首都基輔、哈爾科夫、敖德薩和頓巴斯相繼傳出炮火聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即在國内宣佈戒嚴，同日與俄羅斯斷交。這是二戰後歐洲最大軍事衝突。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 難民逃亡潮 2022年2月25日基輔時間凌晨12點，烏克蘭內政部宣布將禁止所有18至60歲男性公民離開國境，很多家庭被迫分離，大批女性帶著小孩撤離到鄰國。據聯合國統計，截至3月24日已有超過360萬名難民逃離烏克蘭，當中每10人就有6人前往波蘭，至於留在國內流離失所的人估計有648萬。联合国儿童基金会在一份声明中说，乌克兰约750万未成年人中，有430万被迫逃离家园，其中180多万逃到国外。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 平民死傷慘重 普京聲言只針對烏克蘭軍事設施，但烏國多個城市都有平民或民用設施遭空襲或重型大砲襲擊。在南部港口城市馬立波，九成基礎建設被破壞，醫院、學校、教堂成為目標，一家收容上千平民的劇院在地面寫上「兒童」字樣也照樣受襲。联合国人权办公室3月24日发表声明说，俄罗斯入侵乌克兰一个月来，至少有1035名平民丧生，1650人受伤。死者中包括有90名儿童。真实的数字据信要高得多。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 拿起武器的女性 烏克蘭國防部呼籲國民自製汽油彈，街頭出現婦女就地製作武器的畫面，軍方又發放數以萬計突擊步槍及大量彈藥，全民皆兵迎戰。一些選擇留下來的女性拿起槍，學習扣扳機，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik），她說：「這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。」

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 澤連斯基聲望高漲 2022年2月25日晚，俄軍入侵烏克蘭的第二天，烏克蘭總統澤連斯基發佈自拍影片，他與其內閣成員站在中央政府大樓區域前表示會堅定保衛國家。此後，他經常穿著軍裝運動衫上鏡，對國民及國際社會發聲。這位44歲的領袖是喜劇演員出身，本身是猶太人，帶領著烏克蘭抵抗俄羅斯聲稱的「去納粹化」侵略，一舉躍身歐陸新英雄。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 盧布狂貶 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，盧布兌美元匯率曾暴跌近三成，俄羅斯民眾紛紛前往櫃員機提款。2022年3月9日，俄羅斯銀行對外幣現金交易實施管制，在俄羅斯購買任何外幣都將是非法的。普京也揚言將要求「不友善」國家包括美國、英國及歐盟，需以盧布支付購買俄羅斯天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 核威脅 2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭當天，就佔領了曾於1986年發生核災的切爾諾貝爾核電站，3月4日又向烏克蘭東南部的歐洲最大核電站札波羅熱（Zaporizhzhia NPP）施襲，引起外界憂慮核洩漏危機。3月22日，克里姆林宮表示俄羅斯尚未實現任何軍事目標，不排除動用核武。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 國際金融制裁 2022年2月26日，歐盟、美國與其盟友祭出「核彈級」金融制裁，把俄羅斯7家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，隨後Visa、萬事達卡和美國運通宣佈暫停在俄服務。另據統計，俄羅斯目前約有6300億美元的外匯存底，估計約一半將被西方凍結。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 一夜回到蘇聯時代 2022年3月14日，俄羅斯人最後一次吃麥當勞。除了這家象徵西方資本主義的快餐店之外，蘋果、微軟、波音、豐田、星巴克、可口可樂、迪士尼、Netflix、宜家、優衣庫、任天堂等國際知名企業都相繼宣布暫停俄國業務，讓俄羅斯一夜之間回到30年前的蘇聯時代。俄羅斯政府威脅對撤出企業「反制裁」，把這些公司在俄資產收歸國有、強行拍賣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 假新聞 網上充斥戰事的假新聞，俄羅斯的官方宣傳也引起該國新聞界反彈，當地多家媒體湧現辭職潮。2022年3月14日，俄羅斯最大國營電視台《第一頻道》女編輯奧夫相尼科夫（Marina Ovsyannikova）闖入直播室，高舉反戰海報指「不要相信這些宣傳，他們在這裡說的都是謊言，俄羅人反對戰爭」，她事後遭罰款3萬盧布，还将面临司法追究。



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