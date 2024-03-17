普京无悬念胜选 演说提与习近平友谊

俄罗斯总统大选落幕，普京拿下约87.8%的票数，但选举遭批评“既不自由，也不公平”。 出口民调公布后，普京演说称俄国跟北约若开战，“离第三次世界大战仅一步之遥”。 针对中国和台湾，他又怎么说？
（德国之声中文网）根据俄国官方周日（3月18日）发布的出口民调，这次总统大选投票率约74.2%，而现任总统普京约获得了87.8%的压倒性票数，将让已掌权近25年的普京， 得以迈向第5届总统任期，并且超过斯大林的纪录，成为200多年来执政最久的俄国领袖。
这是后苏联时期最高的一次得票率；上一次俄罗斯总统大选在2018年，当时有67.5%投票率，普京拿到76.7%的票数。 然而，本届选举并无真正意义上的反对派候选人，因此结果毫无悬念。
在出口民调出炉后，普京在莫斯科发表演说感谢俄罗斯民众，并称他选前替不同领域设下的“宏伟计划”都“必定会实现”。
“无论是谁多么想压制我们、打击我们的意志和意识，在历史上从没有人成功过，至今没有成功过，未来也不会。”普京还表示，俄国不排除跟北约展开全面冲突；若果真如此，“距离全面的第三次世界大战只会有一步之遥……相信没有人会希望这样”。
普京提到中国时，强调俄中两国利益相契合，未来几年俄中关系会更加强劲，而他跟中国国家主席习近平的“个人友谊”，也有助于两国关系继续稳定发展。
普京一方面赞许中国在世界舞台上的成功，一方面声称针对中国的挑衅和制裁都“注定失败”。 他也应和中国立场，主张“台湾是中国的一部分”。
自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来，中国一直没有公开谴责俄国，且持续与俄国保持贸易关系，遭欧美质疑这让俄国得以维系其战时经济。 今年2月，欧盟也将多家涉嫌提供武器给俄国的中国企业列入制裁黑名单。
对于普京的“胜选”，乌克兰总统泽连斯基批评他“沉迷于权力，正在竭尽所能让自己永远掌权”。 泽连斯基说：“为了延续个人的权柄，他无恶不作，世界上没有人可以幸免于此。”
美国白宫批评，俄罗斯这次选举“既不自由，也不公平”，能够构成威胁的反对派政治家，要么未获准参选，要么已入狱或逃往境外。
德国外交部也表示，俄国选举结果“不会让任何人讶异”。 “普丁的专制统治建立在审查、镇压与暴力之上，俄国在乌克兰被占领区进行的所谓'选举'是无效的，也再一次违反了国际法。”据《每日镜报》报导，德国 总统发言人称德国总统不会致函恭喜普丁。
独立的选举观察员曾表示，俄国选举中存在着系统性的舞弊行为。有报道称，国有企业员工被强迫参加投票，已有数百家企业在社媒上发布了集体投票的照片。据报道，在乌克兰被占领土上，乌克兰民众也被强迫参加投票活动。
本届俄国选举约有1亿1400万选民，其中也纳入俄罗斯占领区的450万乌克兰民众。在2014年已被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，当局也组织了投票活动。俄罗斯反对派呼吁国际社会拒绝承认此次选举的结果。
3天投票期最后一天，已故俄国反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的支持者发起“午”逆普丁行动（Noon against Putin），呼吁民众17日同时在中午12点整前往投票站 集结，以“排长队的形式”瘫痪投票站，或透过在选票上写上纳瓦尔尼的名字、投给其他候选人等做法，表达抗议。
俄国反对派领袖纳瓦尔尼今年2月在狱中死亡。 他的遗孀尤利娅（Yulia Navalnaya）17日现身俄罗斯驻柏林使馆，在海外投下她的一票，现场有许多民众高呼她的名字表达支持。 尤利娅说，她也在选票上写下了纳瓦尔尼的名字。
据路透社报导，莫斯科、叶卡捷琳堡等地出现数百人甚至上千人的排队人龙，但难以确认他们是否都是为了抗议，或是这反映的是高投票率。克里姆林宫宣称，投票情况显示了俄罗斯民众对普京的信任以及对“乌克兰特别军事行动”的支持。
选举期间，反对派阵营发起了一系列抗议活动。多家通讯社周五报道称，多个投票站内发生了向投票箱倾倒染料，或纵火点燃票箱的事件。根据人权监督团体OVD-Info，18日俄国各地至少有80人因抗议被捕。周六，在叶卡捷琳堡，一名妇女正向投票箱倾倒绿色染料时被警方逮捕。俄罗斯过去曾多次发生过反对派人士被人泼洒绿色染料的事件，其中也包括纳瓦尔尼。
俄罗斯是世界上领土最大的国家，从最东端的勘察加半岛到最西边的飞地加里宁格勒，横跨11个时区，因此整个选举活动持续3天。
俄罗斯政府对抗议行动发出警告，并称可以看到“极端主义的苗头”。独立新闻平台Meduza发布的截图显示，一些在首都莫斯科的异议人士收到了内容如下的恐吓短信：“无论你是否支持极端主义组织，我们都欢迎你参加莫斯科的投票活动，但投票时，请保持镇定，不要排长队或做出其他挑衅。”是谁发出了这些短信，目前并不清楚。
（综合报导）
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