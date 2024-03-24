普京的权利游戏：俄罗斯转向亚洲

（德国之声中文网）普京已经在俄罗斯历史上留下浓重的一笔。随着再次胜选，71岁的普京将第五次就任俄罗斯总统。他的胜选并不令人意外，因为俄罗斯已不存在反对派，媒体也完全在其掌控之中。

但在第五次任期开始之际，普京面临着2022年入侵乌克兰引发的重大挑战，即与西方日益恶化的关系。

与西方决裂

俄乌战争持续地越久，俄罗斯与西方的决裂就越发没有回旋余地。在普京的新任期内，俄罗斯将更加重视与东方国家的关系。

卡内基国际和平基金会的俄罗斯专家梅农（Rajan Menon）对德国之声表示："只要战争持续，即使乌克兰战败，我认为西方的态度也不会改变。不会有人说：'好吧，现在战争过去了，我们必须恢复与俄罗斯的关系。'"

梅农确信，俄罗斯与西方破裂的关系让普京别无选择，只能投向印度和中国的怀抱。

莫迪与习近平靠拢

今年初，普京与印度总理莫迪在电话中互相祝愿对方在即将到来的选举中好运。印度将在四月和五月选出新议会。据克里姆林宫称，双方都有意"进一步加强互利的双边关系"。

入侵乌克兰后，普京还深化了与中国领导人习近平的关系。当西方对俄罗斯实施制裁时，俄罗斯为准备销往欧洲的石油另寻买家。其半数的石油出口至中国。2022年和2023年，流向印度的出口份额也增加了四成。

俄罗斯需要中国远胜中国需要俄罗斯

根据中国海关数据，中俄双边贸易额在2023年达到创纪录的2400亿美元，远超过去年双边会议上设定的2000亿美元目标。2020年，俄罗斯是中国第九大贸易伙伴，2023年则跃升为第五大贸易伙伴。

中俄关系研究学者戚加代夫（Alexei Chigadaev）对德国之声表示："中国和俄罗斯在欧亚大陆是近邻，贸易额增长是很自然的事情。但这样不正常的增长速度令人担忧。"

戚加代夫指出，俄罗斯需要中国的程度，远胜于中国需要俄罗斯。"没有中国，俄罗斯经济将面临严峻危机；没有俄罗斯，中国会面临危机，但不是大危机。"他解释称，俄罗斯向中国出口的产品中，九成是石油和天然气。然而，如果中国继续朝向绿色经济转型，对这些化石燃料的需求将越来越少。

乌克兰战争爆发后，世界其他国家一直密切关注中俄关系，因为当时中国政府向莫斯科抛出了一条地缘政治和经济的救生索。

俄罗斯问题专家梅农认为，普京当前最大的挑战是要减少俄罗斯对中国的经济和战略依赖。"环顾你的家里。你不会找到在俄罗斯生产的物品，或许会有中国或美国或德国产品。这已经说明许多问题。我相信普京意识到他必须改变这种情况。"

走钢索的印度

印度与俄罗斯关系中，其中一个最引人注目的方面就是毫不掩饰地购买廉价的俄罗斯原油。俄罗斯也是印度最重要的武器供应国之一。根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）数据，过去二十年间，印度过去20年间总额达600亿美元的武器采购中，65%以上来自俄罗斯。

印度作为世界上最大的武器进口国之一，正慢慢将目光转向西方。新德里行事极为谨慎，以免将俄罗斯进一步推向中国；因为莫斯科与北京之间更密切的关系，可能给印度带来负面影响。

梅农在谈到中印边界问题时表示，两国之间若爆发战争，将使俄罗斯陷入困境："它将被迫在两方中选边站。"

梅农认为，如果中印发生这样的冲突，莫斯科很可能会做出有利于北京的决定，或者尽可能推迟做出决定。"中国能为俄罗斯提供的要比印度多得多。"

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俄罗斯：不是东方也不是西方

梅农认为，无论对象是中国或印度，普京都很有可能加深与东方国家的关系。戚加代夫则指出，"俄罗斯的文化、宗教和历史与欧洲的连结更紧密"。

戚加代夫表示，俄罗斯既不认为自己完全属于西方，也不认为自己处于与中国和印度的三角关系中。他描述俄罗斯的自我形象认同："我们不是欧洲。我们不是西方的一部分。我们也不是东方的一部分。我们是中心。"

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