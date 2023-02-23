普京指输送武器者是帮凶 乌军称俄没有中国武器

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京在最近的一次电视采访中向媒体表示：西方只有一个目标，就是消灭俄罗斯联邦，但他没有提及这一说法的证据。他在采访中提到，俄罗斯人民的团结是国家取得所有胜利和成就的主要条件。如果西方成功地摧毁俄罗斯联邦并控制这些四分五裂的部分，俄罗斯人民将有可能无法生存。

此外，普京指出，西方国家向基辅输送武器，是乌克兰所犯「罪行」的间接帮凶，因此也能视为「某种程度上参与冲突」。这位俄罗斯领导人还称，他觉得莫斯科别无选择，只能在做决策时将北约的核能力考虑在内。他说：「在今天的条件下，当所有主要的北约国家都宣布他们的主要目标是使我们遭受战略失败、使我们的人民遭受苦难时，我们怎么能在这种条件下忽视他们的核能力呢？」

乌军情局：俄罗斯没有中国的武器

上周美国国务卿布林肯提到，中国考虑向莫斯科提供包含弹药、武器在内的「致命性支持」时，北京曾对此说法表示否认。而乌克兰情报部门的消息也称，俄罗斯没有来自中国的武器援助。

乌克兰军事情报局副局长斯基比茨基（Vadym Skibitsky）周日（2月26日）告诉德国丰克（Funke）媒体集团，「根据我们的信息，俄罗斯目前没有来自中国的武器和弹药」。他补充说，俄罗斯在弹药、大炮和新武器，特别是导弹系统方面落后，因此它一直在与中国、伊朗、朝鲜和一些前苏联国家就武器进行协商。

俄精锐部队受损严重

据乌克兰消息人士透露，俄罗斯军队最近几天在亚吉德涅（Yahidne）附近发动的攻势没有成功。俄罗斯的瓦格纳雇佣军曾声称攻占了乌克兰东部巴赫穆特（Bachmut）附近的村庄，不过此消息遭到乌克兰武装部队总参谋部反驳，德国之声无法独立核实关于战况的报道。

已经持续数月的巴赫穆特之战是乌克兰长达一年的战争中最严重的消耗战之一，这个曾经拥有7万人口的小镇只剩下大约5000人。瓦格纳雇佣军首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周六宣布，他的部队已经占领了亚吉德涅。然而，乌克兰军方的报告称该地区战斗仍在继续，俄罗斯并未在亚吉德涅和贝奇瓦卡（Berchiwka）取得胜利。

同时，英国国防部周日表示，俄罗斯的精锐部队在其最近在顿涅茨克的攻势中很可能遭受了大量伤亡。卫星图片显示一组被摧毁的俄军车辆，据称可能是第155海军步兵旅的海军陆战队车辆。但英国国防部指出，最新情报显示这支「曾经承担艰难任务的」部队如今能力已经「严重受损」。

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

（综合报导）

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