 普京的战争如何影响了世界经济 | 所有节目 | DW | 08.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

普京的战争如何影响了世界经济

俄罗斯入侵乌克兰的战争撼动了整个世界。全球各地的人们都开始感受到这场战争对自己生活的影响。食品和燃料价格飞涨，有些国家甚至因此出现了动乱。

  • German consumers are feeling the pinch of the rising cost of living. The consequences of the war in Ukraine and the sanctions against Russia have not gone unnoticed. In March, Germany's inflation rate hit its highest level since 1981. The German government is keen to press ahead quickly with an embargo on Russian coal, but it is still wrangling over whether to ban imports of Russian gas and oil.

    德国：钱越来越不经花

    德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

  • Cars wait in line at gas stations in Nairobi. Here, too, people are noticing the effects of the war in Ukraine. Fuel is expensive, and in short supply - not to mention the food crisis. At the UN Security Council, Kenya's UN ambassador Martin Kimani expressed concern, comparing the situation in eastern Ukraine to the changes that took place in Africa after the end of the colonial era.

    肯尼亚：排长队加油

    在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

  • Russia is the world's largest producer of wheat. Because of the ban on Russian exports, the price of bread is now rising in many places – including here, in Turkey. International sanctions are disrupting supply chains. Ukraine, too, is one of the five biggest exporters of wheat in the world, but the war with Russia means it can't ship supplies from its ports on the Black Sea.

    谁来保证对土耳其的小麦供应？

    俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

  • A worker piles up sacks of flour at the Jamila market, a popular wholesale market in Baghdad. Wheat prices have skyrocketed in Iraq since Russia invaded Ukraine, as the two countries account for at least 30% of the world's wheat trade. Iraq has remained neutral so far, but pro-Putin posters have now been banned in the country.

    伊拉克：小麦价格飞涨

    在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

  • Demonstrators have clashed with police in the Peruvian capital Lima. They are protesting against the rise in food prices, among other things. The crisis has been exacerbated by the war in Ukraine. Peruvian President Pedro Castillo temporarily imposed a curfew and a state of emergency, but when these were lifted, the protests resumed.

    秘鲁：街头骚乱

    在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

  • In Sri Lanka, too, people have taken to the streets to express their anger. A few days ago, some even tried to storm the private residence of President Gotabaya Rajapaksa. Mounting protests against the rising cost of living, fuel shortages, and power cuts prompted the president to declare a national state of emergency, and to ask India and China for help procuring the resources his country needs.

    斯里兰卡：进入紧急状态

    不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

  • There have been protests against rising food and energy prices in Scotland, too. All over the UK, trade unions have been organizing demonstrations to protest the rising cost of living. Brexit had already resulted in price increases in many areas of life, and the war in Ukraine will only make things worse.

    苏格兰人也坐不住了！

    在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

  • The British have reason to worry about their beloved national dish. Around 380 million portions of fish and chips are eaten in the UK every year. But the tough sanctions now mean that prices for white fish from Russia, cooking oil, and energy are all rising. In February 2022, the UK inflation rate was 6.2% year-on-year.

    炸鱼薯条也吃不起了？

    炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

  • A trader in Ibafo, Nigeria, packages flour for resale. Nigeria has long wanted to reduce its reliance on imported food, and to make its economy more resilient in other areas as well. Could the war in Ukraine provide opportunities for Nigeria? Aliko Dangot, Nigeria's richest man, recently opened the country's largest fertilizer plant, and is hoping he will have plenty of buyers.

    尼日利亚面临机遇？

    尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。


  • German consumers are feeling the pinch of the rising cost of living. The consequences of the war in Ukraine and the sanctions against Russia have not gone unnoticed. In March, Germany's inflation rate hit its highest level since 1981. The German government is keen to press ahead quickly with an embargo on Russian coal, but it is still wrangling over whether to ban imports of Russian gas and oil.

    德国：钱越来越不经花

    德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

  • Cars wait in line at gas stations in Nairobi. Here, too, people are noticing the effects of the war in Ukraine. Fuel is expensive, and in short supply - not to mention the food crisis. At the UN Security Council, Kenya's UN ambassador Martin Kimani expressed concern, comparing the situation in eastern Ukraine to the changes that took place in Africa after the end of the colonial era.

    肯尼亚：排长队加油

    在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

  • Russia is the world's largest producer of wheat. Because of the ban on Russian exports, the price of bread is now rising in many places – including here, in Turkey. International sanctions are disrupting supply chains. Ukraine, too, is one of the five biggest exporters of wheat in the world, but the war with Russia means it can't ship supplies from its ports on the Black Sea.

    谁来保证对土耳其的小麦供应？

    俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

  • A worker piles up sacks of flour at the Jamila market, a popular wholesale market in Baghdad. Wheat prices have skyrocketed in Iraq since Russia invaded Ukraine, as the two countries account for at least 30% of the world's wheat trade. Iraq has remained neutral so far, but pro-Putin posters have now been banned in the country.

    伊拉克：小麦价格飞涨

    在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

  • Demonstrators have clashed with police in the Peruvian capital Lima. They are protesting against the rise in food prices, among other things. The crisis has been exacerbated by the war in Ukraine. Peruvian President Pedro Castillo temporarily imposed a curfew and a state of emergency, but when these were lifted, the protests resumed.

    秘鲁：街头骚乱

    在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

  • In Sri Lanka, too, people have taken to the streets to express their anger. A few days ago, some even tried to storm the private residence of President Gotabaya Rajapaksa. Mounting protests against the rising cost of living, fuel shortages, and power cuts prompted the president to declare a national state of emergency, and to ask India and China for help procuring the resources his country needs.

    斯里兰卡：进入紧急状态

    不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

  • There have been protests against rising food and energy prices in Scotland, too. All over the UK, trade unions have been organizing demonstrations to protest the rising cost of living. Brexit had already resulted in price increases in many areas of life, and the war in Ukraine will only make things worse.

    苏格兰人也坐不住了！

    在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

  • The British have reason to worry about their beloved national dish. Around 380 million portions of fish and chips are eaten in the UK every year. But the tough sanctions now mean that prices for white fish from Russia, cooking oil, and energy are all rising. In February 2022, the UK inflation rate was 6.2% year-on-year.

    炸鱼薯条也吃不起了？

    炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

  • A trader in Ibafo, Nigeria, packages flour for resale. Nigeria has long wanted to reduce its reliance on imported food, and to make its economy more resilient in other areas as well. Could the war in Ukraine provide opportunities for Nigeria? Aliko Dangot, Nigeria's richest man, recently opened the country's largest fertilizer plant, and is hoping he will have plenty of buyers.

    尼日利亚面临机遇？

    尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。


多媒体中心更多内容

flags of Russia and China painted on cracked wall

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？ 01.05.2022

相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客

相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客 25.04.2022

流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想

流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想 10.04.2022

乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

乌克兰战争：企业们纷纷表明立场 07.03.2022

相关文章

22.3.2022, Deutsche Welle, Sendung Made,

中情局局长：汲取俄乌战争教训，中国掂量对台动武 08.05.2022

美国中央情报局局长伯恩斯称，中国正在密切注意俄乌冲突，而这将影响到中国领导人在台湾问题上的考量计算。

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping, left, and Russia's President Vladimir Putin during the BRICS emerging economies meeting in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

德语媒体：普京的战争迫使习近平改变计划 05.05.2022

《时代周报》刊登客席分析文章指出，台湾和乌克兰之间存在很大差异，普京和习近平的政治风格也大相径庭。但是乌克兰发生的一切促使北京和台北都对自己的军事部署进行了重新思考。

A view of the main base of the Bovanenkovo gas field on the Yamal peninsula in the Arctic circle on May 21, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

欧盟对俄石油禁运计划引争议 05.05.2022

欧盟计划出台对俄罗斯第6个制裁方案——今年年底前逐步实现石油禁运。相关提案将在欧洲议会或多数支持，不过，经济学家们怀疑其有效性。

American soldiers sent to the Polish-Ukrainian border in connection with the crisis in Ukraine seen near arlamow on February 24, 2022. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

美国宣布新的对乌军援 德国许诺提供自行火炮 07.05.2022

拜登周五宣布新的对乌军援计划，总价值达到1.5亿美元。欧盟仍在为如何禁止进口俄罗斯石油而争论不休。乌克兰总统泽连斯基则再次向德国总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请，而且是在俄罗斯庆祝“胜利日”这天。