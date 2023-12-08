普京明年将竞选总统 若胜选再留任六年

（德国之声中文网）俄罗斯联邦委员会周四（12月7日）通过决议，定于明年3月15日至3月17日举行下一届总统选举。

据俄罗斯官媒塔斯社报导，普京周五于克里姆林宫向出席祖国英雄日活动的两名人士表示，他将参与明年的总统选举。届时会是普京第五次竞选总统，如果胜选，他将继续留任六年至2030年。普京的现任总统任期至明年5月7日。

扫除反对派

现年71岁的普京在政坛没有强劲对手，俄罗斯最著名的反对派政治家纳瓦尔尼（Alexei Navalny）正在监狱服刑，其总刑期超过30年。而且在2020年通过修宪公投、将普京此前任期归零之后，理论上他可以连任总统到2036年。

对普京继续执政最大的直接威胁出现在今年6月份，当时俄罗斯的雇佣军首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）领导了一场短暂的兵变。在兵变两个月后，普里戈津死于一场空难，而普京随后也扩大了对瓦格纳残余部队的控制。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 无人生还 据俄罗斯联邦航空署消息，一架私人飞机8月23日从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公里的特维尔（Tver）地区的附近坠毁，机上10人全部丧生，普里戈津及其助手、瓦格纳集团指挥官乌特金（Dmitry Utkin）也在乘客名单之中。瓦格纳所经营的Telegram频道“灰色地带”证实了普里戈津的死讯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 疑云重重 然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 杀鸡儆猴？ 美国总统拜登对坠机事件的反应是：“我不知道到底发生了什么，但我并不感到意外。”波兰外交部长拉乌亦表示：“被普京认定为对其权力构成威胁的政治对手，是不会自然死亡的。”乌克兰总统顾问波多利亚克在社交媒体平台X上称，普京“显然会用普里戈津来杀鸡儆猴”。 图为圣彼得堡市民自发纪念他们心目中的英雄普里戈津。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 从同乡到主仆 普里戈津（左）于1961年出生于列宁格勒，即现在的圣彼得堡，与普京是同乡。据报道，普里戈津年轻时曾因抢劫罪和欺诈罪入狱9年。苏联解体后，他在家乡成立了一家餐饮公司，后来得到机会为克里姆林宫提供服务。他也因此被戏称为“普京的厨子”。借助与莫斯科高层的联系，普里戈津建立起了盈利丰厚的商业网络。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 瓦格纳雇佣军 2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯。此外，瓦格纳集团在叙利亚和马里的军事冲突中也扮演着角色。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 与军方的矛盾 今年以来，普里戈津一再指责俄罗斯军方领导指挥不当、贪腐自私、克扣瓦格纳军团的武器弹药。在乌克兰东部的巴赫穆特战役中，瓦格纳的部队对俄军攻占这座城市发挥了关键作用（图）。普里戈津则痛斥高层无能造成无谓的损失，让他的士兵成为炮灰。但他的矛头仍是指向国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，而并没有针对普京本人。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 戏剧性兵变 2023年6月213日，普里戈津在乌克兰南部宣布倒戈，并接管了当地俄罗斯军方指挥部，紧接着挥兵北上，直指莫斯科。然而不到24小时后，在距离莫斯科200公里时，普里戈津命令部队掉头，返回营地。白俄总统卢卡申科声称在普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，后者同意放弃兵权，前往白俄罗斯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 踪迹成谜 自这场短命哗变之后，普里戈津的下落一直备受瞩目。人们始终没有看到他人在白俄罗斯的证据。网络上则一再有人声称在圣彼得堡看见了普里戈津。与此同时，瓦格纳军团虽然宣布撤出了巴赫穆特，但仍继续在俄罗斯招兵买马。8月21日在Telegram上流出的一段视频中，普里戈津身穿迷彩军服，手持机枪出现在一个疑似位于非洲的沙漠地带。兵变之初，就有分析认为，普里戈津的人身安全自此无保，因为普京不会放过这样一个“背叛者”。



支持度仍高达八成

由于自去年初持续至今的俄罗斯侵乌战争，西方对俄发动的制裁给俄罗斯经济带来极大冲击。不仅需要面对卢布下跌导致的通货膨胀，还需要考虑到战争时期的高额国防开支。

然而，据独立民调机构列瓦达中心（Levada Center）调查显示，仍有约80%的俄罗斯民众肯定普京的表现。该调查认为，这种支持可能是发自内心的，也可能反映了对领导人的服从。此外，普京也拥有俄罗斯国家以及官媒的支持，几乎没有主流舆论反对他继续执政。

专家表示，普京将部份希望寄于对乌克兰的战争上。美国智库布鲁金斯学会学者、前美国国家安全委员会俄罗斯事务专家希尔（Fiona Hill）指出，普京认为 「一场漂亮的小规模胜仗」将巩固对他连任的支持。

希尔说：「他是一位战时总统，正在动员民众支持他。这将是2024年大选传递的信息，也取决于到时候战场上的情况。」

为普京而死？这些年轻人说“不”

或将打破斯大林纪录

普京自1999年12月31日起接任叶利钦，出任俄罗斯总统一职。 2008年，为了绕过两届任期的限制，普京将总统职务交给盟友梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev），他自己则担任总理，随后在2012年又重掌总统之位。

如果普京再次完成六年总统任期，他将超越斯大林于1924年至1953年间领导苏联的纪录。届时，普京将成为自18世纪凯瑟琳大帝以来俄罗斯在位时间最长的国家元首。

普京在位20年 脱颖而出 2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。

普京在位20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京在位20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京在位20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京在位20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京在位20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京在位20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

普京在位20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京在位20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？ 作者: 乐然



（综合报导）

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