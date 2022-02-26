普京未提前告知中方攻打乌克兰？

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰后，中国的立场一直尤受关注。中国国家主席习近平周五(2月25日）再同俄罗斯总统普京通电话时表示：中方关于尊重各国主权和领土完整、遵守联合国宪章宗旨和原则的基本立场是一贯的；中方愿同国际社会各方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。德国《明镜周刊》的驻北京记者Georg Fahrion认为，如果普京是希望从通话中得到一个明确的声援信号，那中方的表述就太不清楚了。

中俄领导人通话后不久，联合国安理会在周五当天表决了一项谴责俄罗斯入侵乌克兰并要求立即无条件撤军的决议草案，正如外界意料，作为安理会五个常任理事国之一的俄罗斯使用了否决权来阻止该决议。中国则选择了弃权。《明镜周刊》就此分析，形单影只的俄罗斯由此没有得到它所希望的来自北京的后援。这篇周六发表的文章继续写道："与决议保持距离的微小举动并不意味着中国在指责普京是侵略者。然而，目前中国的立场似乎比人们一开始担心的破坏性要小一些。"

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 逃离基辅：出城的车队长龙 对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 满地碎片 首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 现场勘察 在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 硝烟浓雾 在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民用住宅也未能幸免 据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 长驱直入 这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民众忙挤兑 俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。



美国告知中国俄将攻打乌克兰 中方：挑拨离间

《纽约时报》周六援引美国官员报道称，三个月以来，拜登政府高级官员与中国高级官员举行了六次紧急会议，美方在会上拿出了俄罗斯在乌克兰附近集结军队的情报，并恳请中方告诉俄罗斯不要入侵。然而，该报继续写道，每一次，包括外交部长和驻美大使在内的中方官员都予以回绝，声称他们并不认为入侵行动正在酝酿中。美国不愿透露身份的官员还表示，在去年12月的一次外交会谈后，美方官员得到情报，显示北京与莫斯科分享了这些信息，并告知俄罗斯人，美国正在试图挑拨离间--而中国不会试图阻碍俄罗斯的计划和行动。

《华尔街日报》也注意到，此前几周里，面对美国及其欧洲盟友不断警告俄罗斯即将入侵，中国外交政策圈层置之不理，反而指责华盛顿夸大了俄罗斯的威胁。该报周六当天引述了解中国政府内部运作的人士称，习近平在2月4日北京冬奥会开幕当天与俄罗斯签署深化合作关系的声明时，由于入侵风险持续被淡化，他的判断受到了影响。

另有评论指出，中国驻乌克兰大使馆没有在开战前撤侨的事实说明了中国因情报缺失而对形势做出误判。

观看视频 02:27 俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

中国"无法调和"的目标

然而，《明镜周刊》的文章继续指出："即使普京确实让习近平产生了安全的错觉，即使中国领导人现在正在世界舆论的压力下周旋，这也绝不意味着中国正在背离俄罗斯。因为这两个修正主义国家有太多的共同利益。"

美国智库卡内基国际和平研究院研究副院长方艾文（Evan Feigenbaum）写道："同时追求三个目标的北京正试图达到一种不可能的平衡"。方艾文眼中的这三个目标分别是：与俄罗斯建立战略伙伴关系；致力于其既定的领土完整和不干涉内政的外交政策原则；希望将美国和欧盟制裁的附带损害降到最低"。

方艾文接着写道，这三个相互矛盾的目标无法调和，"中国的选择将几乎意味着它要放弃其原则--而优先考虑权力政治和实际情况。" 《明镜周刊》就此分析道，这句话的意思是，只有俄罗斯符合中国的自身利益，中国才会继续支持合作伙伴俄罗斯。

（综合报道）

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