 普京指输送武器者是帮凶 乌军称俄没有中国武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

普京指输送武器者是帮凶 乌军称俄没有中国武器

普京在接受采访时表示，向基辅输送武器的西方国家也能视为「某种程度上参与冲突」的帮凶。至于近期有关中国可能会提供「致命性支持」的传言，乌克兰军情局表示，目前俄罗斯没有来自中国的武器援助。

波兰提供的德制豹2坦克已经于2月24日交付给乌克兰

波兰提供的德制豹2坦克已经于2月24日交付给乌克兰

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京在最近的一次电视采访中向媒体表示：西方只有一个目标，就是消灭俄罗斯联邦，但他没有提及这一说法的证据。他在采访中提到，俄罗斯人民的团结是国家取得所有胜利和成就的主要条件。如果西方成功地摧毁俄罗斯联邦并控制这些四分五裂的部分，俄罗斯人民将有可能无法生存。

此外，普京指出，西方国家向基辅输送武器，是乌克兰所犯「罪行」的间接帮凶，因此也能视为「某种程度上参与冲突」。这位俄罗斯领导人还称，他觉得莫斯科别无选择，只能在做决策时将北约的核能力考虑在内。他说：「在今天的条件下，当所有主要的北约国家都宣布他们的主要目标是使我们遭受战略失败、使我们的人民遭受苦难时，我们怎么能在这种条件下忽视他们的核能力呢？」

乌军情局：俄罗斯没有中国的武器

上周美国国务卿布林肯提到，中国考虑向莫斯科提供包含弹药、武器在内的「致命性支持」时，北京曾对此说法表示否认。而乌克兰情报部门的消息也称，俄罗斯没有来自中国的武器援助。

乌克兰军事情报局副局长斯基比茨基（Vadym Skibitsky）周日（2月26日）告诉德国丰克（Funke）媒体集团，「根据我们的信息，俄罗斯目前没有来自中国的武器和弹药」。他补充说，俄罗斯在弹药、大炮和新武器，特别是导弹系统方面落后，因此它一直在与中国、伊朗、朝鲜和一些前苏联国家就武器进行协商

瓦格纳声称攻占了乌克兰东部巴赫穆特附近的村庄，不过此消息遭到乌克兰军方否认

瓦格纳声称攻占了乌克兰东部巴赫穆特附近的村庄，不过此消息遭到乌克兰军方否认

俄精锐部队受损严重

据乌克兰消息人士透露，俄罗斯军队最近几天在亚吉德涅（Yahidne）附近发动的攻势没有成功。俄罗斯的瓦格纳雇佣军曾声称攻占了乌克兰东部巴赫穆特（Bachmut）附近的村庄，不过此消息遭到乌克兰武装部队总参谋部反驳，德国之声无法独立核实关于战况的报道。

已经持续数月的巴赫穆特之战是乌克兰长达一年的战争中最严重的消耗战之一，这个曾经拥有7万人口的小镇只剩下大约5000人。瓦格纳雇佣军首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周六宣布，他的部队已经占领了亚吉德涅。然而，乌克兰军方的报告称该地区战斗仍在继续，俄罗斯并未在亚吉德涅和贝奇瓦卡（Berchiwka）取得胜利。

同时，英国国防部周日表示，俄罗斯的精锐部队在其最近在顿涅茨克的攻势中很可能遭受了大量伤亡。卫星图片显示一组被摧毁的俄军车辆，据称可能是第155海军步兵旅的海军陆战队车辆。但英国国防部指出，最新情报显示这支「曾经承担艰难任务的」部队如今能力已经「严重受损」。

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

President Joe Biden speaks before the screening of the movie Till in the East Room of the White House in Washington, Thursday, Feb. 16, 2023. The movie, Till, is the story of Mamie Till-Mobley who pursued justice after the lynching of her 14-year-old son, Emmett Till, in 1955. (AP Photo/Susan Walsh)

中國疑打算軍援俄國 媒體：白宮擬公布情資 23.02.2023

近期歐美官員稱中國可能援助武器給俄羅斯，《華爾街日報》最新消息更指出，白宮正在考慮公布相關情資。此前，中國外交部發言人汪文斌稱，中國一直支持和平，北約和美國才是挑動矛盾的一方。北约秘书长则于周四表示，已看到中国在考虑向俄罗斯输送武器的迹象。

30.12.2022+++ Russia's President Vladimir Putin holds talks with China's President Xi Jinping via a video link from Moscow, Russia, December 30, 2022. Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

德语媒体：北京的无用计划 25.02.2023

《明镜周刊》的评论称，北京的12点声明不是什么和平计划，而是对俄罗斯的暗中认可。 《每日镜报》则写道，这份立场文件事实上是中国领导人用来追求自身利益的外交工具。

Rescue operation is underway after a missile strike, amid Russia's invasion of Ukraine, at a location given as Chasiv Yar, Ukraine, in this handout image released July 10, 2022. Donetsk region governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

图解俄乌战争一周年 24.02.2023

被炸毁的城市、数百万难民、军事援助以及不断出台的制裁：俄罗斯对乌克兰的战争对全球产生了影响。下面是有关这场战争所带来后果的十张图表。

广告

媒体看中国

在习近平强调中国强起来之后，一种对国家的男性化想象应运而生

墙外文摘：“祖国母亲”、“中国爸爸”与“习大大”

有评论认为，近年来中国民族主义里对国家和政权的“男性化”想象开始增多。“祖国母亲”是没有主体，也没有实体的想象，而“祖国爸爸”对应有实体的政权，它象征着警察、军队、外交部、政治局、乃至习近平本人。