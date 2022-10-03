 普京提出恢复欧洲天然气供应 德国拒绝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2022

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普京提出恢复欧洲天然气供应 德国拒绝

普京提出通过北溪2号管道未受损坏的部分恢复对欧洲的天然气供应，并在土耳其建立欧洲最大的天然气枢纽。德国回应：“俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商。”

普京在莫斯科举行的2022年俄罗斯能源论坛上讲话

普京在莫斯科举行的2022年俄罗斯能源论坛上讲话

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（10月12日）提出通过北溪2号管道未受损坏的部分恢复对欧洲的天然气供应。

“球在欧盟的那一边。如果他们愿意，扭开阀门就可以了，就这么简单。”普京在莫斯科的一个能源论坛上发表讲话时说。

然而，德国表示不会通过北溪2号管道接受俄罗斯天然气。该管道已成为乌克兰危机的一个焦点。

当被问及柏林是否会排除使用北溪2号管道时，德国政府发言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回答说：“是的。”

霍夫曼告诉记者：“单是看这两条管道可能遭到的破坏，我们已经知道，俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商。甚至在北溪1号被破坏之前，就已经没有任何天然气流通了。” 

9月底，北溪1号的两条管线均出现了可能由管线破损造成的压力骤减。与此同时，北溪2号的A号管线也出现了气压骤减的问题。大量的天然气泄露到波罗的海。俄罗斯天然气公司表示，如果欧洲做出相应决策，北溪二号的B管线仍可以向欧洲输气。

俄罗斯已经在9月初以技术问题为由停止北溪1号管道的天然气供应。北溪2号管道从未投入使用。在俄罗斯入侵乌克兰后，德国停止了对它的批准程序。

普京说，有可能修复这些管道，但是需要由俄罗斯和欧洲来做出决定。

在北溪1号和北溪二号发现了多个泄漏点（红点标记）

在北溪1号和北溪二号发现了多个泄漏点（红点标记）

北溪管道维修可能需要一年时间

俄罗斯对乌克兰的入侵促使欧洲买家切断与俄罗斯石油和天然气的关系，并寻找替代供应商。

俄罗斯能源公司（Gazprom）负责人米勒（Alexei Miller）在与普京出席同一论坛发言时说，修复受损的北溪管道至少需要一年时间。

他还说，根据欧洲目前的天然气储存能力，“无法保证”欧洲能够度过冬天。

德国的天然气储存设施几乎存满了95%，官方称有能力度过这个冬天，尽管有必要努力节省天然气

普京：在土耳其建立欧洲最大的天然气枢纽

在与土耳其总统埃尔多安会晤之前，普京提议在土耳其建立一个能源枢纽。

他说：“我们可以通过波罗的海海底将北溪的损失量转移到黑海地区，从而使我们的燃料、我们的天然气通过土耳其供应给欧洲，在土耳其建立欧洲最大的天然气枢纽。”

俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国和第一大天然气出口国。

（法新社、美联社、路透社）

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