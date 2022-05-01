普京的战争如何影响了世界经济

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俄罗斯入侵乌克兰的战争撼动了整个世界。全球各地的人们都开始感受到这场战争对自己生活的影响。食品和燃料价格飞涨，有些国家甚至因此出现了动乱。
德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。
在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。
俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。
在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。
在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。
不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。
在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。
炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。
尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。
美国中央情报局局长伯恩斯称，中国正在密切注意俄乌冲突，而这将影响到中国领导人在台湾问题上的考量计算。
《时代周报》刊登客席分析文章指出，台湾和乌克兰之间存在很大差异，普京和习近平的政治风格也大相径庭。但是乌克兰发生的一切促使北京和台北都对自己的军事部署进行了重新思考。
欧盟计划出台对俄罗斯第6个制裁方案——今年年底前逐步实现石油禁运。相关提案将在欧洲议会或多数支持，不过，经济学家们怀疑其有效性。
拜登周五宣布新的对乌军援计划，总价值达到1.5亿美元。欧盟仍在为如何禁止进口俄罗斯石油而争论不休。乌克兰总统泽连斯基则再次向德国总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请，而且是在俄罗斯庆祝“胜利日”这天。
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