普京时隔24年再访朝鲜 北约关切“独裁联盟”

（德国之声中文网）朝鲜及俄罗斯週一（6月17日）宣布，俄罗斯总统普京18日及19日应朝鲜领导人金正恩的邀请前往朝鲜进行国是访问。此次也是普京自2000年7月以来，时隔24年再度访问朝鲜，同时也是新冠疫情后，首位到访朝鲜的外国领袖。

俄罗斯官媒引述俄罗斯总统外交政策问题顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）说法称，普京此次出访将与金正恩签署多份文件，其中可能包含一份最早在1961年苏联时期签署的“战略伙伴关系”更新版本。

乌沙科夫表示，该文件将进行修改，以配合“世界和该地区地缘政治局势的深刻变化”。但他也指出，该协议不针对任何国家，而是“概述进一步合作的前景”。

普京将于18日晚间抵达平壤，同行人员包含俄罗斯国防部长别洛乌索夫（Andrey Belousov）、外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）等人。访朝鲜行程结束后，普京19日将前往越南，展开为期2天的访问。普京上一次与金正恩举行“普金会”是去年9月两人在俄国会晤。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北约秘书长：普京变得更依赖独裁国家

对于普京访朝鲜一事，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）17日出席华府智库“威尔逊中心”（Wilson Center）的活动时表示，普京此行显现出莫斯科对乌克兰的入侵行动，如今已经变得如此“依赖”独裁国家领导人。

斯托尔滕贝格也将朝鲜、中国及伊朗指称为莫斯科“最亲密的盟友及俄罗斯侵略战争最大支持者”。

此前，美国多次指控朝鲜向俄罗斯提供武器，帮助俄军继续侵略乌克兰。平壤与莫斯科始终否认相关指控。

斯托尔滕贝格17日引用南韩情报部门早前提供的数据统计，称朝鲜已向俄罗斯运送100万枚炮弹，且双边当前仍持续透过列车跨境运送武器。

警告中国若续援俄将“付出代价”

斯托尔滕贝格也提到中国在俄乌战争中的立场加剧俄乌冲突。他重申欧美近期的指控，称中国出口的军民两用科技产品和卫星能力，让俄罗斯能够“对乌克兰造成更多死亡和破坏，增强其国防工业基础，并逃避制裁和出口管制的影响”。

斯托尔滕贝格批评，中国国家主席习近平在公开场合试图让外界认为，他在这场冲突中退居次要位置，以避免中国受到制裁，并确保贸易流动；“但事实上，中国助长了欧洲自二战以来的最大规模武装冲突，同时还想跟西方保持良好关系”。

“中国不能够两面讨好。”斯托尔滕贝格说，除非中国改变行为，否则有一天北约的盟国就必须对中国“施加代价”，让中国承担“后果”。

自俄乌战争爆发以来，中俄贸易往来持续强化。根据中国海关数据，去年中俄贸易额达到超过2400亿美元的新高纪录，比前一年增长26.3%；中国去年对俄出口大增46.9%，对俄进口则上升13%。针对中俄双方的经贸往来，中国外交部称这是“正常的国家关系”、他国不应“抹黑”。

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

面对中俄威胁 北约拟增核武

随著中国、俄罗斯及朝鲜在经济及军事上的合作更加密切，斯托尔滕贝格16日接受英国《每日电讯报》（Daily Telegraph）专访时透露，北约正在考虑是否增加可用的核武数量。

“我不会详细提到要使用多少枚核弹头，以及应该储存哪些核弹头，但我们需要就这些问题进行磋商。这也正是我们正在做的事情。”斯托尔滕贝格主张，“北约可能在不远的未来就会面臨前所未见的事，那就是有两个具备核武能力的潜在对手——中国和俄罗斯。当然，这会产生后果。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批评斯托尔滕贝格让“紧张局势再度升级”；北约发言人则淡化斯托尔滕贝格的言论，强调除了现代化之外，北约的核威慑力量并没有发生重大改变。

不过，斯托尔滕贝格的说法呼应了美国白宫官员早前的说法，即西方需要对北京、莫斯科及平壤增加核弹头数量作出对策。

美国国安委员会资深官员瓦迪（Pranay Vaddi）本月初称，在对手的军备不变的情况下，美方未来几年内可能有一天要增加核武部署。“如果那一天真的到来，我们会做出决定，需要更多核武来威慑我们的对手。”

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）也在最新年度报告中指出，估计中国核武库的弹头数规模已从2023年1月的410枚，增加到2024年1月的500枚，且当前全球9个核武国家，包含美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜及以色列，都持续对核武库进行现代化改造，部分国家也在扩大部署核武。

（综合报道）

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