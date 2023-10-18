普京核按钮手提箱罕见画面曝光

（德国之声中文网）周三（10月18日），普京在军官陪同下携带所谓核按钮手提箱的罕见画面曝光。此时，这位俄罗斯总统正在访问北京。

普京在北京与中国国家主席习近平会面后，被拍摄到在安保人员的簇拥下步行前往另一个会场，身后跟随着两名身着制服的俄罗斯海军军官，各自都提着手提箱。其中一个手提箱被拍摄到特写镜头。

俄罗斯的核按钮手提箱传统上由海军军官携带。该手提箱被称为“切格特”（Cheget，命名来自高加索山脉的切格特山），总统一直随身携带，但很少被拍摄到。

官方通讯社俄新社（RIA）的克里姆林宫记者在Telegram上的相关视频下发帖称，“如果没有某些手提箱，普京的旅行就不算完整。”

在另一段视频中，普京从北京的一场会议中走出来，跟随其左右的海军军官再次被拍摄到，他们距离普京只有几步之遥，当时普京正咧嘴笑着走下楼梯。

美国总统也有这样的装置——叫做“核足球”的挎包。挎包里装有总统离开白宫时用来验证发射核导弹命令的代码。

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乌克兰战争已将莫斯科和华盛顿之间的紧张关系提升至1962年古巴导弹危机以来的最高水平，而此时中国正寻求增强其核武库以符合其新兴超级大国的地位。

俄罗斯目前已经迈出了撤销批准《全面禁止核试验条约》的第一步，其高级别议员警告美国，莫斯科甚至可能完全放弃该条约。

从技术上讲，核按钮手提箱是一种安全的通信工具，可通过高度机密的“卡兹别克（Kazbek）”电子指挥和控制网络将总统与其军事高层联系起来，进而与火箭部队产生联系。卡兹别克支持另一个被称为“卡夫卡兹（Kavkaz）”的系统。

现任俄罗斯国防部长绍伊古也有一个核按钮手提箱。现任总参谋长格拉西莫夫也可能有一个。

俄罗斯红星电视台（Zvezda）2019年播放的视频显示了其中一个带有一系列按钮的手提箱。在名为“命令”的部分中有两个按钮：白色的“启动”按钮和红色的“取消”按钮。据红星电视台报道，手提箱由一张特殊的闪存卡激活。

俄罗斯前总统叶利钦使用过的一个核按钮手提箱陈列在叶卡捷琳堡的叶利钦博物馆。

（路透社）

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