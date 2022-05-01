普京的战争如何影响了世界经济

肯尼亚：排长队加油

在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。