普京的批评者：中毒、绑架、枪杀、空难……

普里戈津坠机身亡是否莫斯科一手策划？克里姆林宫发言人称此类猜测是“绝对的谎言”。然而，可以确定的是，那些敢于批评普京的人们一直都生活在危险之中。
（德国之声中文网）俄罗斯当局证实瓦格纳集团首领普里戈津死于飞机坠毁。虽然事件的细节仍然模糊，然而可以确定的是，那些敢于批评俄罗斯总统普京的人们一直都生活在危险之中。
瓦格纳集团雇佣兵首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）乘坐的飞机在俄罗斯特维尔地区坠毁后，尽管他的名字出现在乘客名单上，但是否死亡最初尚不清楚。四天之后，俄罗斯当局表示，DNA测试证实他是10名遇难乘客之一。
普里戈津曾与俄罗斯总统普京关系密切，被称为“普京的厨师”。在坠机死亡前两个月，他带领部分瓦格纳士兵发动武装叛变，向莫斯科进军，普京谴责他是叛徒。普里戈津最终同意流亡白俄罗斯。他的死亡时间引发外界纷纷猜疑。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称此次事件是一桩“悲剧”，并称关于此次事件是莫斯科策划的猜测是“绝对的谎言”。
俄罗斯石油巨头卢克石油公司董事长马加诺夫（RavilMaganov）从莫斯科一家医院六楼的窗户坠落身亡。俄罗斯警方称怀疑他自杀，并称他除了心脏病之外还被诊断出患有抑郁症。卢克石油公司是第一家呼吁结束乌克兰战争的俄罗斯大公司。
普京最激烈的批评者之一、政治反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在从托木斯克飞往莫斯科的国内航班上晕倒并陷入昏迷。飞机紧急降落在西伯利亚鄂木斯克后，纳瓦尔尼立即接受了治疗。随后他被转移到德国首都柏林的夏里特医院，医生发现他严重中毒，毒药为苏联研制的化学神经毒剂“诺维乔克”。康复后，纳瓦尔尼公布了一段电话通话录音，其中俄罗斯联邦安全局的一名疑似特工承认了这起袭击事件。在上传到YouTube的录音中，该男子表示毒药已涂在纳瓦尔尼的内衣内侧。俄罗斯官方称这段对话录音是伪造的。
汉戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili），格鲁吉亚人，车臣族，曾在第二次车臣战争中带领军队与俄罗斯作战，2019年8月，他在光天化日之下被枪杀于柏林蒂尔加滕公园，头部和背部中了三枪。凶手是俄罗斯情报人员克拉西科夫（Vadim Krasikov），在现场被抓捕，两年后被判终身监禁。
异议艺术家、反抗乐队“暴动小猫”（Pussy Riot）成员之一韦尔奇洛夫（Pyotr Verzilov）突然病重并陷入昏迷，随后视力和言语出现问题，无法行走。2018年莫斯科世界杯决赛期间，他跑到足球场上表达对警察暴行的抗议。韦尔奇洛夫也被转移到柏林夏里特医院接受治疗，医生诊断他中了毒。
俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他的女儿尤利娅（Yulia Skripal）被发现昏迷在英国索尔兹伯里镇的公园长椅上，他们也是苏联研制的化学神经毒剂“诺维乔克”的受害者。虽然两人都幸存下来，但当时也接触到该毒剂的英国公民斯特吉斯（Dawn Sturgess）却不幸身亡。英国警方认为该毒剂被涂在斯克里帕尔的门把手上。
俄罗斯前副总理、知名的普京批评者涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在穿过克里姆林宫附近的莫斯科河大桥时被枪杀。他当时正与女友回家，一辆汽车在他身后停下，四颗子弹射向他的背部和头部。就在三小时前，涅姆佐夫还在电台广播中抨击普京。2017年，三名车臣人作为凶手被判长期监禁。时至今日，暗杀他的背后主使和动机仍然未知。
历史学家、俄罗斯人权组织“纪念”（Memorial）董事会成员叶斯捷米罗娃（Natalya Estemirova）在位于车臣首府格罗兹尼的家外被绑架数小时后，其尸体在印古什的一条沟渠中被发现。她的头部和胸部中弹。叶斯捷米罗娃曾指控俄罗斯安全部队和普京效忠者、车臣领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）臭名昭著的敢死队绑架和侵犯人权。对谋杀案的调查不了了之。
利特维年科（Alexander Litvinenko）是一名前俄罗斯特工，叛逃后成为普京的批评者。他的回忆录《炸毁俄罗斯》指控俄罗斯特工部门于1999年在俄罗斯组织了公寓楼爆炸和其他恐怖袭击，以合理化车臣战争并有助于普京上台。据称，利特维年科在伦敦一家酒店的酒吧里喝茶时，茶里被掺入剧毒钋-210。没有人被追究谋杀责任。
波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya）是一名持不同政见者和调查记者，曾为俄罗斯《新报》工作。谋杀发生在普京生日当天。2004年，波利特科夫斯卡娅报道了车臣战争，揭露了俄罗斯军队犯下的战争罪行。她曾在一次国内航班上疑似中毒，当时幸免于难。5名涉嫌参与谋杀她的人被判长期监禁，但幕后黑手仍逍遥法外。
俄罗斯《新报》记者舍科奇欣（Yuri Shchekochikhin）在20世纪90年代末曾担任俄罗斯反对派议员，打击腐败和有组织犯罪。2003年7月遇害时，他的皮肤从身体上剥落，器官一个接一个地坏死。俄罗斯当局拒绝对他的尸体进行解剖，他的医疗记录也不翼而飞。后来他的皮肤样本送到伦敦进行分析，专家发现其中有铊的痕迹。铊是一种剧毒重金属，曾被苏联特工部门克格勃使用。
尤申科夫（Sergei Yushenkov）是自由俄罗斯党联合主席和国家杜马议员。在莫斯科的家门外，他胸部中了致命的几枪。这起谋杀案一直未能侦破。尤申科夫是国家杜马情报委员会成员，也是车臣战争和克格勃后继组织俄罗斯联邦安全局最严厉的批评者之一。
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