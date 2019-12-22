普京突访大马士革 见阿萨德谈什么？

(德国之声中文网）俄罗斯方面公布的消息称，俄罗斯总统普京与叙利亚的统治者巴沙尔·阿萨德（Baschar Assad）在大马士革的一个俄罗斯军队指挥所举行了会晤。普京的来访事先未宣布。

双方间的这次会晤恰逢伊朗与美国之间关系日益紧张之际。一名伊朗高级将领在邻国伊拉克遭美国空袭被炸死是引发美伊关系紧张的导火索。

普京在大马士革和阿萨德举行会议

打击反叛武装

美国在叙利亚东部的驻军成为美国与伊朗之间的潜在冲突。2017年普京上一次访问叙利亚时看望了驻叙利亚的一个俄罗斯空军基地。自2015年以来，俄罗斯空军一直驻扎叙利亚，并与阿萨德（Assad）一起对付叛乱分子。在莫斯科的帮助下，阿萨德的追随者得以重新控制了该国约三分之二的领土。

重新夺回控制权

据克里姆林宫公布的消息说，普京与阿萨德会晤时，主要讨论了叙利亚各个地区的局势。普京说："为恢复该国的领土完整，已经走过了一段很长的路程。"

长期以来，俄罗斯一直支持叙利亚政府重新夺回对全国的控制权。因此，莫斯科一再呼吁外国部队从叙利亚撤军。叙利亚总统阿萨德多次表示，他要重新统治整个叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 美军撤退 过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军出击 美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

叙利亚北部的棋手和棋子 抗击土军 YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

叙利亚北部的棋手和棋子 遭到背叛 YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

叙利亚北部的棋手和棋子 默契交易 多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

叙利亚北部的棋手和棋子 普京偷笑？ 俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军盟友 土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

叙利亚北部的棋手和棋子 死灰复燃? 恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。 作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack



李京慧/达扬(德新社、路透社、美联社)