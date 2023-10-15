普京称乌克兰反攻已失败

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周日（10月15日）表示，战事在全线正在得到巩固和加强，同时，乌克兰今年的大反攻已告失败。俄罗斯电视台播放了亲克林姆林宫记者扎鲁宾（Pavel Zarubin）访问普京的视频，该片也上传至社交媒体。

2022年3月22日，普京下令俄罗斯军队入侵乌克兰，俄乌战争由此拉开序幕。时至今日，这场在乌克兰领土上进行的战争已给双方造成几十万人伤亡。

据路透社的报道，目前俄罗斯控制着乌克兰大约17.5%的领土，其中包括克里米亚半岛。从西方分析家掌握的数据看，乌克兰于今年夏季开始的反攻未能夺回更多领土。

据哈佛大学贝尔弗国际事务研究中心的报告，截止到今年10月10日，乌克兰每月重新夺回约21平方公里的土地。

不同于去年乌克兰曾解放大片被俄军占领土地，今年以来，由于俄军修筑了坚固的地道工事，并在之前的大片土地上埋上地雷，乌军无法快速挺进，否则伤亡巨大。与此同时，俄罗斯扩招士兵，为军队补充了几十万新兵。

记者问到在乌克兰东部城市阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）的战斗时，普京说，反攻被说成是"陷入停顿"，其实是全盘失败。"因此，对方正在准备新一轮进攻行动。我们观察到，对此知情。"

周六，基辅方面称，俄罗斯军队数天以来不停顿地向阿夫迪伊夫卡发动进攻，以期形成围困之势。该市离俄罗斯控制的顿涅茨克市只有15公里。法新社报道，该市曾短期被当地亲俄分离分子掌控，后又被乌克兰占领，此后该市成为"火线"的一部分，频繁受到轰炸。

法新社评论称，假如俄军攻克阿夫迪伊夫卡市，其象征意义将大于战略意义。该市代表了反抗。

联合国为何解决不了世界问题？

(路透社、法新社)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。