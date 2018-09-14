普京牵涉前俄特工毒杀事件？特朗普:有可能！

（德国之声中文网）回答美国CBS电台记者提问,特朗普总统是否也认为俄罗斯总统普京卷入毒杀事件时，特朗普表示："他有这个可能性。" "当然他们不应该这么做。"特朗普在周日晚间播出的访谈节目中强调，他在与普京进行个人接触时态度"非常强硬"。

今年7月，特朗普在赫尔辛基举行的一次峰会结束后与普京共同举行的记者发布会受到批评。特朗普被指责在新闻发布会上没有明确站在美国安全部门一边，对俄罗斯干涉2016年美国总统大选进行指责。

特朗普在接受CBS采访时表示，俄罗斯对大选进行了干预。"但是我认为中国也进行了干涉。"他认为中国是个"更大的问题"。特朗普还强调："我对俄罗斯讲了，而且也对中国说了。"

英国怀疑克里姆林宫是毒杀斯克里帕尔的幕后主使

3月份，前俄罗斯特工斯克里帕尔（Sergej Skripal）及其女儿尤利娅在英国中毒险些丧命。毒药是一种名为Nowitschok的神经毒气。英国指责俄罗斯特工对这起毒杀事件负责。

前不久，美国、德国、法国和加拿大表示完全相信英国的调查结果。调查结果还包括，"该行动很可能获得政府层面的批准。"但是俄罗斯方面否认对毒杀事件负有责任。

李京慧/达扬（德新社）