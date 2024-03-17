普京无悬念胜选 演说提与习近平友谊

（德国之声中文网）根据俄国官方周日（3月18日）发布的出口民调，这次总统大选投票率约74.2%，而现任总统普京约获得了87.8%的压倒性票数，将让已掌权近25年的普京， 得以迈向第5届总统任期，并且超过斯大林的纪录，成为200多年来执政最久的俄国领袖。

这是后苏联时期最高的一次得票率；上一次俄罗斯总统大选在2018年，当时有67.5%投票率，普京拿到76.7%的票数。 然而，本届选举并无真正意义上的反对派候选人，因此结果毫无悬念。

谈北约与中国

在出口民调出炉后，普京在莫斯科发表演说感谢俄罗斯民众，并称他选前替不同领域设下的“宏伟计划”都“必定会实现”。

“无论是谁多么想压制我们、打击我们的意志和意识，在历史上从没有人成功过，至今没有成功过，未来也不会。”普京还表示，俄国不排除跟北约展开全面冲突；若果真如此，“距离全面的第三次世界大战只会有一步之遥……相信没有人会希望这样”。

普京提到中国时，强调俄中两国利益相契合，未来几年俄中关系会更加强劲，而他跟中国国家主席习近平的“个人友谊”，也有助于两国关系继续稳定发展。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



普京一方面赞许中国在世界舞台上的成功，一方面声称针对中国的挑衅和制裁都“注定失败”。 他也应和中国立场，主张“台湾是中国的一部分”。

自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来，中国一直没有公开谴责俄国，且持续与俄国保持贸易关系，遭欧美质疑这让俄国得以维系其战时经济。 今年2月，欧盟也将多家涉嫌提供武器给俄国的中国企业列入制裁黑名单。

欧美批评

对于普京的“胜选”，乌克兰总统泽连斯基批评他“沉迷于权力，正在竭尽所能让自己永远掌权”。 泽连斯基说：“为了延续个人的权柄，他无恶不作，世界上没有人可以幸免于此。”

美国白宫批评，俄罗斯这次选举“既不自由，也不公平”，能够构成威胁的反对派政治家，要么未获准参选，要么已入狱或逃往境外。

德国外交部也表示，俄国选举结果“不会让任何人讶异”。 “普丁的专制统治建立在审查、镇压与暴力之上，俄国在乌克兰被占领区进行的所谓'选举'是无效的，也再一次违反了国际法。”据《每日镜报》报导，德国 总统发言人称德国总统不会致函恭喜普丁。

独立的选举观察员曾表示，俄国选举中存在着系统性的舞弊行为。有报道称，国有企业员工被强迫参加投票，已有数百家企业在社媒上发布了集体投票的照片。据报道，在乌克兰被占领土上，乌克兰民众也被强迫参加投票活动。

本届俄国选举约有1亿1400万选民，其中也纳入俄罗斯占领区的450万乌克兰民众。在2014年已被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，当局也组织了投票活动。俄罗斯反对派呼吁国际社会拒绝承认此次选举的结果。

反对派发起抗议活动

3天投票期最后一天，已故俄国反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的支持者发起“午”逆普丁行动（Noon against Putin），呼吁民众17日同时在中午12点整前往投票站 集结，以“排长队的形式”瘫痪投票站，或透过在选票上写上纳瓦尔尼的名字、投给其他候选人等做法，表达抗议。

俄国反对派领袖纳瓦尔尼今年2月在狱中死亡。 他的遗孀尤利娅（Yulia Navalnaya）17日现身俄罗斯驻柏林使馆，在海外投下她的一票，现场有许多民众高呼她的名字表达支持。 尤利娅说，她也在选票上写下了纳瓦尔尼的名字。

据路透社报导，莫斯科、叶卡捷琳堡等地出现数百人甚至上千人的排队人龙，但难以确认他们是否都是为了抗议，或是这反映的是高投票率。克里姆林宫宣称，投票情况显示了俄罗斯民众对普京的信任以及对“乌克兰特别军事行动”的支持。

选举期间，反对派阵营发起了一系列抗议活动。多家通讯社周五报道称，多个投票站内发生了向投票箱倾倒染料，或纵火点燃票箱的事件。根据人权监督团体OVD-Info，18日俄国各地至少有80人因抗议被捕。周六，在叶卡捷琳堡，一名妇女正向投票箱倾倒绿色染料时被警方逮捕。俄罗斯过去曾多次发生过反对派人士被人泼洒绿色染料的事件，其中也包括纳瓦尔尼。

俄罗斯是世界上领土最大的国家，从最东端的勘察加半岛到最西边的飞地加里宁格勒，横跨11个时区，因此整个选举活动持续3天。

俄罗斯政府对抗议行动发出警告，并称可以看到“极端主义的苗头”。独立新闻平台Meduza发布的截图显示，一些在首都莫斯科的异议人士收到了内容如下的恐吓短信：“无论你是否支持极端主义组织，我们都欢迎你参加莫斯科的投票活动，但投票时，请保持镇定，不要排长队或做出其他挑衅。”是谁发出了这些短信，目前并不清楚。

（综合报导）

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