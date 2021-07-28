 「普京第二」？杜特尔特将选副总统 学者批玩弄制度 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2021

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时政风云

「普京第二」？杜特尔特将选副总统 学者批玩弄制度

学者分析，杜特尔特竞选副总统宛如普京第二，破坏宪法精神，可能是自1986年前独裁者马可仕被罢黜以来，对菲律宾民主制度的最大挑战。

Philippinen Rodrigo Duterte

（德国之声中文网）菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）上任以来，因反毒行动的法外处决及对媒体施压而饱受批评，不过执政五年多来，他仍拥有大批民意的支持。上周，杜特尔特宣布明年5月大选中将竞选副总统，此举引发学者及反对派担忧，杜特尔特恐将延续其政治势力，违背宪法精神。

菲律宾宪法规定，总统任期6年，不得连任。菲律宾大学政治学系助理教授安天浩（Enrico V. Gloria）向德国之声指出，这是为了避免单一行政权力持续执政，杜特尔特参选副总统虽并未违宪，但违背了宪法精神，宛如「玩弄制度」，对民主而言是个坏消息，史前无例。

杜特尔特所属的民主人民力量党日前宣布，党主席杜特尔特已同意代表该党竞选下届副总统，「以确保权力交接后，现任政府的一些政策和项目能够延续」，并将在9月举行全国代表大会，预计提名杜特尔特的亲信丶现任参议员克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）成为其总统候选人。

普京第二？

菲律宾学者安天浩直言，杜特尔特参选副总统「简直荒谬」，并称这样的行为是「绕过正规体制而延续自身权利，很像普京的作为」。

俄罗斯2020年举行修宪公投，允许普京可以连任总统一直到2036年。菲律宾宪法规定，正副总统分开投票，两人可能各自不同政党，宪法虽规定总统不得连任，但并未明确规定总统不能参选下任副总统，或隔一任期後再参选。

安天浩向德国之声说：「因为不能参选总统，就选副总统，让人质疑未来的总统若和杜特尔特同一阵线，会不会只是个跟随杜特尔特政策走的魁儡。」

Philippinen Manila | Protest gegen Präsident Rodrigo Duterte

杜特蒂特7月26日发表任内最后一次国情咨文，当天数千人上街示威，对当局表达不满。

目前可能出任总统的人选包括杜特尔特的亲信丶现任参议员克里斯多福．吴，杜特尔特的女儿萨拉，以及小马可仕等人。多份民调显示，杜特尔特的女儿萨拉的支持度最高，其次为小马可仕，另外，高人气政治明星莫雷诺和帕奎奥紧追在後，克里斯多福．吴的支持度较为落後。

另一名学者丶菲律宾大学政治系助理教授吴安平（Jan Robert R. Go）则认为，杜特尔特参选副总统是希望引发注目，但同时也在「玩弄民主」，「很像儿戏」。他向德国之声指出，副总统虽然没有实权，但若总统死亡丶免职或辞职，副总统将继任总统职位，这也给了杜特尔特可能再次执政的机会。

吴安平说：「这对民主是个伤害，因为这个策略也为其他政客开了先例，他们可能会有样学样。」他解释，类似的手法在地方选举很常见，现在则被用在国家选举上。

仍有变数

然而，杜特尔特是否能成功被所属政党推派出来竞选副总统仍有变数，除了得面对反对派的竞争，党内也出现不同声音。

菲律宾执政党内的敌对派别的争执持续升高，现任参议员丶拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）领导的派别将提名自身支持的主席，以解除杜特尔特的主席职务。

同属民主党-人民力量（PDP-Laban Party）的杜特尔特和帕奎奥6月时在南海领土争议上立场分歧，双方闹翻。帕奎奥曾表示，9月将发表正式声明，对外公布是否角逐菲律宾总统大选。

另外，安天浩和吴安平都表示，历年来，菲律宾选民倾向选择不同党派的人来分别担任总统和副总统，让行政团队可以更多元，他们强调，现在距离选举仍有数个月，因此变数仍多。

Sara und Rodrigo Duterte

菲律宾总统发言表示，若杜特尔特女儿萨拉（左）角逐总统宝座，度特尔特本人不会参选副总统。

不过，无论总统是否与杜特尔特同党派，政治大学东亚研究所教授杨昊指出，杜特尔特若当选副总统，就能延续其政治强人的气氛，「像是威权时期，重点是『强人』本身，主要是影响力，因此重要性大於位置」。

菲中关系

杜特尔特2016年上任後，一改前总统阿基诺三世（Benigno Aquino III）「亲美反华」的立场，转而向中国靠拢，脱美亲中的态度从他上任後至今都非常一致。倘若杜特尔特成功当选副总统，对中国态度是否延续？

学者认为，因为副总统没有实权，无法决定外交政策，因此仍得看下任总统是谁，才能判定其外交政策及对中态度。若下任总统是亲杜特尔特的人，那就可能延续杜特尔特的外交政策。

安天浩向德国之声指出，杜特尔特决定参选副总统一事，对中国而言肯定是好消息，因为至少能确保杜特尔特有机会保有政治势力，在外交政策上有其影响力，「友中路线」会存在。

不过，安天浩也提醒，菲律宾民间仍有很强的反中情绪，因此对中国而言，无论谁执政，都应该更努力说服菲律宾人民，菲中两国是夥伴关系。

China Peking Rodrigo Duterte und Xi Jinping beim Second Belt and Road Forum

中国领导人习近平2019年在北京会见菲律宾总统杜特尔特。

杨昊则认为，杜特尔特并非亲中，作为民粹主义者，他相当务实，会依照看民意方向决定对中国的态度，像是在南海主权上就会较为强硬。他说：「杜特尔特仍会去看中国愿意给多少利益，而决定与中国的关系。」

他向德国之声分析，相较於前任总统，中国认为杜特尔特可以沟通的对象，但不见得可以掌控，中国若要持续掌控杜特尔特的轨迹，必须投入更大的资源，「也就是必须给更多，让杜特尔特看得到。」

研究东南亚政治的东海大学教授翁俊桔也提出类似看法，他说：「随着美国把中国视为敌对，杜特尔特会看风向，虽不会与中国为敌，但立场会随着国际情势而摆动，终究仍得看中国愿意给菲律宾多少好处。」

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