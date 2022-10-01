普京真的会动用核武器吗？如何才能阻止他？

（德国之声中文网）自9月下旬以来，乌克兰军队在哈尔科夫、顿涅茨克、卢甘斯克和赫尔松地区组织了成功的反攻。俄军在战场上的意外受挫加剧了局势的紧张，在俄罗斯对乌克兰城市进行多次导弹袭击后，全球越来越担心俄罗斯会动用核武器进行攻击。

英国《泰晤士报》最近援引北约消息来源报道，俄罗斯正准备在黑海进行核试验。此外，网上出现了一段视频，显示一辆俄罗斯军用火车正在开往乌克兰边境。据称它与俄罗斯国防部第12管理总局有关，而该局负责俄罗斯的核武库。

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战争可能会怎样升级？

奥地利因斯布鲁克大学国际关系学教授曼戈特（Gerhard Mangott）说，俄罗斯部署核武器的危险不容忽视。他认为，俄罗斯进行军事训练和动员核潜艇K-329别尔哥罗德号可能就是动用核武器的信号。

“俄罗斯领导人正在向乌克兰和西方国家的政府表明，俄罗斯有能力也可能有意愿使用核武器。” 曼戈特说，“目前，这主要是作为一种威慑，发出警告信号，让乌克兰不要继续进攻，西方不要继续支援它武器。”

然而，他警告说，如果这些威胁未能阻止乌克兰的反攻，俄罗斯总统普京可能会让战争进入下一个阶段。

他说：“作为一个急迫的‘停止进攻’的信息，俄罗斯可能会在黑海上空或在堪察加半岛试验战术核武器。”

曼戈特还说，如果在无人居住的土地上空的发射核弹无济于事，乌克兰继续夺回被侵占的领土，俄罗斯可能会使用战术核武器。“这不会发生在前线，而是发生在有人居住的乌克兰城市以外的后方某处。”

军事专家、德国联邦国防军前上校蒂勒（Ralph Thiele）则认为，如果俄罗斯在无人居住的土地上空发射核弹未能产生威慑作用，莫斯科可能试图攻击乌克兰的政治和经济目标。

“这可能会是一次大爆炸，发出电磁脉冲，切断数百平方公里范围内的所有电力供应，包括汽车、电视、卫星、计算机、发电厂等等。”他说，“这是一种可能的选择。”

美国警告“灾难性后果”

大多数国际专家都认为，核武器试验将给俄罗斯带来毁灭性的后果。曼戈特解释说：“即使是一次试验，事实上也是对俄罗斯批准的《全面禁止核试验条约》的违反，将导致严重的经济和金融制裁。”

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）已经就“灾难性后果”发出警告。他在9月底接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时说，美国高级官员已经“直接、私下、在非常高的级别上”向克里姆林宫明确了这一点。

曼戈特认为，美国和北约的反应可能必须是军事行动。他提到了前中央情报局局长彼得雷乌斯（David Petraeus）的观点。得雷乌斯在接受美国广播公司（ABC）采访时说，美国可以“通过领导北约进行集体反击，消灭我们可以在乌克兰战场和克里米亚战场上找到的每一支俄罗斯军队，以及黑海上的每一艘俄罗斯舰船。”

曼戈特认为，这种打击将是“不对称的”，因为它涉及的是常规武器。他说，“正在向普京传达的信息，不仅是西方对核打击的反应，还有俄罗斯届时将在全球范围内被孤立，也会受到中国和印度的谴责。”

西方应该和中国联手

到目前为止，中国对乌克兰战争采取了中立的立场。然而，许多专家认为，北京可以帮助阻止俄罗斯发动核打击。蒂勒认为，西方应该做更多工作，使中国成为其战略盟友。

“普京依赖于中国。”他说，“通过让中国更多参与，世界将有机会停火，这是第一步行动。”

然而，他认为，西方不应强迫中国加入对俄罗斯的制裁，因为这对北京没有好处。他解释说，中国希望结束乌克兰战争，特别是出于经济原因，而不希望发生核冲突。

“我们的政治家实际上想把中国挡在欧洲之外，因为他们认为，无论是在全球经济还是地缘政治方面，未来要和中国打交道已经很困难了。但我认为，跟让中国在欧洲更强大、更令人不愉快相比，遏制俄罗斯是两害相权取其轻。”蒂勒说。他认为欧洲应该打出这张牌。

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

克里米亚可能是红线

曼戈特表示，乌克兰目前的战事将最终决定美国的警告是否起作用，并认为克里米亚可能是普京的“红线”。

“我无法想象，如果乌克兰收复克里米亚，普京将会坐视不理。这将使他的地位立即受到威胁，并让他垮台。” 曼戈特说，“最大的问题是，普京为了避免失败，会不会足够冷血和控制狂，走到使用核武器的极端？”

“我担心普京足够冷血和控制狂。”曼戈特说，“但至少还有一些残存的希望，即动用核武器的命令不会被那些执行者遵循。”

曼戈特坚持认为，目前没有迹象表明俄罗斯领导人决定动用核武器。

“我们还没有到那一步。我们也没有到普京将会在这场战争中血本无归的阶段。”他说，“但是俄罗斯在战场上的每一次失败，乌克兰军队每一次夺回被俄罗斯掠夺的领土，局势朝着这个方向发展的可能性就会增加。”

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