普京會中國防長 罕見在克宮接見非國家元首

（德國之聲中文網）中國國防部長李尚福週日（4月16日）起出訪俄羅斯，行程為期4天，首日赴克里姆林宮會見了俄羅斯總統普京與國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）。雙方強調，兩國的軍事合作有助於強化戰略與互信關係。

這是普京罕見在克里姆林宮接見非國家領導人的外國官員；今年2月，普京也曾「破例」在克宮會見中共中央外事辦主任王毅，顯見俄中關係近來益趨友好。

日本慶應義塾大學綜合政策系副教授鶴岡路人在推特上指出，普京與李尚福開會時使用的橢圓桌，跟他去年2月會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）時用的是同一張，但座位安排方式差異極大。普京和馬克宏當時各坐一頭，距離遙遠，與李尚福開會則距離較近。

據法新社引述俄國電視台的報導，李尚福說這是他上任以來首度出訪海外，第一站選擇俄國是為了強調兩國雙邊關係的「特殊性質與戰略重要性」。普京指出，俄中定期交換有用資訊、舉辦聯合軍演，並在軍事科技領域上密切合作。

根據俄國官媒塔斯社，李尚福說雙方關係「非常牢固、穩定」，超越冷戰時期的軍事政治同盟關係。中國官媒新華社則稱，中方盼能與俄國一起「為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻」。

李尚福2023年3月被任命为中国国防部长

俄烏戰爭屆滿一週年之際，中國曾發布「政治解決」烏克蘭危機的12點聲明，此後多次重申中方的立場是「勸和促談」。外界解讀，中國欲將自身定位為中立的調停者，但該和平方案並不包含呼籲俄國撤軍停戰，遭到歐美批評。此外，中國也未曾公開譴責俄國侵略烏克蘭。

美聯社16日指出，李尚福此行訪俄，顯見中國持續強化與俄羅斯的關係，也與中國的外交政策相符，欲削弱美國等西方民主國家的影響力。今年3月，中國國家主席習近平亦曾訪俄會晤普京；報導稱，中國持續向俄國提供政治與經濟上的支持，也顯示中國在與俄國的關係之中較占上風。

近期歐盟國家領導人密集訪中，中國在烏克蘭戰爭中的角色成為議題焦點。德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）訪中期間，14日曾呼籲習近平運用他對俄羅斯的影響力，促成普京停止侵略。

西方緊盯中國是否軍援俄國

中國外長秦剛14日與貝爾博克會談後，曾說中國不會向俄烏任何一方提供武器，並稱中國將依法依規管理、控制軍民兩用物項的出口。美聯社指出，秦剛是公開作出中國不會向俄羅斯提供軍援保證的中國政府最高級別官員。此前，西方曾對中國可能軍援俄羅斯表示擔憂。

最近洩露的美國國防部機密文件稱，中共中央軍委曾批准向俄羅斯提供軍援。不過，美國總統拜登等多位美國高級官員多次表示，到目前為止尚未看到中國軍援俄羅斯的證據。儘管如此，仍有消息指出，俄烏戰場上出現越來越多中國製的武器零件。

據路透社14日報導，烏克蘭總統府的資深顧問瓦拉希克（Vladyslav Vlasiuk）透露：「現在的趨勢是，西方製的零件變少了，越來越多來自－－不難猜到是哪個國家－－當然是中國製的零件。」烏克蘭情資顯示，在戰場上發現的中國製零件有的用於無人機導航系統，有的用於坦克的火力控制系統。路透社稱無法獨立證實上述情資，也無法確認這些零件是否用在非軍事用途，或是否由第三方帶到俄國。

本週六（15日），中國商務部抗議美國以涉嫌違反美國針對俄羅斯的出口管制規定為由，將更多的中國企業列入了制裁名單。美國商務部工業安全局（BIS）週三（12日）宣佈將12家中國（含香港）企業加入實體清單，理由是這些實體「已經參與、正在參與、或構成參與或正在參與違反國家安全或外交政策利益的活動的重大風險」。

中國商務部的聲明說：「美方做法沒有任何國際法依據，亦沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁和長臂管轄」。這種做法「嚴重損害企業合法權益，影響全球供應鏈產業鏈安全穩定」。

李尚福本人也上過美國的制裁名單。2018年9月，美國國務院宣佈，因牽涉與俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國防產品出口公司的「重大交易」，對中央軍委裝備發展部及時任部長李尚福實施制裁。

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

（綜合報導）

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