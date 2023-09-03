普京的批评者：中毒、绑架、枪杀、空难……

（德国之声中文网）俄罗斯当局证实瓦格纳集团首领普里戈津死于飞机坠毁。虽然事件的细节仍然模糊，然而可以确定的是，那些敢于批评俄罗斯总统普京的人们一直都生活在危险之中。

2023年8月——发动叛乱之后，普里戈津死于坠机

瓦格纳集团雇佣兵首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）乘坐的飞机在俄罗斯特维尔地区坠毁后，尽管他的名字出现在乘客名单上，但是否死亡最初尚不清楚。四天之后，俄罗斯当局表示，DNA测试证实他是10名遇难乘客之一。

普里戈津曾与俄罗斯总统普京关系密切，被称为“普京的厨师”。在坠机死亡前两个月，他带领部分瓦格纳士兵发动武装叛变，向莫斯科进军，普京谴责他是叛徒。普里戈津最终同意流亡白俄罗斯。他的死亡时间引发外界纷纷猜疑。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称此次事件是一桩“悲剧”，并称关于此次事件是莫斯科策划的猜测是“绝对的谎言”。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 无人生还 据俄罗斯联邦航空署消息，一架私人飞机8月23日从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公里的特维尔（Tver）地区的附近坠毁，机上10人全部丧生，普里戈津及其助手、瓦格纳集团指挥官乌特金（Dmitry Utkin）也在乘客名单之中。瓦格纳所经营的Telegram频道“灰色地带”证实了普里戈津的死讯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 疑云重重 然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 杀鸡儆猴？ 美国总统拜登对坠机事件的反应是：“我不知道到底发生了什么，但我并不感到意外。”波兰外交部长拉乌亦表示：“被普京认定为对其权力构成威胁的政治对手，是不会自然死亡的。”乌克兰总统顾问波多利亚克在社交媒体平台X上称，普京“显然会用普里戈津来杀鸡儆猴”。 图为圣彼得堡市民自发纪念他们心目中的英雄普里戈津。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 从同乡到主仆 普里戈津（左）于1961年出生于列宁格勒，即现在的圣彼得堡，与普京是同乡。据报道，普里戈津年轻时曾因抢劫罪和欺诈罪入狱9年。苏联解体后，他在家乡成立了一家餐饮公司，后来得到机会为克里姆林宫提供服务。他也因此被戏称为“普京的厨子”。借助与莫斯科高层的联系，普里戈津建立起了盈利丰厚的商业网络。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 瓦格纳雇佣军 2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯。此外，瓦格纳集团在叙利亚和马里的军事冲突中也扮演着角色。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 与军方的矛盾 今年以来，普里戈津一再指责俄罗斯军方领导指挥不当、贪腐自私、克扣瓦格纳军团的武器弹药。在乌克兰东部的巴赫穆特战役中，瓦格纳的部队对俄军攻占这座城市发挥了关键作用（图）。普里戈津则痛斥高层无能造成无谓的损失，让他的士兵成为炮灰。但他的矛头仍是指向国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，而并没有针对普京本人。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 戏剧性兵变 2023年6月213日，普里戈津在乌克兰南部宣布倒戈，并接管了当地俄罗斯军方指挥部，紧接着挥兵北上，直指莫斯科。然而不到24小时后，在距离莫斯科200公里时，普里戈津命令部队掉头，返回营地。白俄总统卢卡申科声称在普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，后者同意放弃兵权，前往白俄罗斯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 踪迹成谜 自这场短命哗变之后，普里戈津的下落一直备受瞩目。人们始终没有看到他人在白俄罗斯的证据。网络上则一再有人声称在圣彼得堡看见了普里戈津。与此同时，瓦格纳军团虽然宣布撤出了巴赫穆特，但仍继续在俄罗斯招兵买马。8月21日在Telegram上流出的一段视频中，普里戈津身穿迷彩军服，手持机枪出现在一个疑似位于非洲的沙漠地带。兵变之初，就有分析认为，普里戈津的人身安全自此无保，因为普京不会放过这样一个“背叛者”。



2022年9月——呼吁结束乌克兰战争，加诺夫从医院窗户坠落身亡

俄罗斯石油巨头卢克石油公司董事长马加诺夫（RavilMaganov）从莫斯科一家医院六楼的窗户坠落身亡。俄罗斯警方称怀疑他自杀，并称他除了心脏病之外还被诊断出患有抑郁症。卢克石油公司是第一家呼吁结束乌克兰战争的俄罗斯大公司。

2020年8月——批评普京，纳瓦尔尼严重中毒

普京最激烈的批评者之一、政治反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在从托木斯克飞往莫斯科的国内航班上晕倒并陷入昏迷。飞机紧急降落在西伯利亚鄂木斯克后，纳瓦尔尼立即接受了治疗。随后他被转移到德国首都柏林的夏里特医院，医生发现他严重中毒，毒药为苏联研制的化学神经毒剂“诺维乔克”。康复后，纳瓦尔尼公布了一段电话通话录音，其中俄罗斯联邦安全局的一名疑似特工承认了这起袭击事件。在上传到YouTube的录音中，该男子表示毒药已涂在纳瓦尔尼的内衣内侧。俄罗斯官方称这段对话录音是伪造的。

2019年8月——对抗俄罗斯军队，汉戈什维利在柏林市中心被枪杀

汉戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili），格鲁吉亚人，车臣族，曾在第二次车臣战争中带领军队与俄罗斯作战，2019年8月，他在光天化日之下被枪杀于柏林蒂尔加滕公园，头部和背部中了三枪。凶手是俄罗斯情报人员克拉西科夫（Vadim Krasikov），在现场被抓捕，两年后被判终身监禁。

2018年9月——足球场表达抗议，韦尔奇洛夫严重中毒

异议艺术家、反抗乐队“暴动小猫”（Pussy Riot）成员之一韦尔奇洛夫（Pyotr Verzilov）突然病重并陷入昏迷，随后视力和言语出现问题，无法行走。2018年莫斯科世界杯决赛期间，他跑到足球场上表达对警察暴行的抗议。韦尔奇洛夫也被转移到柏林夏里特医院接受治疗，医生诊断他中了毒。

2018年3月——双面间谍，斯克里帕尔严重中毒

俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他的女儿尤利娅（Yulia Skripal）被发现昏迷在英国索尔兹伯里镇的公园长椅上，他们也是苏联研制的化学神经毒剂“诺维乔克”的受害者。虽然两人都幸存下来，但当时也接触到该毒剂的英国公民斯特吉斯（Dawn Sturgess）却不幸身亡。英国警方认为该毒剂被涂在斯克里帕尔的门把手上。

2015年2月——公开抨击普京，涅姆佐夫被枪击

俄罗斯前副总理、知名的普京批评者涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在穿过克里姆林宫附近的莫斯科河大桥时被枪杀。他当时正与女友回家，一辆汽车在他身后停下，四颗子弹射向他的背部和头部。就在三小时前，涅姆佐夫还在电台广播中抨击普京。2017年，三名车臣人作为凶手被判长期监禁。时至今日，暗杀他的背后主使和动机仍然未知。

2009年7月——批评官方绑架活动，叶斯捷米罗娃被绑架后抛尸沟渠

历史学家、俄罗斯人权组织“纪念”（Memorial）董事会成员叶斯捷米罗娃（Natalya Estemirova）在位于车臣首府格罗兹尼的家外被绑架数小时后，其尸体在印古什的一条沟渠中被发现。她的头部和胸部中弹。叶斯捷米罗娃曾指控俄罗斯安全部队和普京效忠者、车臣领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）臭名昭著的敢死队绑架和侵犯人权。对谋杀案的调查不了了之。

2006年11月——叛逃特工，利特维年科喝茶中毒

利特维年科（Alexander Litvinenko）是一名前俄罗斯特工，叛逃后成为普京的批评者。他的回忆录《炸毁俄罗斯》指控俄罗斯特工部门于1999年在俄罗斯组织了公寓楼爆炸和其他恐怖袭击，以合理化车臣战争并有助于普京上台。据称，利特维年科在伦敦一家酒店的酒吧里喝茶时，茶里被掺入剧毒钋-210。没有人被追究谋杀责任。

2006年10月——揭露俄罗斯战争罪行，波利特科夫斯卡娅在电梯中遇害

波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya）是一名持不同政见者和调查记者，曾为俄罗斯《新报》工作。谋杀发生在普京生日当天。2004年，波利特科夫斯卡娅报道了车臣战争，揭露了俄罗斯军队犯下的战争罪行。她曾在一次国内航班上疑似中毒，当时幸免于难。5名涉嫌参与谋杀她的人被判长期监禁，但幕后黑手仍逍遥法外。

2003年7月——担任俄罗斯反对派议员，舍科奇欣遇害惨死

俄罗斯《新报》记者舍科奇欣（Yuri Shchekochikhin）在20世纪90年代末曾担任俄罗斯反对派议员，打击腐败和有组织犯罪。2003年7月遇害时，他的皮肤从身体上剥落，器官一个接一个地坏死。俄罗斯当局拒绝对他的尸体进行解剖，他的医疗记录也不翼而飞。后来他的皮肤样本送到伦敦进行分析，专家发现其中有铊的痕迹。铊是一种剧毒重金属，曾被苏联特工部门克格勃使用。

2003年4月——批评联邦安全局，尤申科夫在家门外被枪杀

尤申科夫（Sergei Yushenkov）是自由俄罗斯党联合主席和国家杜马议员。在莫斯科的家门外，他胸部中了致命的几枪。这起谋杀案一直未能侦破。尤申科夫是国家杜马情报委员会成员，也是车臣战争和克格勃后继组织俄罗斯联邦安全局最严厉的批评者之一。

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