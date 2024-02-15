普京：拜登当选对俄罗斯更为有利

（德国之声中文网）当被记者问及，在共和党人特朗普和民主党人拜登之间，俄罗斯更希望哪一位当选下届美国总统时，普京表示："拜登，因为他富有经验，更具可预测性，他是一位老派政治家。"普京回避了有关拜登年龄及健康问题的提问。大选结束数周后，拜登就将迎来82岁生日。



普京表示："三年前，我同拜登先生进行过会晤。当时就有人对他的能力提出质疑，但我没有发现任何问题。"

美国最新的民调显示，选民对拜登的年龄问题显然充满了顾虑。最近发现的两件事情，进一步加剧了有关拜登总统年龄问题的讨论。一次是拜登搞混了现任欧洲国家领导人和他们的已故前任。另一个事件则是特别检察官发表报告形容拜登"是一位记忆力糟糕的老年人"。过去一周来，白宫不得不多次就拜登总统的健康问题进行澄清。

对于记忆力衰退的指控，拜登总统本人公开予以坚决驳斥，但却在讲话中弄混了埃及和墨西哥总统的姓名。

现年已77岁的特朗普也在一次演说中，将其竞选对手共和党人黑莉和前众议院议长佩洛西的名字相互弄混。

普京在接受采访时，对拜登治下的美国外交政策表示坚决反对。普京说："我们需要审视的是其政治立场，而美国现任政府的政治立场是极其有害和错误的。"





在历时已经两年的俄乌战争中，拜登总统一直在主导西方阵营对乌克兰提供帮助。拜登对普京发动侵乌战争一直予以强烈谴责，而特朗普则曾在多个场合表达了他对普京的敬佩之情。





作为共和党总统候选人，特朗普前不久还曾暗示，他会鼓励俄罗斯去攻打那些不肯上缴足够费用的北约成员国。这番表述引发了强烈的批评浪潮。

周三晚间在南卡罗莱纳举行的一次集会上，特朗普对普京的最新表态做出了回应。特朗普说："这是极大的赞誉。""我过去同普京相处的很不错，但他显然不喜欢我，更喜欢拜登。拜登会将乌克兰送给普京的。"

（法新社）

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