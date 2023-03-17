 普京突访克里米亚和马里乌波尔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2023

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普京突访克里米亚和马里乌波尔

据俄罗斯官方媒体报道，总统普京在3月18日首次到访了被占领的东乌克兰港口城市马里乌波尔。当天早些时候，他还突访了同样被俄占领的克里米亚半岛。同一天，俄乌双方都同意再次延长乌克兰粮食出口协议。

普京在塞瓦斯托波尔市的访问由市长拉兹沃扎耶夫陪同

普京在塞瓦斯托波尔市的访问由市长拉兹沃扎耶夫陪同

（德国之声中文网）去年俄乌战争刚爆发时，围绕马里乌波尔曾经有过一场持续了好几个星期的包围战，尤其是城内的亚速钢铁厂一度成为了乌克兰防卫力量的最后阵地。

据官方媒体塔斯社报道，普京3月18日乘坐直升机到达了马里乌波尔，随后换乘汽车，视察了市区内多个地点并且和居民交谈。当地官员还向他提交了一份城市重建报告。

就在同一天早些时候，普京还突然访问克里米亚半岛，以纪念俄罗斯"收复"九周年。俄罗斯官方媒体的电视画面显示，普京在塞瓦斯托波尔市的访问由市长拉兹沃扎耶夫陪同。后者在社交平台Telegram上表示："在这个具有历史性的日子，总统总是和塞瓦斯托波尔市以及塞瓦斯托波尔人民在一起。"

俄罗斯在2014年3月通过非法的全民公投吞并了乌克兰的克里米亚半岛。乌克兰以及绝大多数国家都没有承认这场公投的合法性。就在今年初的瑞士达沃斯世界经济论坛上，乌克兰总统泽连斯基还表示一定要夺回克里米亚，尽管俄方一直拒绝就克里米亚问题进行谈判

敖德萨港是乌克兰粮食出口的重要口岸

敖德萨港是乌克兰粮食出口的重要口岸

俄乌同意延长粮食出口协议

土耳其总统埃尔多安则在同一天宣布，俄乌双方都同意了延长乌克兰粮食出口协议。商船将能够继续从乌克兰的黑海港口装运粮食。不过，双方显然在细节上依然存有分歧：乌克兰基础设施部称，协议延长了120天，但是俄罗斯外交部则称，俄方同意延长协议60天。

这项2022年6月由土耳其以及联合国斡旋达成的协议，旨在确保重要产粮国乌克兰的粮食外运通道安全。该协议已经在2022年11月延长过一次，为期120天。

目前，俄乌双方的战线并不在黑海沿岸，而是围绕着顿涅茨克的村镇巴赫穆特。就在3月18日，俄军空袭了巴赫穆特附近的城市克拉玛托尔斯克，造成了2人死亡、10人受伤。

（法新社等）

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

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