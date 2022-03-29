 普京签政令 俄天然气周五开始只收卢布？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2022

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时政风云

普京签政令 俄天然气周五开始只收卢布？

俄罗斯总统普京签署一道行政命令，宣布从周五（4月1日）起俄罗斯天然气只能通过支付卢布的方式购买，否则将终止执行合同。这一规定是否也适用于德国，目前仍不明朗。

Gas Gasimport Stop Gasembargo Russland Krieg Symbolbild

德国高度依赖来自俄罗斯天然气供给（资料图片）

（德国之声中文网）按照普京的说法，从4月1日开始，俄罗斯出口天然气只接受卢布作为支付货币。这位俄罗斯国家元首表示，他已经签署了一份相关行政命令。外国客户要从俄罗斯购买天然气，就必须在一家俄罗斯银行开设卢布账户。

普京表示，"如果无法以这种方式进行支付，我们将视为买家拖延货款，他们将承受所有因此而造成的后果……没人会卖东西不收钱，我们也不是在做慈善。也就是说，现有合同将终止。"

迄今为止，西方国家拒绝以卢布购买俄罗斯天然气。

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普京出招让卢布起死回生？

在克里姆林宫公布这一消息后，德国总理肖尔茨发表声明称，与俄罗斯签署的供气合同中写明以欧元支付。他已经对普京说明，将继续照此执行。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）本周三也曾强调，普京在与肖尔茨电话通话时保证，"对于欧洲合同伙伴来说，一切都不会改变。"

据称，普京对德方表示，4月1日开始生效的"卢布买天然气"法案不会对欧洲合同方造成影响：欧洲人依然可以用欧元支付，并按照惯例直接将款项汇给俄罗斯天然气工业银行（Gazprom Bank）--后者并未受到西方对俄制裁。然后由该银行将欧元转成卢布。

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  • Bildergalerie Ukraine-Krieg, Momentaufnahmen zwei Wochen | Molotowcocktails, Raum Kiew

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  • BG | Wolodymyr Selenskyj

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

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  • Russland | Rubel-Wechselkurse

    俄羅斯入侵烏克蘭一個月

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  • Ukraine | Krieg | Tschernobyl

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  • Spanien | Ukraine Proteste in Barcelona

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  • Russland Anti-Kriegs Protest in den Nachrichten auf Channel One

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