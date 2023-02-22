普京發表國情咨文後 拜登：北約不會分裂

（德國之聲中文網）在俄羅斯入侵烏克蘭一週年、克里米亞戰爭爆發九週年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）先後造訪了烏克蘭和波蘭。21日，他在華沙會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda），於華沙皇家城堡前發表了演說，時間點與俄國總統普京（Vladimir Putin）稍早於莫斯科發表的國情咨文演說，僅數小時之差。

拜登指出，他上一次在這座城堡發表講話是近一年以前、就在普京襲擊烏克蘭幾週後。他警告，未來的日子將「艱難而痛苦」，但美國及其盟友對烏克蘭的支持「將不會動搖」。

拜登在演說中表示：「一年前，全世界都在為基輔的淪陷做心理準備……我才剛訪問了基輔，我可以向各位報告，基輔屹立未倒。基輔仍昂然挺立，最重要的是——它仍然自由。」

對於普京稍早在國情咨文中聲稱，正在為自己的存亡而戰的是俄羅斯、而非烏克蘭的說法，拜登反駁道，「西方世界並未如普京今天所說的那樣密謀攻擊俄羅斯」，並表示並未視數百萬想與鄰國和平相處的俄國公民為敵。

儘管調查顯示，美國對烏克蘭的軍事援助似乎正在減弱，拜登仍堅稱，美國及其盟國將不會退縮，會持續「支持烏克蘭」。

拜登表示，儘管普京希望北約會因俄烏戰爭而分裂，但北約「比以往任何時候都更強大」，更稱北約「可能是歷史上最重要的聯盟」。

前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則在推特上向拜登致謝，感謝「美國發揮領導作用，團結全世界支持自由、向烏克蘭提供重要援助。」

波蘭總統杜達稱，拜登的造訪「鼓舞了烏克蘭守衛者的士氣」，並表明自由世界及美國總統與他們同在。

拜登與波蘭總統杜達於華沙會面

22日，拜登將與杜達及其他布加勒斯特9國集團的領導人再次會面。該組織是俄國2014年併吞克里米亞後，北約在東歐匯集捷克、匈牙利等9個前蘇聯成員所組成的抗俄集團，烏克蘭並非其成員。

俄暫停核條約 布林肯：不負責任

在稍早的國情咨文中，普京也宣布莫斯科將終止「新削減戰略武器條約」（新START），並要求俄軍為恢復核試爆做好準備。該條約是美俄簽署的一項雙邊核軍備控制條約，2010年由兩國前總統奧巴馬（Barack Obama）、梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在捷克首都布拉格簽署，2021年拜登、普京曾同意將該條約延長至2026年。

儘管此舉讓普京遭到國際社會廣泛譴責，且拜登在波蘭演講時也對普京提出批評，但他未提及普京單方面終止新START一事。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，雖然俄羅斯這樣的決定「非常不負責任」，但華盛頓仍然願意進行後續討論；北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）則表示，此舉意味著「（俄國的）整個軍備控制架構已被拆除」。

俄羅斯外交部事後宣布，莫斯科將繼續以「負責任的方式」遵守該條約。

（綜合報導）

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