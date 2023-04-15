 普京、泽连斯基分别视察乌克兰战区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2023

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时政风云

普京、泽连斯基分别视察乌克兰战区

俄乌战争进入第14个月、基辅准备可能的反攻之际，俄总统普京视察了在乌克兰的两处俄军指挥部。乌总统泽连斯基则视察了距离巴赫穆特市70公里左右的一个战区。乌方称，俄军加大了在巴赫穆特地区的重型炮火和空袭力度。

Ukraine Krieg | Russlands Präsident Wladimir Putin besucht die Region Cherson

克里姆林宫公布的普京视察视频

（德国之声中文网）克里姆林宫周二（4月18日）发布的一则视频以及俄罗斯国家电视台的报道显示，普京乘直升机抵达俄军在乌克兰南部赫尔松州的指挥部。之后，他飞往东部卢甘斯克州的国民警卫队总部。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京的视察是在周一。这是普京两个月内再度前往俄罗斯占领的乌克兰领土视察。美联社评述说，这显然是为了鼓舞士气、显示权力。

普京视察的这两个指挥部地点不明，因此不清楚距离前线有多远。

周二，乌克兰总统泽连斯基前往正在激烈作战的顿涅茨克州阿夫迪伊夫卡市视察乌军，听取前线报告，并颁发军功章。泽连斯基办公室称，乌总统向士兵们表示：“我很荣幸今天在这里，感谢你们捍卫我们的国家乌克兰和我们的家人。”阿夫迪伊夫卡市位于巴赫穆特东南约70公里。

上月，泽连斯基加大了前往乌作战地区视察的力度。他经常乘坐火车前往各地。与普京一样，他的行程也往往在离开该地之后才公布。

Ukraine | Krieg | Zerstörung in Bachmut

巴赫穆特的战事是乌克兰战争中迄今持续时间最长、最血腥的（照片为4月15日发布的一则视频中的截图）

巴赫穆特：炮火加剧

俄罗斯在乌克兰战争陷入僵持状态。东部地区战事激烈，特别是围绕顿涅茨克州巴赫穆特市的战斗已经持续了8个半月，是这场战争中迄今最长也最血腥的战事。

乌克兰地面部队指挥官塞尔斯基（Olesandr Syrskyi）周二表示：“目前，敌军正在加强重型火炮攻击和空袭次数，将城市变为焦土。”

路透社分析说，如果巴赫穆特被俄占领，将成为垫脚石，以攻取俄长期觊觎的顿涅茨克地区更大的两个城市克拉玛托尔斯克和斯洛维扬斯克。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

在俄罗斯试图攻占巴赫穆特的战事中扮演先锋队角色的私人雇佣军瓦格纳集团首领本月称，其士兵控制了巴赫穆特市超过80%的地区。乌军方则否认这一说法。

在经过被乌克兰和西方视为幌子的公投之后，去年9月，赫尔松、卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热四个州被俄罗斯非法占领。乌克兰总统顾问波多利雅克（Mykhailo Podolyak）批评普京的视察是“大屠杀凶手”的“特别观光”。

目前，顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热的大片地区以及卢甘斯克州的部分地区仍在乌克兰控制之下。11月，俄军在赫尔松州撤出包括同名首府在内的地区。

普京此行正值乌克兰筹备反攻以收复失地之际。上月，他前往俄罗斯占领的亚速海港口城市马里乌波尔。2022年5月经过两个月的激烈战斗，俄军占领该地。战争14个月之际，普京鲜少视察俄控制下的乌克兰领土。

（美联社、路透社）

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