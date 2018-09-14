普京牵涉前俄特工毒杀事件？特朗普:有可能！

（德国之声中文网）回答美国CBS电台记者提问,特朗普总统是否也认为俄罗斯总统普京卷入毒杀事件时，特朗普表示："他有这个可能性。" "当然他们不应该这么做。"特朗普在周日晚间播出的访谈节目中强调，他在与普京进行个人接触时态度"非常强硬"。
今年7月，特朗普在赫尔辛基举行的一次峰会结束后与普京共同举行的记者发布会受到批评。特朗普被指责在新闻发布会上没有明确站在美国安全部门一边，对俄罗斯干涉2016年美国总统大选进行指责。
特朗普在接受CBS采访时表示，俄罗斯对大选进行了干预。"但是我认为中国也进行了干涉。"他认为中国是个"更大的问题"。特朗普还强调："我对俄罗斯讲了，而且也对中国说了。"
英国怀疑克里姆林宫是毒杀斯克里帕尔的幕后主使
3月份，前俄罗斯特工斯克里帕尔（Sergej Skripal）及其女儿尤利娅在英国中毒险些丧命。毒药是一种名为Nowitschok的神经毒气。英国指责俄罗斯特工对这起毒杀事件负责。
前不久，美国、德国、法国和加拿大表示完全相信英国的调查结果。调查结果还包括，"该行动很可能获得政府层面的批准。"但是俄罗斯方面否认对毒杀事件负有责任。
李京慧/达扬（德新社）
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特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间
僵硬的肢体语言
尽管美国总统在峰会前对俄罗斯总统赞不绝口，他俩在会晤时的僵硬肢体语言则叫人看得尴尬。在磋商开始前、两人对媒体亮相时，都刻意避免目光接触，他们似乎都有些不安，不知道如何才能接近对方。两人坐下后，特朗普的坐姿懒散，而普京的坐姿则一如既往地显示出神秘。
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特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间
特朗普公开质疑本国情报机关
面对美国情报机关怀疑俄罗斯政府干涉2016年美国总统大选，特朗普信誓旦旦地说：“他们都说确信是俄罗斯，可我问过了普京，他说不是俄罗斯干的。”有意思的是，就在特朗普说这话之前几秒钟，普京刚刚在新闻发布会上说，他当时确实希望特朗普能够战胜希拉里·克林顿当选总统。
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特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间
记者抗议遭驱逐
美国左翼媒体《国家杂志》(The Nation)的一名记者在联合新闻发布会上被强行驱逐。据悉，这名记者在会场上高举着印有“禁止核武器条约”的标牌。
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特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间
希拉里的邮件呢？
在漫无边际地回答了有关叙利亚和俄罗斯黑客袭击的问题后，特朗普被问到他为何相信普京向他保证自己的情报机构不会做出这等事，他却突然将话锋转向希拉里·克林顿。“那些服务器在哪儿？”他问道：“希拉里·克林顿的邮件在哪儿？”
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特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间
秀权力
普京对路透社和美联社记者提出的问题反应有些激烈。“你能举出一个事实吗？”他问道。普京还回避了一位美国记者提出的问题：他是否指示政府部门特工干预美国的政策。
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接球！
“球到你那儿啦”，普京在向特朗普展示带给他礼物时，欢快的口气似乎有些勉强。特朗普已经向普京祝贺俄罗斯办了一届“史上最好”的世界杯。收下这个足球礼物后，出乎人们的意料，特朗普把球扔向台下。后来人们把足球递给了他的夫人梅拉尼亚。
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热络不起来
记者会结束的时候，两位主角之间的互动仍有些生硬，这与他们强调要建立紧密联系的承诺形成强烈反差。特朗普和普京一致否认，特朗普当选总统前访问俄罗斯时，有过一份汇集俄罗斯情报人员搜集的爆料信息的“卷宗”。
作者: Elizabeth Schumacher