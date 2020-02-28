 普京是不是新冠病毒假新闻的幕后推手？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2020

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时政风云

普京是不是新冠病毒假新闻的幕后推手？

欧盟的俄罗斯媒体观察者认为，俄罗斯正在利用新冠病毒疫情传播假新闻和误导信息，扰乱西方社会。

Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung (AFP/Getty Images/M. Antonov)

（德国之声中文网）俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）声称，拉脱维亚"非常聪明的生物学家和药剂师"发明了新冠病毒。和克里姆林宫关系密切的消息人士又说，该病毒的制造者是英国军方实验基地波顿当实验室（Porton Down）。

迄今为止，欧盟委员会的俄罗斯观察员已经分析了多达80篇这类报道，其中包含俄罗斯官方媒体或者与克里姆林宫关系密切的媒体平台和作者发布的有关新冠病毒的虚假或误导性信息。但是，这种活动是不是俄罗斯蓄意为之？是不是俄罗斯与西方之间的宣传战的一部分？

混乱的疫情分析

这些报道可以在网站EU vs.Disinfo上查阅，文章标题为"新冠病毒：克里姆林宫和虚假信息"。

文章摘录的内容令人震惊。作者指出，有些说法相互矛盾。例如，与克里姆林宫关系密切的电子杂志《东方评论》写道："当恐慌过去之后，人们会发现新冠病毒致死人数少于普通流感。"这篇评论认为，目前人们对这种新型病毒的担忧是由种族问题引发的。

俄罗斯民族主义者杜金（Alexander Dugin）是东正教支持者，他在另一个俄罗斯电子杂志《地缘政治》中发表了相反的意见。杜金说，当新冠病毒走完"在地球上的胜利游行"时，它将破坏现有的世界秩序。在对西方生活方式进行道德上和宗教上的谴责中，他经常借用古代复仇神灵或圣经中的瘟疫之类的符号。

但是，这些矛盾的观点背后存在着某种预谋吗？欧盟观察员怀疑，这场舆论战的目的是在欧洲民众中播撒"不团结和不信任"的信息。欧盟外交与安全政策首席发言人斯塔诺（Peter Stano）解释说："我们已经看到，源自欧盟以外地区的错误信息的数量不断增多，部分来自俄罗斯媒体或者和亲克里姆林宫关系密切的消息源。"斯塔诺说，俄罗斯并不是外国误导信息的唯一来源。无论这些错误信息来自何处，"它都会威胁人们的生活。"

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克里姆林宫的否认和解释

上周三，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）坚决否认《金融时报》关于俄罗斯新冠病毒虚假宣传的报道："我们谈论的这些，都是未经证实的说法。在这种情况下，它们很可能是出自西方反俄意识。 "佩斯科夫称这些说法是荒谬的，没有任何具体的证据。

佩斯科夫的否认立即赢得了俄罗斯对外通讯社《今日俄罗斯》的支持。该通讯社网站很快发表了据称是塞尔维亚裔美国记者麦里克（Nebojsa Malic）的文章，文章写道："如果其他所有措施都失败了，那就指责俄罗斯吧。看起来，这就是欧盟应对新冠病毒的歪招。 "

克里姆林宫真的是这一切的幕后推手吗？它是在利用新冠病毒疫情攻击欧洲民主国家吗？长期观察俄罗斯媒体的英国假新闻专家尼莫（Ben Nimmo）认为，这并不是"普京的亲自号令"。尼莫说，这场舆论战没有那么重要。 "整个事情似乎更像是典型的反西方姿态，而不是克里姆林宫精心设计的战役。"

尼莫说，这跟马来西亚航空公司MH17航班坠毁或俄罗斯吞并克里米亚之后的情况有所不同。在前面两种情况下，媒体宣传都使用相同的脚本，明显来自克里姆林宫的组织。新冠病毒疫情舆论并非如此。俄罗斯卫星通讯社和《今日俄罗斯》等媒体都知道，无论如何，他们总是要宣传西方的弱点。

俄罗斯专家和绿党欧盟议员拉戈丁斯基（Sergey Lagodinsky）观察俄罗斯媒体对新冠病毒疫情报道之后说， "这反映了我们关系的本质。"他说，到目前为止，俄罗斯新冠病毒病例较少，而欧盟应接不暇，因此俄罗斯媒体会趁机制造恐慌。

俄罗斯外交政策的长期目标

布鲁塞尔智囊机构卡内基欧洲基金会（Carnegie Europe）的专家勒格卡（Agnieszka Legucka）认为，俄罗斯的对外宣传拥有丰富的资源和广大的覆盖范围。 "自2020年初以来，他们一直在传播有关新冠病毒的虚假信息，目的是引导欧洲人对公共机构的不信任，加剧欧盟的公共卫生危机。"她说，这些虚假消息的来源之一是互联网研究局（IRA），这是普京的盟友普里果津（Yevgeny Prigozhin）拥有的一个大型内容农场。

勒格卡总结说， "来自俄罗斯的虚假信息通过各种方法和渠道，已然成为对抗欧洲秩序的有力工具。这些信息跟随俄罗斯外交政策的战略目标，不会在短期内结束。欧盟必须应对这种长期的虚假宣传做好准备。"

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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