 普京：没必要与拜登会谈 乌总统推特中文致谢联大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2022

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普京：没必要与拜登会谈 乌总统推特中文致谢联大

普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。

普京还没决定是否参加G20，也认为「没有必要」与拜登进行会谈

普京还没决定是否参加G20，也认为「没有必要」与拜登进行会谈

（德国之声中文网）联合国大会本周三以压倒性优势通过表决，谴责俄罗斯企图吞并乌克兰的4个地区。周四（10月13日），乌克兰总统泽连斯基以英语、法语、阿拉伯语、西班牙语以及中文等联合国正式语文在推特上发布感谢辞。

其中，他在中文感谢辞内提到：「感谢143个国家支持#联合国大会『关于乌克兰领土完整：维护联合国宪章原则』的历史性决议。世界已表态：俄罗斯企图吞并领土是无效的，且永远不会得到自由国家的承认。」推文发布至今，已经累积了超过5000则留言、8600个转推和将近6万个赞，受到的关注度远超过其他几个语言的帖子。

不过，中文的主要使用国 -- 中国事实上却在该次表决投下了弃权票，一些中国推特用户在泽连斯基的推特上留言。用户名flash02212209的网友表示：「我们政党的联大代表投了弃权，您还用简体中文发文，真的是很惭愧。我建议下次用中文的话，用繁体中文，那样会产生更大反响。」另一位网友弗里曼称：「我是一个普通中国人，致敬乌克兰人的勇敢和坚韧！」

普京：动员将在两星期内结束

俄罗斯总统普京在10月14日的集体安全条约组织（CSTO）新闻发布会上说，俄罗斯预备役军人的征召工作将很快进入尾声，30万名预备役军人中，有22.2万人已经参与了动员。普京在该场于哈萨克斯坦举办的会议上提到：「我认为，在大约两周内，所有动员活动都将完成。」他补充说，目前没有进一步征召的未来计划，俄罗斯也暂时没有计划对乌克兰进行进一步的大规模空袭。

逃避普京的战争

这位俄罗斯领导人同时提到，他认为「没有必要」与美国总统拜登进行会谈。普京表示，他还没有决定是否参加下个月在巴厘岛举行的20国峰会（G20）。拜登上周被问到是否会在G20与普京会面时，曾表示「还不确定」。

缺乏训练的新兵

普京上个月宣布部分动员，下令征召30万名预备役军人前往乌克兰作战，当时引起数十万俄罗斯人透过各种办法企图逃离俄罗斯，以躲避征召。

驻美国的安全专家米哈伊洛维奇（Dmitri Mikhailovich）告诉德国之声，虽然结束动员的消息可能是真的，但这些派往战场的新兵缺乏训练。他说，派遣没有受过训练或训练不足的新兵并非明智之举，不太可能为普京带来成功。

专家认为：派出训练不足的新兵上战场，意义不大

专家认为：派出训练不足的新兵上战场，意义不大

面对俄罗斯的动员，乌克兰总统泽连斯基重申，乌克兰军队将从俄罗斯手中夺回他们国家的所有领土。他强调，俄罗斯在战争中没有成功的机会，因为乌克兰正在取得稳步进展。

沙特、美国向乌提供军援

根据沙特阿拉伯官媒沙特通讯社（SPA）报导，乌克兰将从该国政府获得4亿美元的人道主义援助。该国的王储穆罕默德-本-萨勒曼（Mohammed bin Salman）于周五与泽连斯基通了电话，并且表示沙特阿拉伯仍会为进行调解的可能性做准备。

同时，美国也宣布将向乌克兰提供价值7.25亿美元的弹药和军用车辆。两名美国政府官员向路透社表示：军事援助的目的是加强乌克兰对俄罗斯的反攻能力。此次交付的军用物资还包括为海马斯导弹防御系统（HIMARS，高机动性多管火箭系统）提供更多弹药。

（综合报导）

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