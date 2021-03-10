 普京接种疫苗 为何不出镜？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2021

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俄罗斯总统普京通常喜欢摆谱。然而，他却将自己首次新冠疫苗接种当成国家机密。

普京接种疫苗 为何不出镜？

俄罗斯总统普京通常喜欢摆谱。然而，他却将自己首次新冠疫苗接种当成国家机密。

Russland Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd

普京在西伯利亚秀肌肉（档案照）

（德国之声中文网）据俄罗斯国家通讯社报道，普京发言人佩斯科夫称，“总统已接种新冠疫苗，情况良好”。他补充说，总统“明天就全日工作”。

此前，很多俄罗斯人不太明白，普京骑马、看医生，都上身裸照公布，何以在接种疫苗时却如此畏惧镜头。“他不喜欢这样”，佩斯科夫解释道。他强调，总统从来都是公共疫苗接种的支持者。官媒此次也作出失望反应，认为图片会比文字更有说服力。

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俄罗斯：打疫苗 先戒酒

不少俄罗斯人对接种持狐疑态度

普京是否接种疫苗是俄罗斯国内广泛争论的话题。最初，他态度犹豫；接下来，他强调，俄制疫苗“卫星五号”尚未轮到他这样的年龄段——他68岁。后来，该疫苗被批准用于60岁以上年龄段的人，但有关当局却表示，现在施打尚不符合普京的 “接种计划”。不过，本周一（3月22日），普京却出人意料宣布，她将于周二接种。

Russland Präsident Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Tuwa

3月21日，普京和国防部长绍伊古 （Sergei Shoigu）在泰加的图瓦针叶林野餐

虽然俄罗斯3种疫苗中最著名的卫星五号目前已在56个国家获批，但很多俄罗斯人对接种新冠疫苗满腹狐疑。新近一项民意调查结果显示，只有不到三分之一的人愿意接种。根据官方的数据，到目前为止，只有430万人完成了所必需的两次施打——不到这个庞大国家总人数的3%。

卫星五号获批后，普京本人曾立即称其为全球最佳疫苗。克里姆林宫发言人佩斯科夫未提供任何关于总统被注射的是哪种疫苗的信息。他此前曾宣称，所有3种疫苗均安全可靠。

其它国家政府首脑可不像普京那样思前虑后。无论是美国总统拜登、以色列总理内塔尼亚胡，还是最近的英国首相约翰逊，都以高度公开的方式接种新冠疫苗。

观看视频 01:15

德国总理看好俄罗斯疫苗

 

凝炼/ 乐然（德新社，美联社）

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