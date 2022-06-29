 普京的″按计划进行″和″恶心场景″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2022

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时政风云

普京的"按计划进行"和"恶心场景"

俄罗斯总统普京认为，在乌克兰的军事行动正在按照计划进行。他不仅针对北约与俄为敌的新战略做出表态，7国峰会有关"脱衣"拍照和展示"胸肌"的媒体报道，他也毫无含糊地称之为"恶心"。

普京2009年拍摄的赤裸上身骑马照 成为此次G7的调侃对象

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与会者们拥有抗击气候危机、饥饿、战争的意愿。然而，七国集团领导人们是否有此能力？一些人觉得答案是否定的；另一些人则敦促拿出更多行动。

乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。这样的撤退意味着什么？请看德国之声前线记者发来的最新消息。

(德国之声中文网)北约峰会将俄罗斯定义为"直接威胁"以及计划向乌克兰提供更先进的武器系统后，俄罗斯军队加强了袭击乌克兰的力度。乌克兰东部当地政府称，由于俄军炮火猛烈轰击，正在组织疏散利西昌斯克（Lysychansk）市还留在市里的大约1.5万名居民，该市炼油厂也遭到袭击。

当地亲俄武装称，已完全控制了炼油厂以及通往城市的各交通要道。在北顿涅茨克（Sievierodonetsk）数日前沦陷后，利西昌斯克是顿巴斯另一座具有指标意义的大城市。路透社报道，俄军正设法包围利西昌斯克，为全面攻克乌克兰工业重要地区顿巴斯扫清道路。

战争进行到4个月后，普京周三再次强调"战事正按照计划进行"。在土库曼斯坦首都阿什哈巴德，普京说，"工作在平静、有节奏地进展，军队在行进当中，每个阶段都完成了指定目标"。周四，俄军宣布撤出黑海中属于乌克兰具有重要战略意义的袖珍小岛蛇岛。

乌克兰总统泽连斯基在最新每日视频讲话中说，乌东战事仍然非常不利，"我们尽一切可能用先进武器武装军队，打击侵略者。"

西方观察家认为，俄军在乌克兰东部的确在向前推进，但损失惨重，弹药消耗巨大。普京拒绝使用"战争"一词，他说，此次"特别军事行动"的目标是"解放"顿巴斯，"保护"当地居民，为俄罗斯得到安全保证创造条件。他在讲话中没有提到战争还将持续多长时间。

Ukraine Krieg | Angriffe in Lyssytschansk

普京：“工作在平静、有节奏地进展着”。被炮火袭击的利西昌斯克

普京：他们不曾受到威胁

普京不认为芬兰和瑞典加入北约对俄罗斯构成威胁，但俄罗斯将对此做出反应，而芬兰和瑞迪应对此做好准备。"他们必须清楚地认识到，过去，他们没有受到任何威胁。但现在那里将驻军、修筑基础设施，我们当然必须相应做出回答。那里发出威胁，我们也会以同样的威胁进行回应。"

瑞典国防部周四表示，将向乌克兰运送更多的反坦克导弹。此次军援计划耗资约合4700万欧元。

Deutschland I G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Garmisch-Partenkirchen

G7们脱下了外套

“恶心的场景”

在土库曼斯坦，普京周四（6月29日）还就西方7国集团成员"脱衣"拍照和比"胸肌"的媒体报道评论说，："我不知道他们想要怎么脱：脱到腰部，还是腰部以下？但我认为，这是让人恶心的场景。"

普京说的"恶心的场景"发生在6月26日，7国峰会开会的第一天。

当时房间内很热。英国首相约翰逊问道，"穿外套，脱外套？我们可以脱衣服吗？"加拿大总理特鲁多说，得等摄影师拍合影。约翰逊立即补充说，"我们必须展示比普京更强硬。"特鲁多接过话题打趣说，"那我们得拍一张赤裸胸部的骑马的照片。"以观察员身份参加G7的欧委会主席冯德莱恩此时加入打趣的行列，"骑马拍照最棒！"约翰逊接话："就这样！我们必须向他们展示我们的胸肌。"

普京是在土库曼斯坦结束里海沿岸国家首脑会议后发表了上述评论。这也是俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来普京第一次出国。

（综合报道）

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