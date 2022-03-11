普京称与乌克兰谈判出现“积极的转变”

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周五（3月11日）表示，莫斯科与乌克兰的会谈取得了一些进展。克里姆林宫称，如果西方国家采取行动解决莫斯科关心的问题，冲突就可以结束。

在与白俄罗斯总统卢卡申科在克里姆林宫举行的会议上，普京说西方的制裁不会阻碍俄罗斯的发展，俄罗斯最终会变得更加强大。

他随后表示，乌克兰的谈判实际上每天都在进行。

“我方谈判人员告诉我，有了一些积极的转变。”普京说，“稍后我将谈论这些问题。”

俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长库莱巴周四在土耳其举行了乌克兰危机爆发以来的最高级别会谈，但没有取得突破性进展。

俄罗斯对乌克兰的入侵已造成数千人死亡，200多万人流离失所，并引发了人们对俄罗斯和美国之间更广泛对抗的担忧。

美国情报人员说，俄罗斯对乌克兰的抵抗力量和西方实施经济制裁的严厉程度感到惊讶。

到目前为止，俄罗斯还没有显示出改弦更张的迹象。

卢卡申科告诉普京，他们两人都是曾在受到制裁的苏联生活的那一代人，而苏联也发展得很好。

“你说得对”，普京说，“苏联一直生活在制裁之中，但是它仍然能发展，取得了巨大的成就。”

俄罗斯所谓的"担忧"

克里姆林宫周五表示，如果西方国家采取行动回应俄罗斯一再提出的对乌克兰东部平民被杀和北约东扩的担忧，乌克兰冲突就会结束。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说：“我们需要找到解决这两个问题的办法。俄罗斯向乌克兰提出了解决这些问题的具体要求。”

当记者问及危机如何结束时，佩斯科夫阐述了俄罗斯的立场，并说他相信乌克兰正在与美国和欧盟国家讨论莫斯科的要求。

“让我们怀抱希望吧。这需要得到解决，然后这一切都会结束。”

俄罗斯官员没有使用“入侵”一词，并称西方媒体没有报道他们认为乌克兰东部讲俄语族群所遭受的“种族灭绝”--西方国家多次驳斥这种所谓的担忧。

普京说，在美国将北约成员扩大到俄罗斯边界并支持基辅的亲西方领导人之后，在乌克兰的“特别军事行动”对于确保俄罗斯的安全至关重要。

乌克兰表示正在为自己的生存而战，美国及其欧洲和亚洲盟友谴责俄罗斯的入侵。而中国呼吁各方保持冷静。

(路透社）

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